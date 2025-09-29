„Xiaomi“ pristato naujos kartos išmaniųjų įrenginių ekosistemą: namams, sveikatai ir pramogoms

Tarp naujai pristatomų įrenginių – išmanusis laikrodis „Xiaomi Watch S4 41mm“, ausinės „Xiaomi Open Wear Stereo Pro“, „Xiaomi Smart Band Glimmer Edition“, dulkių siurbliai „Xiaomi Robot Vacuum 5“, „Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“, televizorių „Xiaomi TV S Pro Mini LED“ serija bei vidaus stebėjimo kamera „Xiaomi Smart Camera C701“.
Dizainas ir funkcijos
Naujasis išmanusis laikrodis „Xiaomi Watch S4 41mm“ turi 1,32 colio AMOLED ekraną su 466 × 466 raiška ir „High Brightness Mode“ režimu. 9,5 mm storio ir 32 g sveriančio laikrodžio spalvų paletė – nuo klasikinės juodos iki „Sunset Gold“ su auksiniu „Milanese“.
Naujasis išmanusis laikrodis užtikrina tikslesnį širdies ritmo sekimą, detalią miego analizę su daugiamačiais rodikliais bei 21 dienos tobulinimo planu. Sporto entuziastams pravers GNSS dviejų juostų pozicionavimas, daugiau nei 150 sporto režimų, tarp jų plaukimas ir slidinėjimas, bei sporto vlog funkcija, leidžianti fiksuoti treniruotes ir tuo pačiu metu valdyti vaizdo įrašus.
Žadama, kad laikrodžio baterija veikia iki 8 dienų.
„Xiaomi Watch S4 41 mm“ prekyboje pasirodė nuo rugsėjo 25 d., o jo kaina prasideda nuo daugmaž 160 eurų.
Aukštos kokybės garsas visą dieną
„Xiaomi Open Wear Stereo Pro“ lengvas, ergonomiškas dizainas su lanksčiu titano laidu užtikrina patogų dėvėjimą ir mažina ausų nuovargį, o TÜV SÜD sertifikatas patvirtina aukštą dėvėjimo komfortą net aktyvaus laisvalaikio metu. Vienu įkrovimu ausinės veikia iki 8,5 val., o su dėklu – iki 45 val.
„Hi-Res Audio Wireless“ sertifikatas leidžia mėgautis aukštos kokybės garsu, o „Dimensional Audio“ suteikia dar geresnę patirtį, pritaikydamas garsą pagal galvos judesius. Papildomi „Harman AudioEFX“ bei „Harman Master EQ“ nustatymai leidžia pritaikyti garsą pagal savo poreikius. Be to, patobulinto garso izoliacijos sistema, sumažina sklindantį garsą daugiau nei 60 proc., todėl klausytis galima net itin tyliose erdvėse.
„Xiaomi Openwear Stereo Pro“ ausines jau galima įsigyti – jų kaina prasideda nuo daugmaž 150 eurų.
Kasdienio aktyvumo stebėjimas
Išmanioji apyrankė „Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition“ pasižymi 1,72 colio AMOLED ekranu su 1500 nitų ryškumu ir 60 Hz atnaujinimo dažniu. Apyrankę galima dėvėti ir kaip pakabuką ar rankinės aksesuarą.
Įrenginys palaiko daugiau nei 150 sporto režimų, išplėstinę miego analizę, leidžiančią tiksliau stebėti treniruotes realiu laiku. „Xiaomi HyperOS“ operacinė sistema suteikia apyrankei išmaniąsias funkcijas. Galima pasirinkti iš daugiau nei 200 ciferblatų, o baterija veikia iki 21 dienos.
„Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition“ prekyboje pasirodė kartu su „Xiaomi 15T“ serijos išmaniaisiais telefonais rugsėjo 25 d. Išmaniosios apyrankės kaina prasideda nuo daugmaž 80 eurų.
Išmanus namų valymas
„Xiaomi“ taip pat pristato robotų seriją „Xiaomi Robot Vacuum 5“. Ją sudaro du modeliai, pritaikyti skirtingiems poreikiams. Abu siurbliai pasižymi 20 000 Pa siurbimo jėga ir išmaniuoju dToF jutikliu, leidžiančiu pasiekti vietas po baldais iki 9,5 cm aukščio.
„Robot Vacuum 5 Pro“ išsiskiria DI funkcijomis – purvo atpažinimu, kliūčių vengimu ir triguba kamerų sistema. Jo bazinė stotelė automatiškai plauna šluostes 80 laipsnių temperatūros vandeniu, reguliuoja temperatūrą ir įjungia pakartotinį plovimą, atsižvelgiant į jutiklių rodmenis.
„Robot Vacuum 5“ taip pat siūlo galingą siurbimą, o kliūtis aptinka naudodamas „S-Cross“ struktūrinę šviesą. Standartinė bazinė stotelė palaiko pritaikomą vandens temperatūrą, turi savaime išsivalančias šluostes ir 2 val. karšto oro džiovinimą.
„Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro“ prekyboje pasirodys spalio pabaigoje ir kainuos nuo daugmaž 800 eurų, o „Xiaomi Robot Vacuum 5“ startuos lapkričio pradžioje–viduryje ir jo kaina prasidės nuo daugmaž 6500eurų.
Naujos kartos vaizdas
„Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026“ veikiantis „Filmmaker Mode“ leidžia mėgautis filmais taip, kaip juos sukūrė režisieriai, o „Xiaomi Visual Engine Pro“ tausoja akis ir perteikia itin aiškų vaizdą.
Garsą sustiprina du 15 W garsiakalbiai su „Dolby Atmos“ ir „Harman AudioEFX“ be papildomų kolonėlių suteikiantys kino teatrą primenančią patirtį. Žaidimų mėgėjams televizorius siūlo 144 Hz atnaujinimo dažnį, Wi-Fi 6 ryšio standartą palaikančiame televizoriuje gali veikti „Google TV“, „Apple AirPlay“.
„Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026“ prekyba prasidės spalio viduryje. Įrenginio kaina prasidės nuo daugmaž 700 eurų.
Saugumas namuose
„Xiaomi Smart Camera C701“ kamera užtikrina patikimą namų stebėjimą su 8 MP jutikliu, 4K Ultra HD raiška ir HDR, kuris išlaiko matomas detales tiek šviesiose, tiek tamsiose patalpose. Kamera palaiko ryškų naktinį matymą ir infraraudonųjų spindulių matym1 iki 10 m be matomo švytėjimo, o DI funkcijos atpažįsta kūdikių verkimą, augintinių judesius ar neįprastą veiklą, taip sumažindamos klaidingų signalų tikimybę. Palaiko Wi-Fi 6 standartą.
Privatumui užtikrinti integruotas objektyvo dangtelis, kamera turi papildomas funkcijas – triukšmo aptikimą, panoraminį stebėjimą ir dvipusį garsą su triukšmo slopinimu. Valdymas balsu per „Google Assistant“ ar „Amazon Alexa“ leidžia peržiūrėti vaizdą realiuoju laiku, o įrašus galima saugoti microSD kortelėje arba debesų saugykloje[29].
„Xiaomi Smart Camera c701“ prekyboje pasirodys lapkričio pabaigoje–gruodžio pradžioje ir kainuos nuo daugmaž 60 eurų.
