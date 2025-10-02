„Huawei FreeBuds 7i“: belaidės ausinės ieškantiems tylos

Triukšmo slopinimo sistema, leidžianti atrasti tylą
Susikaupti triukšmingoje aplinkoje šiandien – nemenkas iššūkis: viešasis transportas, atviri biurai ar net kavinės dažnai neleis pasinerti į turinį taip, kaip norėtųsi. Todėl ausinės su pažangia triukšmo slopinimo sistema tampa vis populiaresnės tarp vartotojų, ieškančių tylos savo kasdienybėje.
„Kokybišką aktyvaus triukšmo slopinimo (ANC) patirtį suteikia naujosios belaidės ausinės „Huawei FreeBuds 7i“. Jose integruota ANC 4.0 technologija leidžia sumažinti foninį triukšmą net 28 dB, o prie aplinkos pokyčių ausinės prisitaiko vos per 0,5 sekundės. Tai reiškia, kad net perpildytame autobuse ar dirbant atviro tipo biure galima klausytis mėgstamos muzikos ar tinklalaidžių netrikdomai. Ausinių konstrukcijoje įdiegta 8 mm² oro ertmė ir kelių dydžių ausų antgaliai, kurie dar labiau padeda izoliuoti aplinką bei užtikrina patogų prigludimą“, – pasakoja „Huawei“ produktų mokymų vadovė Baltijos šalyse Urtė Eidžiūnaitė.
Garsas atkuriamas iki smulkiausių detalių
Klausydamiesi muzikos, tinklalaidžių ar audioknygų, ausinių naudotojai tikisi aiškaus ir kokybiško garso – kad balsai skambėtų natūraliai, o muzikoje atsiskleistų visi niuansai. Ne mažiau svarbu ir skambučiai: kalbantis triukšmingoje aplinkoje dažnai norisi, kad pašnekovą girdėtume taip pat aiškiai, kaip ir būdami tyloje.
Pasak U.Eidžiūnaitės, sklandžiai patirčiai būtina, kad ausinės ne tik atkurtų plačią garso amplitudę, bet ir pašalintų aplinkos triukšmą skambučių metu. Todėl ausinėse „Huawei FreeBuds 7i“ integruotas 11 mm keturių magnetų dinaminis garsiakalbis bei „Hi-Res“ sertifikuota sistema, kuri atkuria sodrų garsą visame diapazone. Erdvinio garso (Spatial Audio) funkcija veikia nepriklausomai nuo naudojamo įrenginio ar turinio, todėl leidžia pasijusti tarsi koncerto salėje ar kino teatre. Ausinės geba pašalinti net iki 90 dB aplinkos triukšmo – nuo perpildytų gatvių iki metro – tad pašnekovą girdėsite aiškiai net ir itin triukšmingose vietose.
„Šios technologijos užtikrina, kad muzika skambėtų detaliai, o pokalbiai vyktų aiškiai be papildomo triukšmo. Tai suteikia visiškai naują klausymosi ir bendravimo patirtį“, – pasakoja U.Eidžiūnaitė.
Išlaikyti balansą padeda technologijos
Ausinės šiandien yra daugiau nei tik technologinis įrenginys – jos tampa stiliaus dalimi ir kasdienio įvaizdžio akcentu. Vartotojai ieško ausinių, kurios ne tik patogiai priglustų prie ausies ir leistų valandų valandas klausytis mėgstamo turinio, bet ir atspindėtų jų individualų stilių.
„Ausinės „Huawei FreeBuds 7i“ sukurtos taip, kad suderintų funkcionalumą ir estetiką. Jos pasižymi minimalistiniu dizainu, o pačias ausines galima rinktis iš trijų spalvų – rožinės, baltos ir juodos. Konstrukcija yra atspari dulkėms ir vandeniui (IP54), todėl ausinės patikimai veikia tiek kasdien, tiek aktyvesnėse situacijose. Vartotojai gali mėgautis iki 35 valandų veikiančia baterija, o vos 10 minučių įkrovimo pakanka net 4 valandoms klausymosi. Be to, ausinės pasižymi intuityviais gestų valdymo sprendimais – garsumo reguliavimas perbraukimu, grojimo sustabdymas ar perjungimas dviem bakstelėjimais, o atsiliepti į skambučius galima vos linktelėjus ar papurčius galvą. Tai leidžia patogiai naudotis ausinėmis bet kurioje situacijoje“, – nurodo „Huawei“ produktų mokymų vadovė Baltijos šalyse Urtė Eidžiūnaitė.
Belaidės ausinės „Huawei FreeBuds 7i“ prekyboje pasirodė nuo rugsėjo 19 dienos, jų kaina – 99 eurai. Daugiau sužinoti apie naująsias ausines galima čia.