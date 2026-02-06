Ilgasis „Xiaomi 15 Ultra“ testas: štai ką iš tiesų parodė beveik metus trukę telefono bandymai

2025 m. pavasarį „Xiaomi“ pristatė „Xiaomi 15 Ultra“ – įrenginį su „Qualcomm Snapdragon 8 Elite“ lustu, „Leica“ lęšiais, iki 16 GB RAM ir dar daug visokių pakankamai įspūdingų charakteristikų. Tad ką parodė metus trukęs naudojimasis šiuo išmaniuoju?
Vaizdas ir jausmas
„Xiaomi 15 Ultra“ – didelis, su masyviu ir dėmesį atkreipiančiu apvaliu kamerų bloku-blynu – tokiu masyviu, kad net realiai perstumia telefono svorio centrą, t. y. telefono viršutinė dalis yra sunkesnė už apatinę. Dėl to rankoje laikyti irgi keistoka, bet iš tiesų visai patogu – smilius natūraliai patogiai atsiremia į smarkiai išsikišusį kamerų bloką.
Mano bandytojo modelio nugarėlės dizainas – vientisas, tamsus ir estetiškai matinis (šiek tiek primena tamsią žvaigždėtą naktį), tačiau šiek tiek slidus. Tiksliau – ne toks NEslidus, kaip norėtųsi, kad būtų.
Ekranas – ryškus. Tikrai ryškus – iki 3200 nitų. Pakankamai didelis. Jau minėtas kamerų blokas – itin masyvus, tikrai patraukiantis aplinkinių dėmesį (gal net ir šiek tiek ekscentriškai). O taip pat egzistuoja ir dar vienas aksesuaras, kuris ne tik telefono išvaizdą paverčia dar ekscentriškesne, bet nuo jo padidėja ir įrenginio naudojimo patogumas. Bet apie tai – kiek vėliau. O apibendrinant jausmą ir vaizdą rankoje – tikrai išskirtinis telefonas.
Skaičiukai
Bandytasis „15 Ultra“ modelis turi 512 GB vidinės atminties ir 16 GB RAM, aštuonių branduolių „Snapdragon 8 Elite Mobile“ lustą ir vaizdo posistemę „Adreno 830“, jame įrengtas 5140 mAh akumuliatorius ir po ekranu esantis pirštų atspaudų skeneris, GPS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC ir GLONASS palydovinės navigacijos sistemos.
Kas jau gana retesnis atvejis šiuolaikiniuose telefonuose – įrenginys turi infraraudonųjų spindulių modulį, tad gali būti naudojamas kaip nuotolinis valdymo pultelis (atrodytų, menkniekis, bet pats patyriau, kaip tai patogu kelionėse – kai, pavyzdžiui, viešbučio kambaryje tyčia ar netyčia pamirštamas padėti oro kondicionieriaus pultelis).
Telefonas atitinka IP68 atsparumo standartą, jame veikia „Android 15“ su „Xiaomi HyperOS 2“ UI.
Telefono pasididžiavimas – kameros: 50 Mpix plataus kampo (23 mm židinio nuotolio ekvivalento) F 1.6, 50 Mpix telekamera (70 mm židinio nuotolio ekvivalento) F 1.8 su 3X optiniu pritraukimu, 200 Mpix periskopinė (100 mm židinio nuotolio ekvivalento) F 2.6 su 4,3X optiniu pritraukimu, 50 Mpix itin plataus kampo (14 mm židinio nuotolio ekvivalento, 115˚ kampo F. 2.2 ir 32 Mpix plataus kampo (21 mm židinio nuotolio ekvivalento) F 2 priekinė asmenukių kamera. Visų kamerų lęšiai – legendinės vokiečių firmos „Leica“ gamybos.
Telefonas gali filmuoti 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps raiška, palaiko Dolby Vision HDR 10 bitų formatą (su 4K@60fps, 1080p raiška).
Daug ką keičiantis priedas
Ir pagaliau reikia paminėti tą priedą, kuris telefoną padaro ne tik išskirtinesnio dizaino, bet ir žymiai patogiau naudojamą – išmanųjį dėklą „Xiaomi Photography Kit“. Kuris kainuoja gal ir visai nemažai – 200 eurų – bet pagal tai, kiek komforto jis suteikia, bent jau mano vertinimu tikrai yra vertas tokios kainos.
Nes toks dėklas turi ne tik integruotą papildomą 2000 mAh akumuliatorių, bet ir funkciškai bei jutimiškai priartina telefoną prie patirties, kurią turi profesionalesnių fotoaparatų naudotojai.
Visų, pirma, priedo sukuriama forma atitinka tradicinį realaus fotoaparato korpusą – atsiranda „rankena“ (angl. grip), kuria naudojantis telefonas suimamas tvirčiau ir fotografuojant viską valdyti tampa patogu viena ranka.
Antra, toje „rankenoje“ yra keturi fiziniai valdikliai, kurių funkcijas programėlėje galima susikonfigūruoti pačiam, bet patogiausias rinkinys turbūt būtų toks: viršuje mygtukas, smiliumi įspaudus jį iki pusės, fokusuoja į objektą, paspaudus iki galo – fotografuoja; ratukas nykščiu leidžia žingsniais keisti ekspoziciją (EV), o pusžiedis smiliumi leidžia žingsniais didinti ar mažinti priartinimo lygį (zoom). Ketvirtąjį mygtuką galimą nusistatyti kaip iškart įsijungiantį filmavimą.
Tiems, kas yra dirbę bent su pusiau profesionaliais fotoaparatais, tikrai įvertins tokių valdiklių suteikiamą patogumą: greitai pramokus ir pripratus, jie smarkiai pagreitina nustatymų keitimą, o taip pat leidžia visą dėmesį sutelkti į kompozicijos kūrimą ekrane, o ne nustatymų maigymą. O kas fotografuoja, tas žino – skirtumas tarp gero ir tobulo kadro gali būti sekundės dalis.
Kas nepatiko
Iki šiol kalbėjome apie stipriąsias telefono puses. O kas pasirodė ne taip gerai?
Pavyzdžiui, užbaigiant „Photography Kit“ temą, jo atrama nykščiui yra tokia maža ir yra taip aukštai, kad dar ir dabar, po beveik metų naudojimo, kokius du kartus iš dešimties nykščio kraštu telefono ekrane perjungiu kameras iš galinės į priekinę (ir visos sutaupytos sekundės gaištasi perjunginėjant jas atgal). Taip pat ta pati atrama net ir maksimaliai priveržta vis tiek truputį kliba. Tai tarsi ir niekam nekenkia – bet jausmas nemalonus.
Taip pat „Photography Kit“ kelia tam tikrus papildomus nepatogumus. Tiesiogiai nerodoma, kiek įkrautas jame esantis akumuliatorius, ir norint tai pamatyti, reikia atjungti dėklą ir vėl jį prijungti. Taip pat norint pasiekti telefono failus laidu pajungus jį prie kompiuterio, reikia nuimti dėklą – nors dėkle yra USB-C jungtis, ji naudojama tik įkrovimui, bet ne duomenų perdavimui.
Taip pat telefone nepavyko atsieti įvesties kalbos nuo vartotojo sąsajos (UI) kalbos – pavyzdžiui, kad UI būtų angliškas, bet klaviatūra – lietuviška. Lietuviškų raidžių nėra net ir ilgiau palaikius įspaustą raidės mygtuką klaviatūroje – yra umliautai, kirčio ženklai, bet nėra lietuviškų taškų, nosinių ir paukščiukų. Tad arba naudokis lietuviška sąsaja, arba lik be lietuviškų raidžių išvis.
Taip pat „Galerijos“ programėlė ne tik neleidžia telefone kurti atskirų albumų, bet ir automatiškai meta visas nuotraukas į vieną bendrą galeriją, ir dar papildo ją nuotraukomis iš debesijoje esančios „Google Photos“ – tad pasidaryti taip, kad patogiai ir greitai pasiektum tik šiame įrenginyje esančias nuotraukas (o ne kituose prie paskyros prijungtuose įrenginiuose), reikia imtis papildomų žingsnių. O kadangi papildomai vartotojo paredaguotas ir išsaugotas nuotraukas dar ir deda ne atskirai, o į tą pačią bendrą galeriją – tai dar ir sėkmės atsirenkant iš mažyčio peržiūros kvadratuko (angl. thumbnail), kuri čia nuotrauka jau sutvarkyta, o kuri ne.
Ne itin nudžiugino ir baterijos veikimas – taip, daugiau nei 5000 mAh yra daug, tačiau ypač filmuojant ji senka kaip reikiant. Todėl minėtasis „Photography Kit“ su papildoma baterija – tikrai pravartus.
Taip pat tiems, kuriems svarbus geopolitinis faktorius – taip, „Xiaomi“ yra kiniškas telefonas.
Stipriausioji pusė
Didžiausias šio telefono privalumas? Žinoma fotografija. Galiu drąsiai ir atvirai pasakyti – iš visų per 2025 m. bandytų telefonų „Xiaomi 15 Ultra“ fotografuoja geriausiai. Ir čia susideda viskas – tiek jau aptartas „Photography Kit“ suteikiamas komfortas, tiek „Leica“ lęšiai, tiek likusi aparatinė kamerų įranga (200 Mpix!), tiek nuotraukas apdirbantys DI algoritmai.
Ir taip, DI čia tikrai daug, ir tai pastebima – bet kai palygini, ką esamomis fotografavimo sąlygomis gauni su kitais telefonais, ir ką su „15 Ultra“ – skirtumas akivaizdus. Ir tai ypač matosi optinio priartinimo srityje – telefonas išlaikant pakankamą kokybę emuliuoja iki 400 mm židinio nuotolį, o iš viso leidžia priartinti iki 120 kartų. Ir nors su tokiu priartinimu tai jau nebe fotografija, o gana grubus DI piešimas, vis dėlto tai visai patogiai leidžia naudoti telefoną kaip žiūronus/teleskopą.
Fotografuojant standartiniais židinio nuotoliais, nuotraukos gaunasi puikiai. Keliuose socialiniuose tinkluose padariau nedidelį eksperimentą – akląjį testą: telefonais „Samsung S24 Ultra“, „iPhone 17 Pro“, „iPhone 17 Air“ ir „Xiaomi 15 Ultra“ nufotografavau tą patį objektą tomis pačiomis sąlygomis ir maksimaliomis kiekvieno telefono galimybėmis, ir internautams pasiūliau atspėti, kur kuriuo telefonu fotografuota. Atspėjo nedaug kas.
Video? Turiu pripažinti, vaizdo turinio nemėgstu, jo beveik nežiūriu, filmuoti nemoku, todėl didelės kompetencijos ir didelių lūkesčių čia neturiu, galbūt todėl mano diletantiškai akiai viskas su „15 Ultra“ filmavimu viskas atrodo gerai. Tiesa, išlepintam fotografiniu priartinimu, norėtųsi didesnio ir filmavime, bet čia, deja, jis siekia tik iki 6 kartų (automatiniai nustatymai – x1 ir x4,3).
Na o dar vienu privalumu galima laikyti ir tai, kad jau netrukus pasirodys ir „Xiaomi 16“ serija, tad 15-osios serijos kainos kris (dabar „15 Ultra“ kainuoja apie 1000 eurų).
Na ir turbūt didžiausias pasiekimas – per visus testavimo beveik metus telefonas rimtai nenuvylė. Ilgainiui neišryškėjo jokia paslėpta problema, nė kiek nesusilpnėjo baterija, telefonas veikia lygiai taip pat, kaip ir pirmąją dieną ištraukus iš dėžutės.
Tad apibendrinant – „Xiaomi 15 Ultra“ pasirodė kaip itin galingas fototelefonas, tačiau didžiausią galią jis įgauna būtent su „Photography Kit“ priedu. Tačiau programinė pusė reiklesniam vartotojui gali kliūti.
