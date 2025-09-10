„Apple“ pristatė savo naujuosius įrenginius – atsakytas ir klausimas apie jų kainas

Kaip rašo CNN, pastaruoju metu „Apple“ išgyvena sudėtingus laikus. „iPhone“ pardavimai jau kelerius metus yra nestabilūs, bendrovė atsiliko nuo konkurentų dirbtinio intelekto srityje, o bendrovė pateko į Donaldo Trumpo prekybos karų kryžkelę.
„Apple iPhone 17 Air“ buvo pagrindinis pranešimas, atspindintis bendrovės siekį įrodyti, kad ji vis dar gali išsiskirti savo dizainu“, – po renginio komentavo „Emarketer“ analitikas Gadjo Sevilla. „Tai primena, kad Apple konkurencinis pranašumas tebėra susijęs su produkto patirtimi, o ne su žaliavine dirbtine intelekto technologija kaip produktu.“
Po renginio „Apple“ akcijos nukrito apie 1,5 proc., o nuo metų pradžios – beveik 4 proc. – kas rodo, kad net naujas modelis gali būti nepakankamas, kad sužavėtų akcininkus. Tai galėjo įvykti dėl to, kad kai kurios iš naujų versijų ir funkcijų, kurias „Apple“ paskelbė antradienį, atsilieka nuo panašių konkurentų anksčiau išleistų produktų. Pavyzdžiui, „iPhone Air“ konkuruos su plonuoju „Samsung“ modeliu „Galaxy S25 Edge“, kuris buvo anonsuotas gegužę.
Naujas „iPhone“ šeimos narys
Naujoji „Apple“ „iPhone“ serija apima keturis įrenginius: bazinį modelį „iPhone 17“, „iPhone 17 Pro“, „iPhone 17 Pro Max“ su didesniu ekranu ir dviejų terabaitų vidine atmintimi bei plonąjį „iPhone Air“.
Visi nauji „iPhone“ modeliai tapo atsparesni pažeidimams, nes vietoj stiklinių ekranų juose įdiegti nauji „keraminiai skydai“. „iPhone 17 Pro“ buvo visiškai pertvarkytas, kad būtų padidintas jo patvarumas, įdiegta didesnė baterija ir daugiau atminties. Naujas dizainas taip pat turėtų leisti geriau išsklaidyti šilumą, susidarančią dėl padidėjusio našumo. O „iPhone Air“ pagamintas iš „kosminio titano“ – kad išlaikytų patvarumą nepaisant 5,6 milimetrų storio kraštų.
Nors „iPhone Air“ turi tik vieną galinę ir vieną priekinę kamerą (kad išlaikytų ploną dizainą), „Apple“ teigia, kad jis vis tiek pasižymės „visos dienos baterijos veikimo laiku“ – nors nėra aišku, kiek tiksliai tai bus valandų.
„Apple“ vyresnysis viceprezidentas aparatinės įrangos inžinerijos srityje Johnas Ternusas apibūdino „iPhone Air“ kaip „tokį ploną ir lengvą, kad atrodo, jog jis išnyksta rankose“.
Bazinis modelis „iPhone 17“ ir „iPhone 17 Pro“ turi 6,3 colių (16 cm) ekraną, „iPhone Air“ – 6,5 colių (16,5 cm) ekraną, o „iPhone 17 Pro Max“ – 6,9 colių (17,5 cm) ekraną. Įrenginiai pasižymi ir naujomis spalvomis – pavyzdžiui, „levandų“ („iPhone 17“), „dangaus mėlynės“ („iPhone Air“) ir „kosmiškai oranžinės“ („iPhone 17 Pro“).
Pristatydamas naujus įrenginių fotoaparato pajėgumus, „Apple“ Pasaulinės rinkodaros vyresnysis viceprezidentas Gregas Joswiakas antradienį sakė, kad pats pristatymo renginys buvo nufilmuotas „iPhone 17 Pro“.
„AirPods Pro 3“ su tiesioginiu vertimu
Pirmą kartą per trejus metus buvo atnaujinti „Apple AirPods Pro“ – pristatyti „AirPods Pro 3“.
Naujosios belaidės ausinės gali matuoti vartotojo širdies ritmą ir siūlo patobulintą erdvinį garsą bei triukšmo slopinimą, tiesioginį vertimą į kitas kalbas ir geresnį pritaikymą su platesniu ausų antgalių dydžių pasirinkimu.
Balso vertimą įgalina „Apple Intelligence“ technologija. Pavyzdžiui, jei esate anglakalbis ir keliaujate į Ispaniją, „AirPods Pro 3“ gali tiesiogiai jūsų ausyse versti ispaniškai kalbantį žmogų į anglų kalbą, tuo pačiu sumažindamas kitų kalbėtojų garsumą, kad galėtumėte susikoncentruoti į vertimą. Tada vartotojo „iPhone“ gali išversti vartotojo kalbą atgal į ispanų kalbą, pašnekovui. CNN primena, kad bendrovės „Google“ ir „Samsung“ jau anksčiau taip pat yra pristačiusios kalbos vertimo funkcijas savo ausinėms.
Nauji „Apple Watch“ laikrodžiai
„Apple“ pristatė tris atnaujintus „Apple Watch“ modelius: „Apple Watch Series 11“, pigesnę modelio versiją „Apple Watch SE 3“ ir „Apple Watch Ultra 3“.
Kompanija „Series 11“ pavadino „ploniausiu ir patogiausiu laikrodžiu“, kuris pagamintas iš stipresnio, atsparesnio įbrėžimams stiklo, turi 5G ryšį ir 24 valandų baterijos veikimo laiką vienu įkrovimu.
„Apple Watch SE 3“ turi galingesnį lustą, todėl dabar jis turės nuolat įjungtą ekraną. „Apple Watch Ultra 3“ turi didesnį ekraną bei didesnę bateriją, kurios deklaruojamas veikimo laikas – 42 valandos. „Ultra 3“ taip pat turės palydovinį ryšį – svarbią avarinę funkciją, kuri tapo populiaria tarp „iPhone“ vartotojų ir leidžia žmonėms naudotis žinutėmis bei „Find My“ funkcija, net jei jie neturi mobiliojo ryšio.
Naujuose laikrodžiuose taip pat yra papildomų sveikatos funkcijų – pvz. aukšto kraujospūdžio įspėjimai ir temperatūros nustatymai.
Daugiau dėmesio sveikatai
„Apple“ paskelbė apie naujas su sveikata susijusias galimybes ir funkcijas, sutelkdama dėmesį į sritį, kurią bendrovė laiko būdu pritraukti daugiau vartotojų pirkti nešiojamus įrenginius ir užsiregistruoti tokioms paslaugoms kaip „Apple Fitness+“, rašo CNN.
Kaip ir paskutinius kelerius metus, antradienio renginyje taip pat buvo parodytas vaizdo įrašas, kuriame „Apple Watch“ vartotojai pasakojo, kaip jų įrenginiai padėjo jiems pastebėti sveikatos problemas ar padėjo ekstremaliose situacijose.
„Apple Watch Series 11“ dabar turės kraujospūdžio matuoklį, kuris galės įspėti vartotojus apie galimą aukštą kraujospūdį arba hipertenziją, taip pat „miego balų“ funkciją, padėsiančią vartotojams suprasti savo poilsio kokybę. CNN nurodo, kad „Apple“ bando pasivyti konkurentus – tokius kaip „Oura“, „Google“ ir „Samsung“, kurie jau seniai siūlo „miego balų“ funkciją savo įrenginiuose.
„Tikimės, kad vien per pirmuosius metus informuosime daugiau nei 1 milijoną žmonių, kuriems nėra diagnozuota hipertenzija, ir padėsime jiems pakeisti gyvenimo būdą ar pradėti gydymą“, – sakė vienas iš vadovų, pridurdamas, kad „Apple“ tikisi gauti FDA leidimą šiai funkcijai per artimiausias savaites.
„Apple Watch SE 3“ temperatūros nustatymo funkcija, be kitų privalumų, gali padėti vartotojoms numatyti ovuliacijos laiką.
„AirPods Pro 3“ ausinės yra sukurtos taip, kad būtų naudingesnės sportuojantiems žmonėms – ir ne tik dėl to, kad jos geriau priglunda. „Pro 3“ ausinės taip pat galės matuoti širdies ritmą ir sudegintas kalorijas treniruočių metu bei stebėti iki 50 skirtingų pratimų rūšių per „Apple“ fitneso programėlę.
Nepaisant muitų, kainos išlieka beveik tokios pačios
Didžiausias klausimas prieš antradienio renginį buvo, ar „Apple“ padidins savo įrenginių kainas dėl muitų, taikomų bendrovės importui į JAV šiais metais. Bendrovė teigė, kad tikisi, jog vien šį ketvirtį dėl muitų patirs 1,1 mlrd. dolerių nuostolių.
Tačiau „iPhone“ bazinės kainos iš esmės išliko tokios pačios, kaip ir praėjusiais metais, palyginti su praėjusių metų modeliais, turinčiais tokį patį atminties kiekį. „iPhone 17“ atveju vartotojai už savo pinigus gaus daugiau atminties.
„iPhone 16“ su 256 gigabaitų atmintimi kainavo daugmaž 900 JAV dolerių, o „iPhone 17“ su 256 gigabaitų atmintimi kainuos nuo daugmaž 800 JAV dolerių. „iPhone 16 Plus“ su 256 gigabaitų atmintimi kainavo nuo daugmaž 1000 JAV dolerių, o „iPhone Air“ su 256 gigabaitų atmintimi kainuos tiek pat. „iPhone 16 Pro“ su 256 gigabaitų atmintimi kainavo daugmaž 1100 JAV dolerių, o „iPhone 17 Pro“ su 256 gigabaitų atmintimi kainuos irgi apie 1100 JAV dolerių.
Visi „Apple“ antradienį pristatyti įrenginiai bus prieinami nuo rugsėjo 19 d., nurodo CNN.
