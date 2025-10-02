Pažangi technologija prabilo lietuviškai: įrenginiai pakeis keliones ir bendravimą su užsieniečiais

Nors Lietuva gali pasigirti vienu aukščiausiu užsienio kalbų mokėjimo lygiu Europos Sąjungoje, tyrimai rodo, kad vyresnioji karta, ypač asmenys nuo 55 metų, patiria sunkumų keliaudami dėl prastesnių užsienio kalbos įgūdžių. Dėl to net paprasčiausios užduotys, pavyzdžiui, maisto užsisakymas ar bilietų pirkimas, gali tapti varginančios ir sudėtingos, dažnai atgrasančios nuo kelionių į užsienį
Šiems keliautojams padeda profesionalūs „Vasco“ vertimo įrenginiai. Vienu mygtuko paspaudimu veikiantis įrenginys leidžia sklandžiai bendrauti daugiau nei 100 kalbų. Jis sukurtas taip, kad taptų nuolatiniu kelionės palydovu, suteikiančiu ramybę, kuri atsiranda žinant, kad visada būsite suprasti.
„Palikite kalbą mums. Nesvarbu, ar tyrinėjate šurmuliuojančius Turkijos turgus, ar istorines Italijos gatves, pasirūpinsime, kad lietuviai visur jaustųsi lyg bendrautų ir būtų aptarnaujami savo gimtąja kalba“, – sako bendrovės generalinis direktorius Maciejus Goralskis.
„Lietuviai garsėja savo meile kelionėms, o mes norime užtikrinti, kad šios aistros netrukdytų užsienio kalbų spragos. Mūsų įrenginiai leidžia visiems – nuo patyrusių pasaulio keliautojų iki tų, kurie leidžiasi į pirmąją tarptautinę kelionę, – atsipalaiduoti ir iš tiesų mėgautis savo kelione“, – pažymi M. Goralskis.
Bendrovės vertimo įrenginiai ne tik verčia pokalbius, jie turi tokių funkcijų kaip momentinis nuotraukų vertėjas, išverčiantis restoranų meniu ir gatvių iškabas. Taip pat galima versti tekstus.
Ypač svarbu, kad įrenginiuose įmontuota SIM kortelė, kuri garantuoja nemokamą ir nuolatinį interneto ryšį vertimui beveik 200 pasaulio šalių. Tai reiškia, kad nėra būtina ieškoti bevielio ar kito ryšio, ar jaudintis dėl papildomų tarptinklinio ryšio mokesčių. Nors esant poreikiui galima prisijungti ir prie bevielio ryšio (Wi-Fi), dėl integruotos SIM kortelės dažniausiai to tiesiog nereikia.
Aukšta vertimo kokybė pasiekiama dėl integruotų net dešimties dirbtinio intelekto kalbos modelių. Visos kitos telefono programėlės ar įrenginiai remiasi tik vienu kalbos modeliu. Įrenginiai naudoja geriausią modelį iš visų dešimties kiekvienai kalbų porai, nes ne visi modeliai yra geriausi visoms kalboms – tai faktas, kurio nežino daugelis žmonių. Naudojama technologija ir dirbtinio intelekto sprendimai užtikrina, kad vertimai visada yra momentiniai ir pasiekia net 96 proc. tikslumą.
Įrenginiai verslo įmonėms leidžia efektyviau bendrauti su užsienio partneriais ir klientais. Vertimo įrenginiai padeda greičiau ir tiksliau aptarnauti klientus, ypač turizmo, sveikatos priežiūros ar logistikos sektoriuose. Didelėms, tarptautinėms komandoms, kalbančioms skirtingomis kalbomis, šie įrenginiai supaprastina bendravimą ir padidina komandinį bendradarbiavimą bei efektyvumą, suteikdami pasitikėjimo darbuotojams, dirbantiems kelionėse, parodose ar susitikimuose su užsienio partneriais.