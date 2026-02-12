Kremlius taikosi į „WhatsApp“: valdžia mėgina perkelti žmones į stebimą programėlę

Maskva mėgina paskatinti rusus naudotis griežčiau kontroliuojama vietos internetine paslauga. Ji grasino daugeliui interneto platformų priverstiniu sulėtinimu arba visišku draudimu, jei jos nesilaikys Rusijos įstatymų, įskaitant reikalaujančių, kad Rusijos vartotojų duomenys būtų saugomi tik šalyje.
„Šiandien Rusijos vyriausybė bandė visiškai užblokuoti „WhatsApp“, siekdama nukreipti žmones į valstybinę stebėjimo programėlę“, – socialiniame tinkle X paskelbė „WhatsApp“.
„Bandymas izoliuoti daugiau nei 100 mln. vartotojų nuo privataus ir saugaus bendravimo yra žingsnis atgal ir gali tik sumažinti žmonių saugumą Rusijoje“, – pridūrė „WhatsApp“ ir pažadėjo daryti viską, ką gali, kad vartotojai būtų prisijungę.
Kritikai ir žmogaus teisių gynėjai teigia, kad apribojimai yra akivaizdus Kremliaus mėginimas sustiprinti interneto naudojimo kontrolę ir stebėjimą, Rusijai vykdant plataus masto disidentų represijas karo su Ukraina metu.
Rusijos interneto priežiūros institucija antradienį paskelbė, kad pradės riboti susirašinėjimo platformą „Telegram“, nes ji nesilaiko įstatymų.
