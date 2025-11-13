Rinkai pristatomi InGame interaktyvūs sprendimai – esame technologijų ir kūrybos pasaulius jungianti grandis

Pavadinimą pasirinkome neatsitiktinai. Interaktyvios patirtys tai lyg persikėlimas į atskirą erdvę, žengimas per duris, už kurių slypi pažinimas ir įsitraukimas. Nuo pat pradžių kurime žaidimą ir neplanuojame sustoti. Būtent ši idėja ir užfiksuota trumpame šešių raidžių pavadinime – InGame.
Įkurti įmonę įkvėpė pasaulio pavyzdžiai. Keliaujant nesunku pastebėti, kaip kitose šalyse interaktyvios technologijos tampa neatsiejama kasdienybės dalimi, o apie jų naudą netyla ir žiniasklaida bei internetas.
Sužaidybintos interaktyvios reklamos rodo, kad reklama gali būti ne tik informacija, bet ir patirtis. Interaktyvios parodos tampa muziejaus traukos centrais. O ką jau kalbėti apie švietimą – čia interaktyvumas augina naują kartą: smalsius mokslininkus, kūrybingus IT specialistus ir novatorius, kurie pakeis pasaulį.
Matome, kaip aplink mus technologijos papildo ir transformuoja patirtis, tačiau Lietuva šiuo klausimu vis dar užstrigusi akmens amžiuje. Kodėl mūsų verslas, kultūra ir švietimas nenusipelno tokio pat dėmesio? Todėl nieko nelaukę ėmėmės iniciatyvos patys – kas kitas jei ne mes? Taip iš lėto, bet tikslingai prasidėjo interaktyvių, naudoti paruoštų sprendimų platformos InGame kūrimas.
InGame – interaktyvių sprendimų verslui, švietimui ir kultūrai svetainė
Mūsų sukurta InGame platforma tai vieta, kurioje rasi interaktyvių sprendimų verslui, švietimui, kultūrai ir net pramogoms. Joje klientų jau laukia naudojimui paruošti produktai, kuriuos įsigysi akimirksniu, išvengiant varginančiai ilgo derinimo proceso. O atvejais, kai reikalingas vienetinis interaktyvus sprendimas – kuriame pagal užsakymą.
Technologijos ir kūryba – atrodytų dvi viena kitai prieštaraujančios sritys, todėl rinkodaros specialistams, muziejininkams ir švietimo atstovams dažnai sunku spręsti dėl techninių sprendimų poreikio. InGame komandos unikalumas yra gebėjimas kalbėti ne tik technologijų bet ir kūrybininkų kalba. Orientuojamės ne tik į techninį projekto išpildymą, bet ir meninės vertės kūrimą – juk tai viena svarbiausių dedamųjų, dėl kurios interaktyvūs sprendimai tokie veiksmingi. Mums kiekviena užduotis yra ne tik techninė bet ir kūrybinė.
Kaip kuriami interaktyvūs sprendimai?
Šiuo metu turinio pateikimui naudojame virtualios realybės (VR), papildytos realybės (AR) bei QR technologijas. Sprendimo vaizdavimo formatas yra parenkamas pagal individualų tikslą, dalis turinio geriausiai veiks dideliame ekrane ar projekcijoje, o kitiems gali užtekti ir skaitmeninio stendo ar net QR kodų lipdukų kuriuos su išmaniuoju telefonu nuskaitys pats lankytojas. Iš esmės galimybės yra beribės ir priklauso tik nuo vizijos bei biudžeto dydžio.
Komandoje turime įvairių sričių patyrusių specialistų – nuo UX/UI dizainerių iki programuotojų, scenaristų ir marketingo specialistų, kurie užtikrina patirties įgyvendinimą nuo pradinės idėjos iki šimtaprocentinio išpildymo.
Viena iš mūsų stiprybių – drąsa eksperimentuoti su nestandartiniais sprendimais. Naujos idėjos ir novatoriškas požiūris leidžia mums pasiekti ne tik patenkinamą, bet tikrai įspūdingą galutinį rezultatą.
Džiaugiamės, jog nuo pat įmonės starto sulaukiame klientų pasitikėjimo ir įvertinimo. Mūsų interaktyvūs sprendimai jau džiugino LPP ir Sveikatinės parduotuvių klientus, Panevėžyje įsikūrusio Pragiedrulių kūrybiškumo centro lankytojus bei daugelio Lietuvos mokyklų vaikus.
Naujienos jau netrukus
Ateityje tikrai neplanuojame nustoti plėstis. Siekiame ir toliau kurti įsimintiną įspūdį galutiniams klientams per šiuolaikiškus interaktyvios sužaidybintos reklamos sprendimus. Tapti kuo didesne muziejų ir kultūros įstaigų skaitmenizacijos dalimi, efektyvinti švietimą per įtraukias edukacines priemones.
Net ir šiuo metu tau skaitant straipsnį, InGame komanda jau planuoja elektroninę parduotuvę papildyti naujais, naudoti paruoštais interaktyviais produktais verslui. Esame paruošę intriguojančių interaktyvių sprendimų gyvūnų prekių, baldų, kosmetikos ir drabužių parduotuvėms. Sek naujienas ir sužinosi pirmas.
Taigi, jei ieškai inovatyvių būdų išsiskirti su įtraukiančia reklama, renginiu ar ekspozicija – susisiek su InGame ir papasakosim, kaip paversti tavo idėją realybe.