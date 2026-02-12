Skubus sprendimas dėl „Filmai.in“ – paaiškėjo nerimą keliančios aplinkybės

Tokiu būdu, anot LRTK, sudaroma galimybė platinti audiovizualines programas, kurių sklaida Lietuvoje yra draudžiama.
Komisija nurodo, kad audiovizualinių paslaugų teikimas per Rusijoje veikiančią techninę infrastruktūrą kelia ne tik teisinių, bet ir reikšmingų saugumo rizikų vartotojams, taip pat iš šios šalies teritorijos teikiamos audiovizualinės paslaugos gali būti naudojamos kaip hibridinio poveikio priemonė.
Tokiose situacijose vartotojų asmens duomenys, mokėjimo informacija, techniniai įrenginių duomenys ar interneto naudojimo duomenys, anot LRTK, gali patekti į trečiosios valstybės jurisdikciją, kurioje netaikomi Europos Sąjungos duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo standartai.
„LRTK nustatė, kad interneto svetainė filmai.in veikia iš Rusijos, o tai vartotojams kelia papildomų labai rimtų rizikų, ypač susijusių su asmens ir mokėjimo duomenų saugumu. Naudodamiesi tokiomis paslaugomis vartotojai dažnai neįvertina, kad jų veiksmai internete, prisijungimo duomenys ar mokėjimų informacija gali tapti prieinami priešiškos valstybės jurisdikcijoje veikiantiems subjektams“, – pranešime teigia LRTK pirmininkas Mantas Martišius.
Komisija, atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, įpareigojo viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjus per dvi darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo panaikinti galimybę pasiekti IP adresų tinklą, per kurį platinamos draudžiamos audiovizualinės programos.