Pirmosios dienos prekyboje – ir naujasis „iPhone“ jau pykdo pirkėjus

Daugelis vartotojų skundžiasi, kad „iPhone 17 Pro“ modeliai pernelyg lengvai braižosi. Pirkėjai nusivylę, kad aukščiausios klasės produktas, kurio kaina prasideda nuo daugmaž 990 eurų, yra toks neatsparus.
Vienas vartotojas iš Honkongo socialiniame tinkle „X“ pasidalijo savo „iPhone 17 Pro“ nuotraukomis nauja „Cosmic Orange“ spalva. Ryškiai spalvotas korpusas, pagamintas iš aliuminio, turi baltą žymę, kur yra nuskilęs nedidelis rėmo gabalėlis.
„Tik ką įsigijau naują „iPhone 17“, o jis jau turi įbrėžimą! Labai nuvylė, – rašo @aldyei. – Jei šis aliuminis taip lengvai įbrėžiamas, bijau, kad pradės matytis po juo esantis metalas. „Apple“, tai ne tai, ko tikėjausi iš aukščiausios kokybės produkto!“
Ši problema, dabar internete vadinama „#Scratchgate“, turi įtakos daugeliui penktadienį išleistų „iPhone 17 Pro“ ir „Pro Max“ pirkėjų. „X“ paskyros @ViralBased autorius tą pačią dieną savo įraše teigė, kad pirmieji „iPhone 17“ pirkėjai „masiškai praneša apie įbrėžimus ir įdrėskimus“.
„Problema ypač aktuali „Pro“ versijoms, kuriose „Apple“ titaną pakeitė aliuminiu, – rašoma žinutėje. – Korpuse greitai atsiranda pažeidimų, o „Apple“ parduotuvės atsisako pakeisti tokius įrenginius.“
Prie žinutės pridėtos ir keturios nuotraukos su pažeistais „iPhone 17 Pro“ telefonais, įskaitant vieną su įtrūkusiu „Ceramic Shield“ gale. „Ceramic Shield“, skirtas suteikti „iPhone“ papildomą apsaugą, susideda iš stikle įterptų keraminių nanokristalų – tačiau jis nėra visiškai atsparus smūgiams.
Kitas „X“ vartotojas @darewecan iš Kanados nurodė, kad „Apple“ parduotuvėje matė įbrėžimus „iPhone 17 Pro“ modeliuose. „Oho – ką tik nuėjau į „Apple“ parduotuvę pažiūrėti „iPhone 17 Pro“ įbrėžimų, apie kuriuos skaitau internete, ir tai tikrai tiesa. Kiekvienas mėlynas „Pro“ modelis turėjo šiuos mažus įbrėžimus ant keraminio stiklo nugarėlės, taip pat keletas oranžinių modelių. Sidabriniai, žinoma, buvo mažiau pastebimi. Aš visada elgiuosi neatsargiai, todėl dabar jokiu būdu negaliu įsigyti mėlyno „Pro“ modelio – šie įbrėžimai mane erzintų“, – rašė jis.
Kitas „Apple“ gerbėjas Londone paskelbė tokią žinutę: „Apple“ kokybės standartai blogėja. „iPhone 17 Pro“ paviršius įbrėžtas vos po vienos dienos parduotuvėje!“
Vienas vartotojas nurodė, kad atšaukė savo „iPhone 17 Pro“ „Deep Blue“ spalvos užsakymą – pamatęs kitų vartotojų pranešimus apie įbrėžimus.
Savo kasmetiniame įbrėžimų testo vaizdo įraše „YouTube“ kanalo „JerryRigEverything“ kūrėjas pataria klientams įsigyti apsauginį dėklą „iPhone 17 Pro“ modeliams, vadindamas „įbrėžimų problemą“ „tikra“ problema. Vaizdo įraše jis demonstruoja, kad stačiakampė kameros juosta Pro modelių gale gali būti lengvai subraižyta monetomis ir raktais.
„Nėra jokio būdo išvengti neišvengiamų įbrėžimų, nebent niekada nepadėtumėte telefono ant stalo ar neįsigytumėte dėklo, – sako jis. – Jūsų „iPhone 17 Pro“ bus subraižytas ir jūs nieko negalėsite padaryti, kad jį išgelbėtumėte.“