Nuo sąsiuvinio iki planšetės: kaip keičiasi mokymosi įpročiai

„Mokymasis šiandien nebėra vien mokytojo kalbėjimas ir mokinio klausymasis – tai procesas, kuriame visi dalyvauja, kuria ir atranda. Mokiniai bei studentai turi daugiau galimybių patys ieškoti atsakymų, derinti skirtingus įrankius ir kurti savo mokymosi būdą. Mokytojo užduotis – padėti suprasti, kaip informaciją atsirinkti, susisteminti ir panaudoti. Vienur veiks interaktyvus žaidimas, kitur vertingesnė bus diskusija ar darbas grupėje. Labai svarbu ir drąsa eksperimentuoti bei leisti sau ir mokiniams tapti kūrėjais“, – teigia Klaipėdos valstybinės kolegijos Pedagogikos katedros dėstytojas, Klaipėdos Vitės progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas bei apdovanojimo „Lietuvos mokytojas 2024“ laureatas Rūtenis Latoža.
Mokymasis be sienų
Pasak pedagogo, mokymosi pokyčius paskatino ne technologijos, o pasikeitęs požiūris. Ilgus metus klasėje vyravo aiški schema: mokytojas kalba, mokinys užrašo. Dabar – priešingai. Užrašai tampa tik viena proceso dalimi, o mokymasis vyksta nuolat, ne tik pamokoje. „Mokymasis nebėra apribotas klasės sienų. Mokytis galima visur – keliaujant, bendraujant, stebint pasaulį. Technologijos leidžia akimirksniu gauti atsakymus, tačiau tikrasis iššūkis – išmokti atsirinkti, apmąstyti ir pritaikyti informaciją“, – pastebi R. Latoža.
Ypač greitai šį pokytį jaučia jaunesni mokiniai. „Pradinukai su išmaniosiomis technologijomis dažnai jaučiasi drąsiau nei su tradicinėmis priemonėmis – jos suteikia žaidybinį elementą, stiprina motyvaciją ir įtraukia į procesą. Bet technologijos veikia tik tada, kai jos naudojamos tikslingai – ne tam, kad vartotume informaciją, o kad ją kurtume“, – priduria mokytojas.
Jo teigimu, technologijos gali tapti ir pagalbininku, ir trukdžiu – priklausomai nuo to, kaip jos integruojamos į mokymąsi. „Jei užduotis skatina kurti, tyrinėti, vizualizuoti – žmogus įsitraukia. Jei ekrane tik „slenka“ informacija, dėmesys išsiskaido. Todėl šiandien svarbiausia ne kuo daugiau technologijų, o sąmoningas jų naudojimas. Mokytojas tampa ne informacijos šaltiniu, o kelrodžiu, padedančiu suprasti, kaip mokytis. Šiuolaikinis mokinys – tyrinėtojas, o mokymasis – atradimų kelionė“, – sako R. Latoža.
Technologijos, kurios padeda mokytis efektyviau
Spartėjant mokymosi tempui ir didėjant informacijos kiekiui, vis svarbesnis tampa gebėjimas ne tik įsiminti medžiagą, bet ir ją susisteminti, greitai rasti, perkelti ar pritaikyti naujoje situacijoje. Tą patvirtina ir tyrimai: tikslingai integruotos planšetės gali realiai pagerinti mokymosi rezultatus – mokiniai pasiekia vidutiniškai 15 proc. geresnius rezultatus, palyginti su tais, kurie dirba tik su spausdinta medžiaga.
Technologijos keičia ir požiūrį į kūrybiškumą. R. Latoža sako, kad skaitmeninė aplinka gali būti galingas kūrybiškumo ir savarankiškumo katalizatorius, jei naudojama tikslingai. Ji suteikia mokiniams galimybę kurti turinį, o ne tik jį vartoti – filmuoti, montuoti, programuoti, kurti skaitmenines istorijas ar net valdyti dirbtinio intelekto įrankius. Tokia veikla ugdo savarankiškumą, nes mokinys turi pats planuoti procesą, ieškoti sprendimų ir rinktis priemones.
Tačiau kūrybiškumas slypi ne tik ekrane. „Technologijos gali pagreitinti mokymąsi, bet tik tradiciniai būdai – rašymas ranka, skaitymas, pokalbis su žmogumi – padeda jį pagilinti. Svarbiausia ne atsisakyti ekranų, o mokėti juos valdyti: skirti laiko mintims sustabdyti, informacijai susidėlioti, paaiškinti ją savo žodžiais. Kai technologijos tampa ne patogumu, o sąmoningu pasirinkimu, jos veikia ne prieš mokymąsi, o kartu su juo“, – apibendrina R. Latoža.
