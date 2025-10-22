„Huawei Watch GT 6 Pro“ apžvalga: „lėk su vėju“, bet ir plačiau atverk piniginę

Skaičiukai ir galimybės
Kaip renginio metu skelbė pati kompanija, iki šių metų pirmojo pusmečio (imtinai), „Huawei“ visame pasaulyje yra išsiuntusi daugiau nei 200 milijonus dėvimų įrenginių užsakymų, ir pasaulyje yra pirmoji pagal ant riešo dėvimų įrenginių užsakymus. O kalbant apie būtent išmaniuosius laikrodžius, bendrovė skelbia iki šių metų vidurio yra išsiuntusi daugiau nei 54 milijonus „Huawei Watch GT“ serijos įrenginių.
Šio sezono laikrodžių serijos šūkis – „lėk su vėju“ (angl. ride the wind), ir galima numanyti, kad juo bandoma atspindėti susitelkimą į kelias sporto sritis – tokias kaip dviračių ir žiemos sportus. Kaip ir paskutinėse kartose, naujuosiuose „Huawei“ laikrodžiuose daug dėmesio skiriama golfui. Žadama, kad į laikrodžius sudėta daugiau nei 2000 golfo laukų iš daugiau nei 80 valstybių duomenys. Deja, golfo nežaidžiu, tad neturėjau galimybės išbandyti šio režimo.
Kaip skelbiama, „GT 6 Pro“ pasižymi 150 proc. pašviesintu ekranu (siekiančiu iki 3000 nitų), pritaikymu nardyti iki 5 ATM slėgyje ir IP69 atsparumo standartu ir 37 proc. padidintu baterijos tankiu – kas, žadama, lemia 50 proc. pailgėjusį baterijos veikimą prie „lengvo“ laikrodžio funkcijų naudojimo (iki 21 d.). ir iki 33 proc. pailgėjusį baterijos veikimą prie „tipinio“ laikrodžio funkcijų naudojimo (iki 12 dienų).
Laikrodyje veikia bendrovės sukurta „Sunflower“ palydovinio pozicionavimo sistema, kuri, kaip teigiama, pasižymi po 20 proc. didesniu maršruto ir distancijos tikslumu ir 25 proc. didesniu signalo stiprumu, o bekelės bėgimo režime baterija laiko 67 proc. ilgiau. „GT 6 Pro“ taip pat geba registruoti elektrokardiogramą.
Laikrodis turi ir įrengtą mikrofoną bei garsiakalbį, tad jį galima naudoti kaip laisvų rankų įrangą (ir nerimauti, kad tai yra dar viena priemonė, kuria tavęs kas nors gali klausytis).
Pirmieji bandymai ir pojūčiai
Reikia pripažinti, laikrodžio dizainas – vykęs. Dėžutėje atrodo visai prabangiai, o ant rankos – ir gražiai, ir ne pernelyg pretenzingai. Tiesa, vos ištraukęs iš pakuotės, susidūriau su nedidele problema.
Tiek „GT 6 Pro“ korpusas, tiek testams gauto modelio apyrankė yra metaliniai, o pastaroji – uždara: tai yra, pilnai neatsisega, o visada yra uždara, tik pasitelkus spyną prailginama, kad galėtum užsidėti ir nusiimti laikrodį. Ir štai, bandant užsidėti įrenginį, paaiškėja, kad mano ranka yra per stambi, spyna neužsisega. Žinoma, panaršius pakuotę, randu keletą atsarginių apyrankės „narelių“, kuriuos šiaip ne taip įmontuoju (nareliai – smulkūs, o apie mygtukų dydį kiekviename jų, kurie reikalingi pridėjimui/nuėmimui, nė nekalbu). Bet vos nuo trijų narelių apyrankė pasidaro per ilga, laikrodis laisvai kabaliuoja ant dilbio – o įrenginiui, kuris periodiškai matuoja tavo pulsą ir kitus parametrus, nėra gerai.
Galiausiai dar paeksperimentavus su narelių skaičiumi (ir tam sugaišus geras 10 minučių bei truputį pažeidus nagą), pavyko atsireguliuoti tinkamą apyrankės ilgį. O juk niekad nebūčiau pagalvojęs, kad nuo „negaliu užsisegti“ iki patogaus nešiojimo skirtumas gali tebūti vienui vienintelis narelis.
Laikrodžio svoris – malonus. Tai yra, jauti, kad turi ant rankos, dar nepametei. Užtat nepatiks tiems, kurie bet kokie dėvimi įrenginiai erzina. Ciferblato dydis – patogus, ekranas ryškus, karūnėlė smagiai sukiojasi (ja valdomi įvairūs laikrodžio meniu ir programėlės), o į tai reaguodamas laikrodis dar ir švelniai (haptiškai) burgzčioja (ką galima išjungti).
Paspaudus karūnėlę išsikviečiamos programėlės, o žemiau esantį mygtuką – sporto režimai. Mygtukas veikia ir kaip elektrodas, kurį reikia laikyti prilietus kardiogramos ir kraujagyslių pralaidumo testo metu.
Kas kiek erzino – gana įkyrokas balsas, kuriuo pranešinėjami treniruotės duomenys. Pakimęs, energingas, šiurkštokas – daugmaž toks, kokiu kalbėtų kietuolis vėjų nugairintu veidu ir trijų dienų barzda. Na, bet skonio reikalas – kai kam galbūt patinka kaip tik tokie.
Sujungus visus įmanomus matavimus (miegas, pulsas, temperatūra, SpO2, ir GPS kokiai valandai ar pusantros per dieną) bei nuolatinį ekrano pašvietimą, per dieną sunaudojama nuo ketvirčio iki trečdalio baterijos. Akivaizdu, kad tai nėra „lengvas“ laikrodžio naudojimas (žadėtoji 21 diena) – ir matyt, ne „tipinis“ (žadėtosios 12 dienų). Praktika parodė, kad taip intensyviai naudojant laikrodį, jį krauti teks kas 3–4 dienas. Ne tragedija (ne taip, kaip vieno tokio gamintojo atveju, apie kurį juokaujama, kad reikia dviejų laikrodžių: vieno dienai, vieno nakčiai), bet ir ne stebuklas.
Aišku, galima atjungti daugumą periodinių matavimų – palikus tik miegą, pulsą ir GPS per treniruotes, laikrodis kol kas ištvėrė 8 dienas. Deja, dėl testavimams skiriamo laiko trūkumo „lengvojo“ laikrodžio naudojimo įtakos baterijai šįkart išbandyti nepavyko.
Dar vienas į akis kritęs dalykas – „Huawei“ skelbia padidintą „Sunflower“ navigacijos efektyvumą, bet „GT 6 Pro“ yra vienintelis šiemet testuotas išmanusis laikrodis, kuris daugiabučio laiptinėje nuolat pamesdavo GPS signalą. Tad rezultatas – tiksliau, bet silpniau.
Na ir jei jau prakalbom apie nesmagumus – taip, tas psichologinis nejaukumas diegtis „Huawei Health“ ne iš „Google Play“ parduotuvės („Huawei“ programėlių dėl draudimų nuo 2019 m. nebėra „Google Play“ ekosistemoje). Atrodytų, viskas gerai – jokių problemų neranda nei pačių telefonų apsauginės sistemos („Samsung“, „Xiaomi“), nei trečiųjų šalių antivirusinės programos („ESET“) – bet tiems, kam rūpi saugumas, tiesiog nejauku.
Taip pat nelabai džiugina ir verslo modelis, kuriuo yra pasukę „Huawei“. Atrodytų – nusiperki laikrodį, ir turėtum gauti galimybę maksimaliai išnaudoti jo suteikiamas galimybes. Bet, pavyzdžiui, pirminiame rinkinyje yra tik keli virtualūs ciferblatai, o jei nori daugiau – tenka arba pirktis pavieniui, arba pirkti ar tai prenumeruoti kažkokį VIP planą. Taip pat ir su visokiais treniruočių planais „Huawei Health+“, kas irgi yra mokama.
Ir taip, tai tikrai nėra vien „Huawei“ problema, tokį verslo modelį naudoja vis daugiau kompanijų, kai nusipirkęs produktą, dar turi atskirai pirkti papildomą funkcionalumą. Bet kaip liūdnai juokaujama – po truputį artėjame prie to, kad nusipirkę naują kompiuterio pelę, turėsime pirkti ir prenumeratą, kiek kartų galėsime ta pele pakliksėti.
Apibendrinimas
„Huawei Watch GT 6 Pro“ kaina – kaip tokių techninių specifikacijų laikrodžiui nėra itin didelė: nuo 340 eurų. Tačiau tai nereiškia, kad mokėjimas bus vienkartinis – norint gauti daugiau galimybių (nuo virtualių laikrodžio ciferblatų iki sporto planų), gali tekti išleisti daugiau. Taip pat „Android“ atveju į telefoną reikės diegtis programėlę ne iš „Google Play“.
Laikrodžio dizainas – tikrai geras. Laikrodis atrodo tvirtas, solidus, ne pernelyg pretenzingas.
Baterijos veikimas – patenkinamas, nors gal jau galima būtų sakyti, kad ir geras. Svarbiausia, kad net ir naudojant beveik maksimaliu apkrovimu, krauti tenka rečiau nei kas porą dienų.
Daug dėmesio skiriama sveikatai ir jos stebėsenai: laikrodis matuoja miegą, pulsą, kraujo įsotinimą deguonimi, kraujagyslių pralaidumą, elektrokardiogramą, odos temperatūrą, pagal surinktus duomenis gali išskaičiuoti pulso aritmiją ir (nemokamoje) programėlėje pateikti rekomendacijas dėl įvairių sveikatos parametrų.
