Nuo 50 proc. iki 0 proc. per akimirką: specialistas paaiškino, kodėl jūsų telefonas „miršta“ šaltyje

Šaltis – staigios „mirties“ kaltininkas
Dauguma vartotojų žino, kad telefonui kenkia karštis (pavyzdžiui, įrenginio palikimas ant automobilio panelės saulėtą dieną), tačiau šaltis dažnai nuvertinamas. O be reikalo. Šaltis veikia bateriją žaibiškai ir dramatiškai – nors, laimei, dažniausiai grįžtamai.
Problema slypi pačioje baterijos chemijoje. „Can't Stop“ telefonų taisyklos vadovas Alimas Rubinskis aiškina, kad žema temperatūra veikia kaip stabdis baterijos viduje vykstantiems procesams.
„Šaltis iš esmės sulėtina chemines reakcijas ir drastiškai padidina vidinę varžą ličio jonų baterijos celėse, – teigia A. Rubinskis. – Kai bandote naudoti telefoną, pavyzdžiui, fotografuoti ar naršyti, sistema reikalauja staigaus energijos pliūpsnio. Dėl didelės vidinės varžos baterijos įtampa akimirksniu krenta žemiau kritinės ribos. Telefono baterijos valdymo sistema (BMS) tai interpretuoja kaip visišką išsikrovimą ir išjungia įrenginį, kad apsaugotų pačią bateriją nuo pažeidimo.“
Kitaip tariant, šaltyje jūsų baterija gali būti dar pilna, bet ji tiesiog „nebesugeba“ atiduoti energijos pakankamai greitai. Geriausia, ką galite padaryti – laikyti telefoną arčiau kūno, pavyzdžiui, vidinėje, o ne išorinėje kišenėje. Taip pat reikėtų vengti rankinių.
Žmonės vis dar tiki pasenusiais mitais
Nors technologijos per pastarąjį dešimtmetį pasikeitė neatpažįstamai, daugelis vis dar vadovaujasi taisyklėmis, kurios galiojo nikelio-kadmio (NiCd) akumuliatoriams, kurie telefonuose nebenaudojami nuo ankstyvų 2000-ųjų.
Mitas Nr. 1: Bateriją reikia iškrauti iki 0 proc. ir įkrauti iki 100 proc.
Tai – pagrindinis mitas, galiojęs seniesiems akumuliatoriams, kurie kentėjo nuo vadinamojo „atminties efekto“. Šiuolaikinėms ličio jonų baterijoms tai yra vienas blogiausių scenarijų. Gilūs iškrovimai ir nuolatinis įkrovimas iki maksimumo joms kelia didžiausią stresą ir greičiausiai mažina bendrą talpą (kuri matuojama „ciklais“).
A. Rubinskis pabrėžia, kad optimalus ličių jonų baterijos ilgaamžiškumas pasiekiamas laikantis balanso.
„Tobulu atveju, ličio jonų baterijos turi išlikti įkrovos lygyje tarp 20 proc. ir 80 proc.“, – aiškina telefonų taisyklos vadovas. „Kiekvienas pilnas ciklas (0–100–0) labiausiai paveikia baterijos cheminę sudėtį. Laikydami bateriją vidutiniame diapazone, jos efektyvų tarnavimo laiką galite prailginti kartais. Dauguma naujų telefonų ir net elektromobilių jau turi programines funkcijas, kurios automatiškai riboja įkrovimą ties 80 proc. riba.“
Mitas Nr. 2: Pavojinga palikti telefoną krautis per naktį.
Tai – iš dalies mitas. Šiuolaikiniai telefonai yra pakankamai „protingi“, kad pasiekę 100 proc. įkrovos lygį, automatiškai nutrauktų maitinimo tiekimą. Pavojus kyla ne dėl „perkrovimo“, o dėl dviejų kitų veiksnių:
- Telefonas kraunantis šiek tiek kaista. Jei jis paliekamas po pagalve ar ant minkšto paviršiaus, karštis kaupiasi ir lėtai mažina ilgalaikę baterijos talpą.
- Buvimas ties maksimalia įkrova tiesiog kenkia baterijai. Jei telefonas visą naktį bando „išlaikyti“ 100 proc. įkrovos lygį (nuolat šiek tiek išsikraudamas dėl foninių procesų ir vėl įsikraudamas), tai jai kenkia labiau nei įprastas naudojimas.
Klaidos, kurios iš tiesų trumpina baterijų amžių
Tiesa, ne viskas yra vien neteisingi mitai, kai kurios klaidos iš tiesų gali gerokai sutrumpinti baterijų tarnavimo laiką telefonuose.
Vienas iš pagrindinių veiksnių – greitasis krovimas. Šiais laikais telefonai gali būti įkrauti itin greitai. Tačiau tokio krovimo metu išsiskiria gerokai daugiau šilumos, o ekstremalios temperatūros yra didžiausias ilgalaikis baterijos priešas. Patariama greitąjį krovimą naudoti tik tada, kai jo tikrai reikia, o naktį naudoti lėtesnį, standartinį įkroviklį.
Dėl tos pačios priežasties reikėtų ir vengti naudoti savo telefoną krovimo metu. Tokiais atvejais telefono temperatūra gali pasiekti itin aukštą lygį, o tai gerokai pagreitina baterijos senėjimo procesą. Na, ir galiausiai – reikėtų vengti neaiškios kilmės pigių kroviklių bei laidų, kadangi jie gali ne tik pažeisti telefono bateriją, bet ir apskritai kelti pavojų.
Verta prisiminti, kad ir kaip saugotumėte savo telefono bateriją, ji nėra amžina. Tačiau protingas naudojimas – vengiant šalčio žiemą, karščio vasarą ir gilių iškrovimų – gali padėti išlaikyti jos efektyvumą gerokai ilgiau.
išmanusis telefonasbaterijašaltis
Rodyti daugiau žymių