„Huawei FreeBuds 7i“ – belaidės ausinės, sukurtos kasdieniam ritmui

Preciziškas garso atkūrimas
Šiandien beveik bet kuri vieta gali virsti ofisu ar auditorija – kavinė, traukinys ar net parkas. Kai aplink daug garsų, išgirsti kolegą ar dėstytoją tampa tikru iššūkiu. „Huawei FreeBuds 7i“ sprendžia šią problemą keliais lygmenimis – integruota Intelligent Dynamic ANC 4.0 sistema gali pašalinti net iki 90 dB aplinkos triukšmo: nuo perpildytų gatvių iki kavinės, todėl jūs girdėsite pašnekovą aiškiai net itin triukšmingose vietose. Keturių mikrofonų sistema ir dirbtinis intelektas geba atskirti balsą nuo foninių garsų, todėl pokalbiai išlieka aiškūs net važiuojant autobusu ar stovint šalia judrios gatvės.
„Net ir triukšmingoje aplinkoje svarbu girdėti vienas kitą – būtent tam sukurtos šios ausinės. Jos leidžia kalbėti aiškiai ir be trukdžių“, – sako „Huawei“ produktų mokymų vadovė Lietuvoje Urtė Eidžiūnaitė.
Efektyvus foninio triukšmo mažinimas
Aiškus garsas – tik pirmas žingsnis. Dirbant atviruose ofisuose ar paskaitoms ruošiantis triukšmingose vietose gebėjimas sukurti savo tylos zoną tampa ne prabanga, o būtinybe. „Huawei FreeBuds 7i“ integruota „Intelligent Dynamic ANC 4.0“ sistema automatiškai prisitaiko prie aplinkos ir padeda sukurti ramybės foną, kuriame galima produktyviai susikaupti.
„Aktyvi triukšmo slopinimo technologija padeda išlaikyti dėmesį, nesvarbu, ar tai būtų darbo pokalbis keliaujant, ar mokymasis tarp susitikimų. ANC funkcija sumažina foninį triukšmą net 28 dB, todėl laikas išnaudojamas efektyviau, net jei aplinkybės tam nėra palankios“, – teigia Urtė Eidžiūnaitė.
Ausinės, derančios prie jūsų ritmo
Be aiškių pokalbių ir triukšmo slopinimo, „Huawei FreeBuds 7i“ išsiskiria ir aukštos kokybės garsu. Šis ausinių modelis sukurtas taip, kad natūraliai įsilietų į kasdienybę – padėtų išlaikyti ramybę ir ritmą, nepaisant aplinkos. Ausinėse integruotas „Hi-Res“ sertifikuotas 11 mm garsiakalbis užtikrina sodrų, subalansuotą garsą tiek darbo skambučiams, tiek mėgstamam turiniui, o erdvinio garso technologija leidžia pasinerti į muziką, filmus ar tinklalaides.
Patogumas – ne mažiau svarbus nei garsas. Keli antgalių dydžiai leidžia pasirinkti tinkamiausią, o ergonomiška forma užtikrina komfortą visą dieną. Pasirinkti galima iš trijų spalvų – juodos, baltos ar rožinės – todėl ausinės tampa ne tik technologiniu įrankiu, bet ir subtiliu stiliaus akcentu.
„Šiandien ausinės tapo mūsų kasdienybės dalimi – su jomis dirbame, mokomės, ilsimės. Jos leidžia išlikti produktyviems, bet kartu ir išlaikyti savitą stilių. Šios ausinės skirtos ne tik darbui ar mokslams – jos taip pat puikiai tinka laisvalaikiui ir prisitaiko prie žmogaus ritmo – nuo ryto iki vakaro“, – sako Urtė Eidžiūnaitė.
Belaidės ausinės „Huawei FreeBuds 7i“ prekyboje pasirodė nuo rugsėjo 19 dienos, jų kaina – 99 eurai. Daugiau sužinoti apie naująsias ausines galima čia.