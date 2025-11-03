„Redmi Pad 2 Pro“ – rimta, bet nebrangi alternatyva nešiojamam kompiuteriui

Aukščiausio lygio planšetiniai kompiuteriai gana brangūs, tačiau ir už prieinamą kainą galimą įsigyti gerą įrenginį, kuris sėkmingai pakeis nešiojamą kompiuterį. Pristatau naująjį „Redmi Pad 2 Pro“ – sukurtą ieškantiems našiai veikiančio planšetinio kompiuterio su dideliu ekranu, talpia baterija ir nenorintiems išlaidauti.
Gero planšetinio kompiuterio savybės
Nesunku įvardinti kokios turi būti universalaus planšetinio kompiuterio savybės: didelis ir ryškus ekranas, galingas procesorius ir pakankamai daug atminties, talpi baterija, patogi operacinė sistema ir darbui reikalingų programų palaikymas, galimybė įsigyti priedus (klaviatūrą–dėklą bei rašiklį). Dar viena savybė, kurią lyginant planšetiniai kompiuteriai lenkia nešiojamus – mažas svoris. Planšetinis kompiuteris „Redmi Pad 2 Pro“ sveria 610 g; nešiojami kompiuteriai – sunkesni, neretai jų svoris didesnis nei 1,2 kg. Planšetinį kompiuterį ilgai galime laikyti vienoje rankoje, galime skaityti patogiai įsitaisę lovoje ar sofoje, nešioti mažoje kuprinėje; traukinyje ar lėktuve žymiai patogiau naudoti planšetinį, o ne nešiojamą kompiuterį; pokalbių metu planšetinis kompiuteris gali būti padėtas ant salo kaip užrašų knyga, o ne stovėti kaip barjeras tarp jūsų ir pašnekovo.
Didelis ir ryškus „Redmi Pad 2 Pro“ ekranas
Kad konkuruotų su nešiojamais kompiuteriais, planšetinio kompiuterio ekranas turi būti pakankamai didelis, aukštos raiškos, su 120 Hz atnaujinimo dažniu, ne mažesniu nei 500 nitų ryškumu, idealiai perteikiantis spalvas. Toks ir yra 12,1 colio, 2560 x 1600 (2,5K) raiškos, iki 120 Hz dažniu atsinaujinantis „Redmi Pad 2 Pro“ ekranas, kurio maksimalus ryškumas – 600 nitų. Šio planšetinio kompiuterio ekranas įvertintas trimis „TÜV Rheinland“ sertifikatais, patvirtinančiais, kad ekranas skleidžia gerokai mažiau akims kenksmingos mėlynos šviesos; kad nemirga, nes ir plika akimi nematomas mirgėjimas, gali sukelti akių nuovargį, galvos skausmą, ypač kai į ekraną žiūrima ilgiau; kad prisitaiko prie žmogaus biologinio laikrodžio ir automatiškai reguliuoja spalvų temperatūrą ir mėlynos šviesos intensyvumą: rytais – šaltesnės spalvos, vakarais – šiltesnės.
„Redmi Pad 2 Pro“ ekrano atnaujinimo dažnis kinta pagal turinį: jis taupo bateriją kai rodomas statiškas turinys, tačiau užtikrina sklandų vaizdą kai rodomas dinamiškas turinys. Gal jums kyla klausimų, kodėl maksimalus ekrano ryškumas 600 nitų, kai šiuolaikinių telefonų ekranai gali pasigirti 3 000 nitų ryškumu? Lauke telefoną išsitrauksite nuolat (tai pranešimas, tai skambutis, tai dar kažkas), o planšetinį kompiuterį labai retai, na, nebent prisėsite ant suoliuko paskaitinėti – 600 nitų ryškumo visiškai pakanka skaitymui ar naršymui lauke.
Įvertinsite ir supergreitą ekrano reakciją į prisilietimus (360 Hz liečiant pirštu ir 240 Hz – rašikliu). Judesiai atvaizduojami be delsos, tiksliai, valdymas sklandus. „Wet touch“ technologija užtikrina, kad ekranas reaguos ir tada, jei jį liesite šlapiu pirštu.
Reiktų paminėti, kad jutiklinis valdymas suteikia tokį sąveikos su turiniu natūralumą, kurio negali pasiūlyti pelė ir klaviatūra. Redaguojant nuotraukas, piešiant schemas ar tiesiog naršant dokumentuose, galimybė tiesiogiai liesti turinį sukuria kur kas intuityvesnę darbo patirtį. Būtent dėl to profesionalūs fotografai ir dizaineriai vis dažniau renkasi planšetinius kompiuterius. Be to, „Xiaomi“ gamyklinis spalvų kalibravimas yra vienas geriausių – numatytojo režimo spalvos yra ryškios, puikaus kontrasto, o spalvų balansą galite koreguoti pagal savo skonį
„Redmi Pad 2 Pro“ išvaizda
„Redmi Pad 2 Pro“ – nebrangus, vidutinio kainų lygio planšetinis kompiuteris (pigiausia versija kainuoja apie 299 eurus, brangiausia – apie 379 eurus), tačiau jo išvaizda – kaip aukščiausios klasės įrenginių. Nerasite nei pigių plastmasių, nei keistų, nesuprantamų sprendimų, viskas paprasta ir solidu: tvirtas ir vientisas aliuminio korpusas, subtilus ovalo formos kamerų blokas, ir „Redmi“ logotipas. Visų matomų dalių apdirbimas ir surinkimo kokybė – nepriekaištinga. Daugelio panašai kainuojančių planšetinių kompiuterių išvaizda kur kas „pigesnė“.
„Redmi Pad 2 Pro“ masė paskirstyta tolygiai, korpuso šonai plokšti, laikyti patogu. Galinės pusės paviršius – matinis, galima rinktis grafito ir metalo atspalvius.
Lyginant su įvairiais planšetiniais ar nešiojamais kompiuteriais, „Redmi Pad 2 Pro“ garsiakalbiai skleidžia pakankamai įspūdingą, stiprų, aiškų, detalų garsą, įdiegta „Dolby Atmos“ garso apdorojimo funkcija, todėl šis planšetinis kompiuteris puikiai tinka vaizdo turinio peržiūrai ir demonstracijai, vaizdo skambučiams.
„Redmi Pad 2 Pro“ „geležis“
„Redmi Pad 2 Pro“ planšetinio kompiuterio viduje darbuojasi mobiliesiems įrenginiams skirtas ketvirtos kartos „Snapdragon 7s Gen 4“ procesorius, demonstruojantis gerus našumo rodiklius, efektyviai naudojantis baterijos energiją, tinkantis tiek žaidimams, tiek kasdien naudojamoms programoms. Jam padeda grafikos lustas „Adreno 810“, užtikrinantis sklandžias animacijas naršant, sklandų vaizdo įrašų atkūrimą, galimybę žaisti sudėtingesnės grafikos žaidimus ar redaguoti vaizdo turinį.
Atminties dydį galima rinktis: arba 6 GB + 128 GB, arba 8 GB + 256 GB. Pirmuoju atveju planšetinis kompiuteris kainuos apie 299 eurus, antruoju – apie 349 eurus. Trečioji, apie 399 eurus kainuojanti versija (6 GB + 128 GB), palaiko 5G ryšį. Žinoma, kai programos reikalauja vis daugiau resursų, 6 GB operatyviosios ir 128 GB pastoviosios atminties nėra daug, bet tokia versija kainuoja ženkliai mažiau, tad ją galėtų rinktis tie, kas dažniausiai naudojasi paprastomis programomis, daugiau naršo internete, žiūri video turinį, nuotraukas, vienu metu atidaro kelias nesudėtingas programas, atidaromi failai nėra dideli. Antroji versija – brangesnė, bet labiau tinkanti nuolat dirbantiems su keliomis programomis, naudojantiems kūrybines programas (vaizdo redagavimas, piešimas ir t.t.), mėgstantiems sudėtingesnius žaidimus. Pastoviąją atmintį galima praplėsti iki 2 TB.
Reiktų įvertinti, kad sklandžiam veikimui įtakos turi ne tik operatyviosios atminties dydis, bet ir tipas – LPDDR4X užtikrina gerą našumą atliekant kasdienes užduotis, žaidžiant žaidimus, peržiūrint vaizdo medžiagą, vaido turinį. Yra greitesnių sprendimų (LPDDR5X) bet jie diegiami brangiuose aukščiausios klasės įrenginiuose.
„Redmi Pad 2 Pro“ baterija
Modernūs planšetiniai kompiuteriai demonstruoja įspūdingą energijos efektyvumą, o daug galingų nešiojamų kompiuterių realiai dirba 6–8 valandas. „Redmi Pad 2 Pro“ ne tik taupiai naudoja baterijos resursus – šiame planšetiniame kompiuteryje sumontuota labai didelės 12 000 mAh talpos baterija, todėl video turinį žiūrėti galėsite apie 14 valandų, skaityti apie 16, o jei norėsite, kad „Redmi Pad 2 Pro“ tik grotų muziką, tą jis darys apie 4 paras. Kadangi baterija itin talpi, įdiegta atvirkštinio įkrovimo funkcija – „Redmi Pad 2 Pro“ bateriją galite panaudoti kaip „power banką“ savo telefonui, ausinėms ar kitam įrenginiui įkrauti.
Praktiški „Redmi Pad 2 Pro“ priedai
Įsigijus „Redmi Pad 2 Pro“, rekomenduoju įsigyti ir du darbui reikalingus priedus: apie 49 eurus kainuojantį rašiklį „Redmi Smart Pen“ ir apie 59 eurus kainuojančią klaviatūrą–dėklą „Redmi Pad 2 Pro Keyboard“. Su rašikliu planšetinis kompiuteris bus kur kas universalesnis kūrybos įrankis, kas labai patrauklu dizaineriams ar mėgstantiems piešti. Itin aukštas rašiklio tikslumo ir jautrumo lygis, beveik nulinis vėlavimas, o esant 4096 lygių spaudimo jautrumui, kiekvienas brūkšnys – tiek lengvai, tiek stipriau spaudžiamas – bus atpažintas skirtingai. Rašiklio nauda neapsiriboja vien kūrybiniu darbu. Užrašų rašymas ranka – vis dar šaunus, greitas ir patrauklus informacijos išsaugojimo būdas, juolab, kad ranka rašytą tekstą galima konvertuoti į txt ar „Word“ dokumentą. Rašiklis puikiai atlieka kompiuterio pelės funkciją: galima pasirinkti meniu punktus, atidaryti programas, failus, pažymėti, kopijuoti, vilkti ir t.t.
Minimalistinio dizaino klaviatūra „Redmi Pad 2 Pro Keyboard“, atliekanti ir apsauginio dėklo funkciją, turi didelius klavišus, gana plačius tarpus tarp jų, ji atspari nešvarumams, ant paviršių nepasilieka pirštų atspaudų. Klavišų eiga pakankamai ilga (1,3 mm), kas sumažina klavišo reakcijos į atsitiktinius prisilietimus tikimybę. Gaila, bet nėra klavišų pašvietimo, kokį turi brangesnių „Xiaomi“ planšetinių kompiuterių klaviatūros. Klaviatūroje sumontuota turi 220 mAh baterija, kurios resurso užtenka 65 nepertraukiamo darbo valandoms. Budėjimo režimu baterija išsikraus po 960 valandų.
„Redmi Pad 2 Pro“ programinė įranga
Planšetiniame kompiuteryje „Redmi Pad 2 Pro“ įdiegta patogi, „Android 15“ pagrindu sukurta „Xiaomi HyperOS 2.0“ operacinė sistema skirta tiek kasdieniam naudojimui, tiek darbui. Ji sujungia įvairius „Xiaomi“ įrenginius (išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, buitinius prietaisus) į vieningą ir efektyviai veikiančią darbo aplinką. Tačiau tai nereiškia, kad „Redmi Pad 2 Pro“ prijungimas prie kito gamintojo telefono sukels kažkokius konfliktus. Taip nebus, tačiau idealiai vieningą ir labai patogią ekosistemą turėsite tada, kai abiejuose jūsų įrenginiuose bus įdiegta „HyperOS“ operacinė sistema.
Planšetiniame kompiuteryje „Redmi Pad 2 Pro“ įdiegti produktyvumą didinantys dirbtinio intelekto įrankiai, optimizuotas šio planšetinio kompiuterio naudojimas darbui (galimybė dirbti su keliais langais vienu metu, išorinių įrenginių palaikymas, patogūs failų ir dokumentų tvarkymo įrankiai). Be įdiegto „Google“ paketo, rasite darbui skirtą „WPS Office“ programą, leidžiančią kurti, atidaryti ir redaguoti „Word“, „Excel“, „PowerPoint“ failus, peržiūrėti, komentuoti ir net konvertuoti PDF dokumentus. Nemokama versija – pilnai funkcionali, o „Premium“ versija skirta tiems, kam reikia papildomų funkcijų ar erzina kartais pasirodančios reklamos.
Vertinimas
Aukštos klasės planšetinio kompiuterio, su visais reikalingais priedais (klaviatūra, rašiklis), kaina dažnai prilygsta vidutinės klasės nešiojamo kompiuterio kainai. „Redmi Pad 2 Pro“ – gerokai pigesnis, tačiau svarbu įvertinti, ką gauname už jo kainą. Dizaineriai, architektai ir fotografai gauna mobilų įrenginį, kuriame daug darbų gali atlikti tiesiog ekrane, dirbdami rašikliu. Studentai ir dėstytojai gali darbuotis su įvairiais dokumentais, skaityti e-knygas, ruošti prezentacijas – visoms šioms užduotims „Redmi Pad 2 Pro“ yra puikus įrankis. Įmonių pardavimų vadybininkai, konsultantai, nekilnojamojo turto agentai – profesijos, kuriose mobilumas ir prezentacijos yra svarbūs – jiems našus planšetinis kompiuteris su dideliu ekranu ir priedais visiškai gali pakeisti nešiojamą kompiuterį.
Vertinant „Redmi Pad 2 Pro“ funkcijas ir našumą, šio planšetinio kompiuterio kaina yra itin patraukli: palyginti su tiek pat kainuojančiais kitų gamintojų įrenginiais, jis funkcionalesnis, našesnis ir fiziškai tvirtesnis.
Apžvalgos autorius: R.Kažimėkas.