Skambinti 112 galima net be ryšio ir be SIM kortelės: ką turi žinoti kiekvienas Lietuvoje

Skubios pagalbos telefono numeris 112 Lietuvoje pradėjo veikti dar prieš šaliai įstojant į Europos Sąjungą (ES) – nuo 1998 metų. ES valstybės šį vieningą skubaus iškvietimo numerį naudoja dar nuo 1996-ųjų.
2003 metais Lietuvoje įkurtas Bendrasis pagalbos centras (BPC) suvienijo skirtingų tarnybų darbą ir nuo 2004 metų visus pagalbos skambučius pradėjo priimti vienu numeriu – 112.
„Paskambinti 112 galima iš bet kurio telefono – net ir be SIM kortelės ar esant tuščiai išankstinio mokėjimo sąskaitai. Telefonas automatiškai prisijungia prie artimiausio ryšio bokšto, nepriklausomai nuo operatoriaus, todėl pagalbą išsikviesti galima praktiškai bet kur“, – pasakoja Mindaugas Rauba, „Bitės“ technologijų direktorius.
Pasak jo, net ir silpnesnio ryšio vietovėse skambutis yra perduodamas per senesnės kartos tinklus.
„Jei naudojatės naujos kartos ryšiu, BPC operatoriai gali tiksliau nustatyti jūsų buvimo vietą. Pavyzdžiui, jei įprastai centro operatoriai gali nustatyti skambinančiojo vietą 150–550 metrų atstumu, naujos kartos ryšio bokštas leidžia tai padaryti 150 metrų atstumu“, – paaiškina M. Rauba.
Šiuo metu numeriu 112 pasiekiamos visos pagrindinės gelbėjimo tarnybos – priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, greitoji medicinos pagalba ir policija. Taip pat į įvykius reaguoja aplinkosaugos specialistai, kai fiksuojami incidentai su laukiniais gyvūnais, pavojingomis medžiagomis ar aplinkosaugos pažeidimai.
„Lietuvoje per pastaruosius 6 mėnesius pagalbos numeriu 112 „Bitės“ klientai skambino 270 tūkst. kartų. Į šią statistiką įtraukiami mūsų klientų skambučiai tiek su, tiek be SIM kortelės. Taip pat fiksuojame ir Lietuvoje keliaujančių užsieniečių skambučius, kurie prisijungia prie mūsų ryšio tinklo su savo šalių operatorių SIM kortelėmis. Vystydami ryšio tinklus užtikriname ne tik kokybišką „Bitės“ ir „Labas“ ryšį visiems žmonių poreikiams, bet ir prisidedame prie didesnio tinklo prieinamumo nelaimės atveju“, – paaiškina skaitmeninių paslaugų bendrovės „Bitė Lietuva“ technologijų direktorius.
Prireikus skubios pagalbos galima ne tik skambinti 112, bet ir rašyti trumpąją SMS žinutę arba pasinaudoti programėle „112 Lietuva“. Vis tik susirašinėjimas užtrunka ilgiau, tad nelaimės atveju rekomenduojama skambinti telefonu. Taip pat nauji automobiliai su integruotomis ryšio funkcijomis avarijos atveju gali automatiškai iškviesti skubią pagalbą 112 per „eCall“ signalą.
