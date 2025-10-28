Kodėl „Xiaomi 15T Pro“ yra telefonas, kurio reikia norėti?

– Turbūt brangesnis už manąjį? – klausia draugas. – Ne. Netgi gerokai pigesnis.
Ar gali taip būti? Gali, jei jūsų kišenėje naujasis „Xiaomi 15T Pro“.
Ko iš jo reikalaujame?
Išmanusis telefonas šiandien – kaip geras draugas. Jis visada su mumis, visada šalia, viską apie mus žino, net jo viduje slypi nemaža mūsų gyvenimo dalis. Dažnai su mumis keliasi ir gulasi, mato geriausias ir blogiausias mūsų versijas. Tik mes norime, kad jis visada būtų geriausia savo versija: greitas, ištvermingas, kūrybingas, patikimas, bendraujantis. Ištvermė – baterija. Jei telefonas vidury dienos pareiškia, kad jam laikas užmigti, tai ne draugas, o išdavikas. Greitis – procesorius. Jei telefonas greitas kaip mūsų mintys (o idealiu atveju – greitesnis) – smagu su juo bendrauti, bet jei programėlės kraunasi amžinybę, žaidimuose jis stringa, tai kaip su juo komunikuoti? Kūryba – kamera. Jei nedvejodamas, net pačiomis blogiausiomis sąlygomis, dieną ar naktį užfiksuoja taip kaip mato mūsų akys ar pritraukia tai, ko mūsų akys tolumoje neįžiūri – viskas su juo gerai, bet jei kiekviena nuotrauka – kaip pro purviną langą, tai apie kokią kūrybą šnekame?
Bendravimas – ekranas. Jei jis „kalba“ taip aiškiai, kad saulei plieskiant supranti ką nori pasakyti, o palietus pirštu, supranta ko iš jo norime – malonu bendrauti, bet jei tekstą ir vaizdą jis gali parodyti tik šešėlyje, kur tamsiau, o į lietimus reaguoja pavėluotai, dingsta ir noras bendrauti.
Patikimumas – jo kūnas. Jei atlaiko visus gyvenimo išbandymus – krytį ant grindų, netikėtas pažintis su vandeniu ar augintinio dantimis – supermenas, jei ne – jau negyvas.
Kokiu draugu galėtų būti naujasis telefonas „Xiaomi 15 T Pro“? Vienareikšmiai: greitas, ištvermingas, kūrybingas, patikimas, bendraujantis.
Ką rodo „Xiaomi 15T Pro“?
Pradėkime nuo to, ką matome kiekvieną dieną – ekrano. Didelis 6,83 colio AMOLED ekranas su 144 Hz atnaujinimo dažniu skamba solidžiai, tiesa? Jei kada bandėte žaisti įmantresnius žaidimus savo telefone ir niršote, kad vaizdas „stringa“, čia to nebus. Bet tai dar ne viskas. 3200 nitų šviesumas? Tai reiškia, kad net vidury vasaros, dykumoje ekraną matysite taip aiškiai, lyg sėdėtumėte kambaryje, prietemoje.
Dar du dalykai: jei vertinate spalvų natūralumą, sodrumą, ryškumą – visada tai matysite „Xiaomi 15T Pro“ ekrane, be to, ekranas turi visas tas protingas „akių apsaugas“, kurios sumažina mėlyną šviesą vakare, kad ryte nesiskųstumėte, jog akys pavargusios.
Ar gerai fotografuoja „Xiaomi 15 T Pro“?
Į šį klausią galima atsakyti vienu žodžiu – fantastiškai. Kamera – tikroji šio telefono magija. Trys kameros su „Leica“ optika – tai, ta pati Vokietijos „Leica“, kurią vertina glianciniams žurnalams fotografuojantys profesionalūs fotografai. Neaptarinėsiu kiekvienos kameros atskirai, o sujungsiu jas į visumą, lyg pasakočiau apie profesionalams skirtą fotoaparatą. Įsivaizduokite, kad turite fotoaparatą, kurio židinio nuotolį galima keisti nuo 15 iki 233 mm, o pagrindinis židinio nuotolis, kuriam esant vaizdas nei priartinamas nei nutolinamas – 23 mm. Židinio nuotolis – kaip „zoom“ funkcija: mažini – matai platesnį pasaulį, didini – spoksai į ant lubų vaikščiojančios musės akį. Platesnis kampas – idealus panoramoms, bet juk dažniau norime toli vykstančius įvykius pritraukti prie savęs.
Ir štai čia prasideda „Xiaomi 15T Pro“ siūlomos linksmybės: 5 kartų priartinimas – kokybė beveik nesikeičia, nes tai optinis priartinimas. O kaip 10 kartų? Vis dar solidi kokybė pasiekiama derinant optinį ir skaitmeninį priartinimą. O koks maksimumas? Net 100 kartų! Taip, „Xiaomi 15T Pro“ gali tiek priartinti, kad žiūrėdami stadione koncertą toliausioje nuo scenos vietoje, galėsite nufotografuoti savo mėgstamiausio atlikėjo akis. Tiesa, priartinus 100 kartų kokybė krenta, bet ne tiek, kad pasakytumėte – „geriau ištrinsiu“. Kokybės problema gerina optiniai kamerų stabilizatoriai.
Fotoaparato programinė įranga – neišsemiamos kūrybinės dirbtuvės. Nuo spalvų palečių pasirinkimo iki nuotraukų apdirbimo įvairiausiais dirbtinio intelekto įrankiais. Portretai gyvi ir tikroviški, naktinėse nuotraukose matosi detalės, šešėliai. Ir svarbiausia – nereikia tamsoje stovėti sustingus kaip paminklui, kol telefonas sugalvos kaip reiktų nufotografuoti: viskas vyksta greitai.
Už tai atsakingas dirbtinio intelekto įrankis „Xiaomi AISP 2.0“, padedantis net tada, kai tamsoje fotografas nelabai žino ką daryti – jis tyliai ir greitai viską sutvarko. „Xiaomi 15T Pro“ fotografuoja ir filmuoja taip gerai, kad net prisiekęs veidrodinių fotoaparatų gerbėjas (pastebėjote, kaip tokių sparčiai mažėja) sunkiai surastų prie ko prikibti, nebent iš pašaukimo amžinai būti telefonų kritiku.
Ar pakankamai galingas „Xiaomi 15T Pro“?
Korpuso viduje slepiasi „MediaTek Dimensity 9400+“ procesorius. Jei jums tai nieko nesako, įsivaizduokite, kad perkate automobilį ir galite rinktis iš gausybės variklių: nuo „kažkaip rieda“, iki „lekia kaip vėjas“. Taigi šis procesorius – „lekia kaip vėjas“ (ne lenktynėms skirta versija, bet arti to). Ar jums to reikia kasdien? Kodėl ne? Ateis laikas, kai norėsite žaisti naujausią žaidimą, apdoroti vaizdo įrašus, vienu metu paleisti kelias ar net keliolika programų – tada būsite jam dėkingi, kad netrikdo veiklos, nestabdo, neįkaista kaip keptuvė.
12 GB operatyviosios atminties – tai daugiau nei daugelyje nešiojamų kompiuterių. Vidinė atmintis – 512 GB! Tai tiek vietos, kad galite saugoti visas kada nors darytas nuotraukas, vaizdo įrašus ir dar liks daug vietos.
Ar „Xiaomin15T Pro“ ištvermingas?
5 500 mAh baterija – dar vienas sausas skaičius, bet realybėje tai reiškia štai ką: paimate „Xiaomi 15T Pro“ telefoną į rankas ir visą laiką su juo be pertraukos kažką veikiate (naršote, žiūrite filmus, kalbate, fotografuojate). Nežinau ar iki galo ištversite šį eksperimentą, nes jis truks daugiau nei 15 valandų. Tad nesunku suprasti, ko galima tikėtis įprastai naudojant – šio telefono baterijos resurso užteks ilgam, nepatirsite to jausmo, kai pačiu neparankiausiu laiku telefonas rodo, kad baterijoje liko tik 3 proc. energijos.
Palaikomas 90W greitas įkrovimas, tad net jei pamiršote įkrauti telefoną nakties metu, kol ryte išgersite kavą ir suvalgysite pusryčius, telefono baterija bus įkrauta bent 70 proc. Be to, palaikomas ir 50W belaidis įkrovimas!
Dirbtinio intelekto funkcijos
Dirbtinis intelektas „Xiaomi 15T Pro“ telefone – ne marketingo triukas, o operatyvioji pagalba. „Xiaomi Hyper AI“ – įvairias paslaugas siūlantis vietinis smegenų centras: pokalbį paverčia tekstu, realiu laiku verčia iš užsienio kalbų, tvarko dokumentus, padeda rašyti, redaguoti nuotraukas ir vaizdo įrašus, „Google Gemini“ modelis turbūt nebereikalauja platesnio paaiškinimo. „Circle to Search“ – patikima paieška: nežinote kokį medį matote prieš akis? Uosį, o gal alksnį – nufotografuokite ir „Circle to Search“ įskiepis per kelias sekundes paaiškins.
„Xiaomi 15T Pro“ įdiegta pati naujausia „HyperOS 3.0“ operacinė sistema. Ši operacinė sistema – „Xiaomi“ idėja surinkti visus jūsų žaislus (telefoną, planšetinį kompiuterį, dulkes siurbiantį robotą, namus stebinčias kameras, maistą gaminantį virtuvės robotą ir kt.) po vienu stogu, kad jie komunikuotų tarpusavyje. „HyperOS“ – paprasta, aiški ir greita, nėra jokių klaidžių meniu labirintų. Viskas tam, kad gyvenime būtų kuo mažiau „kur čia tas nustatymas?“ ir kuo daugiau „o, kaip patogu!“.
Atsparumas
IP68 atsparumas vandeniui ir dulkėms telefonų pasaulyje ne taip dažnai pasitaiko, o tai reiškia: visišką apsauga nuo dulkių, apsaugą nuo panardinimo į vandenį. Nesakau, kad galite fotografuoti žuvis akvariumo viduje – ne tam jis skirtas, bet jums nebereikia bijoti lietaus, nieko neatsitiks, jei jis atsitiktinai iškris iš kišenės ir atsidurs baloje. Be to, pasirūpinta ir išskirtiniu atsparumu mechaniniams pažeidimams: būdamas kišenėje šalia raktų, jis nesusibraižys, labai ilgai išlaikys savo išskirtinę išvaizdą, kuri, beje, yra premium lygio: aliuminio rėmas, itin mechaniniams pažeidimams atsparaus stiklo priekis ir galas. Spalvos – solidi klasika: juoda, pilka (metalo), aukso.
Kodėl „Xiaomi 15T Pro“ yra tas telefonas, kurio reikia norėti?
Jau tos savybės, kurias aprašiau aukščiau, perša mintį, kad „Xiaomi 15T Pro“ yra geidžiamas telefonas, nes skirtumai nuo flagmanų – minimalūs ir ne kiekvienas pastebės. Tačiau yra dar viena svarbi savybė – kaina: 512 GB vidinės atminties turintis „Xiaomi 15T Pro“ telefonas kainuoja apie 899 eurus. Panašaus lygio konkurentai – 200–300 eurų daugiau. O jei lyginti su aukščiausio lygio flagmanais? „Xiaomi 15T Pro“ siūlo 90 proc. flagmano galimybių už 60–70 proc. flagmano kainos.
Ar tai geriausias telefonas rinkoje? Ne. Ar tai geriausias telefonas už 899 eurų kainą? Atrodo, kad taip. „Xiaomi 15T Pro“ yra tas telefonas, kurį rekomenduočiau draugui, kaip greitą, ištvermingą, patikimą, kūrybingą, bendraujantį.
Apžvalgos autorius: R.Kažimėkas.