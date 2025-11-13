Namų ruošos įpročiai keičiasi: technologijų gamintojai ragina ruoštis šventėms išmaniau

Artėjant Kalėdoms ir Naujiesiems metams mintys sukasi aplink eglutę, žvakių šviesą ir šventinį stalą. Tačiau prieš šią idilę laukia ne ką mažiau įspūdingas maratonas – namų ruošos darbai. Grindys, kilimai, plytelės – visi paviršiai turi spindėti dar prieš į namus atvykstant svečiams. Tačiau technologijų gamintojai neabejoja: į pagalbą vis dažniau ateis išmanieji įrenginiai.
Tyrimai rodo, kad prieš priimant svečius dauguma namų valymui skiria apie tris valandas. Šis krūvis ypač didelis šeimoms su vaikais – 59% tėvų pripažįsta, jog ruošdami namus svečiams tvarkosi bent valanda ilgiau.
Lietuvoje moterys namų priežiūrai ir maisto gamybai vis dar skiria beveik tris kartus daugiau laiko nei vyrai. Bent vieną valandą per dieną namų ruošos darbams skiria 79% moterų ir tik 29% vyrų mūsų šalyje.
Nepaisant to, namų švaros palaikymo įpročiai po truputį keičiasi ir žmonės vis dažniau į pagalbą pasitelkia modernias technologijas. Sparčiai populiarėja ir buities automatizavimas. 2024 m. duomenimis, robotus dulkių siurblius jau naudoja daugiau nei 12% europiečių ir šis skaičius kasmet auga.
Technologijos, kurios dar prieš dešimtmetį atrodė kaip futuristinė svajonė, šiandien jau padeda tūkstančiams žmonių efektyviau pasiruošti šventėms. Artėjant juodojo penktadienio išpardavimams, vienas moderniausių robotų siurblių gamintojų rinkoje „MOVA“ siūlo prietaisus kurie švarą palaiko reguliariai, savarankiškai ir be žmogaus įsikišimo.
Įmonės teigimu, pirkėjams renkantis robotus siurblius svarbu, kad įrenginys gebėtų prisitaikyti prie jų namų išplanavimo, skirtingų dangų bei namus išsiurbtų vienu valymo ciklu.
Pavyzdžiui, „MOVA“ V50 Ultra modelis pasižymi galinga 24 000 Pa siurbimo galia, turi 3,2 l talpos dulkių maišelį, o jo šluostės pakėlimo aukštis – net iki 10,5 mm. Įrenginio kamera padeda tiksliai atpažinti nešvarumus ir suskirstyti namų planą į atskiras zonas.
Šį Juodąjį penktadienį „MOVA“ siūlo ir kitus modelius – E30 Ultra ir P50 Pro Ultra. E30 Ultra – paprastas, bet galingas siurblys robotas. Jis pasiekia iki 7 000 Pa siurbimo galią, automatiškai ištuština dulkių talpą ir taip pat pakelia šluostę iki 10,5 mm, kad galėtų lengvai naviguoti per skirtingus paviršius. Dėl talpaus dulkių maišelio ir automatinio valymo sistemos siurblys net iki 75 dienų gali veikti be priežiūros. Po valymo šluostė pati išsiplauna, todėl nepalieka nemalonių kvapų ir dėmių.
P50 Pro Ultra – tai tarpinis modelis, pasiekiantis 19 000 Pa siurbimo galią. Jis pats aptinka purvą ir vengia kliūčių. „FlexReach™“ technologija leidžia jam pasiekti įvairiausius kampus ir sudėtingesnes vietas po baldais, o dvigubi apsauginiai šepetėliai neleidžia įsivelti įvairiems daiktams ar, pvz., plaukams.
Šie modeliai valdomi „MOVA Smart“ išmaniąją programėle, kuri leidžia nuotoliniu būdu suplanuoti valymo grafiką, pasirinkti konkrečias zonas ar kambarius, stebėti įrenginio maršrutą realiu laiku ir pritaikyti valymo parametrus pagal poreikį.
„MOVA“ įrenginiai geba atpažinti baldus ir išvengti kitų kliūčių. Šeimininkai tuo metu gali suktis virtuvėje, ar pakuoti dovanas. Siurbliai dirba itin tyliai, tad šventinės melodijos fone liesis laisvai.
Kai kiekviena minutė brangi, modernūs prietaisai tampa ne tik pagalbininku, o sprendimu, leidžiančiu sumažinti prieššventinį spaudimą. Tikri stebuklai vyksta tada, kai laikas namuose skiriamas buvimui kartu, be buities rūpesčių.
