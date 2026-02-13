Robotai namuose
Kažkada robotai namų aplinkoje buvo sutinkami tik mokslinės fantastikos knygose, komiksuose ir filmuose. Tačiau nuo šio tūkstantmečio pradžios po namus šmirinėjantys nedideli robotai pradėjo tapti kasdienybe – o šiandien jau nemažai namų ūkių ūžia bent po vieną robotą dulkių siurblį.
Kaip buvo paskelbta pristatymo metu, Europoje yra 202 mln. namų ūkių, 1,6 mlrd. langų, 86 mln. privačių sodų ir 15 mln. privačių baseinų – todėl Kinijos kompanija „Ecovacs Robotics“ skelbiasi besiorientuojanti būtent į tokią rinką – namų robotiką. Įsikūrusi 1998 m., 2006 m. pakeitė pavadinimą į dabartinį, o 2007 m. pristatė savo pirmuosius robotus – „Deebot“ seriją, kurios naujausi atstovai šį vasarį ir buvo pristatyti Barselonoje.
Bet kuo bendrovė paliko įspūdį, besiskiriantį nuo kitų – kalbinti įmonės atstovai nekalbėjo apie grandiozinius planus užkariauti pasaulį, sukurti ir savivaldybėms įsiūlyti žoliapjovių gvardijas, kurios šienautų didmiesčių parkus ar povandeninių robotų flotiles, kurios valytų olimpinius baseinus. „Mūsų tikslas yra namų vartotojas, – portalui sakė „Ecovacs“ EMEA regiono patekimo į rinką direktorius, vadovų komandos narys Yannanas Liu. – Mes koncentruojamės ne į platų, bet stipriai fokusuotą įrenginių spektrą, ir siekiame juos ištobulinti“. Kitaip sakant – tegul ir nedidelių, bet aiškių ir svarbių problemų identifikavimas įrenginiuose ir tų problemų sprendimas, įrenginių tobulinimas. Ar bent jau taip sako įmonės atstovai.
Robotai siurbliai
Renginio metu „Ecovacs“ pristatė tris „Deebot“ šeimos robotus siurblius: „T90 Pro Omni“ (apie 800 eurų), „T90 Omni“ (apie 700 eurų) ir „T80s Omni“ (apie 650 eurų). Pagrindiniu šių gaminių privalumu bendrovė nurodo plaunantįjį šepetį „Ozmo Roller“ ir tai, kad įrenginiai siurbimo metu išskiria mažai kietųjų dalelių: kūrėjai teigia, kad šepetys pakelia dulkes, oro srovė jas suneša į dulkių surinkimo kamerą, bet filtras ten jas kokybiškai ir sulaiko, o į išorę išpučia tik švarų lauką. Siurbimo galia – 24,8 kPa
Siurblių industrijoje tai iš tiesų yra šiokia tokia problema – net ir įsigijus buitinį kietųjų dalelių matuoklį, galima užfiksuoti, kad po siurbimo bute kietųjų dalelių ore padidėja. Bus įdomu ištestuoti, kiek tai pavyko įgyvendinti „Ecovacs“.
Bendrovė akcentavo ir „TurboBoost“ funkciją – siurblys, grįžęs į savo stotelę šepečio išplovimui, per 3 minutes vėl įkrauna iki 10 proc. savo baterijos. O taip pat – ir grynai mechaninę važiuoklę „TruePass“, kuri pati atpažįsta slenkstį ir įjungia „perlipimo“ sistemą.
Kiek galima buvo pamatyti gyvose demonstracijose, šie siurbliai ne tik susitvarko ne tik biriomis šiukšlėmis, bet ir išpiltais skysčiais – ne iš pirmo karto, bet per kelis kartus nuvalo išplitus skysčius (tam, be viso kito, ir skirta stotelė – išplauti išpiltu skysčiu suterštą šepetį ir vykdyti grindų plovimą toliau, kol jokių išpylimo pėdsakų nebeliks).
Langų valymo robotai
Kita bendrovės produktų linija – langų valymo robotai „Winbot“, kurių bendrovė šįkart pristatė du: „Winbot W3 Omni“ (apie 700 eurų) ir „Winbot mini 2“ (apie 300 eurų).
„W3 Omni“ – tai langų valymo robotas su papildoma pašluosčių plovimo sistema: kol robotas valo langus su viena pašluoste, kita gali būti plaunama stotelėje ir iškart parengiama darbui, t. y. vartotojui tereikia pakeisti šluostes.
„mini 2“ – tiesiog robotinis langų plovėjas (be stotelės), bet kaip skelbiama – gali būti kažkiek valdomas balsu. Taip pat nurodoma, kad pasižymi išmania navigacija, geba atpažinti kliūtis ir gerai susitvarko su langų kampais.
Vis dėlto demonstracijos metu matyt ne viskas pavyko taip, kaip buvo planuota – markeriu aprašinėtas demonstracinis stiklas nebuvo nuvalytas itin efektyviai – po visų roboto valymų liko žymių, kurias teko šalinti rankiniu būdu.
Pieva ir baseinas
Trečioji pristatyta produktų linija – „Goat“ šeimos žoliapjovės „A300 Lidar Pro“ (apie 2300 eurų), „A1600 Lidar Pro“ (apie 1500 eurų), „O1200 Lidar Pro“ (apie 1000 eurų) ir „O600 RTK“ (apie 650 eurų).
Kaip portalui nurodė Y. Liu, „Lidar Pro“ serijos esminis bruožas – šios žoliapjovės yra nepriklausomos nuo GPS signalo ir veikia savarankiškai pasitelkdamos lazerinį radarą (lidarą) ir dirbtinį intelektą. „Pastebime, kad radijo signalai net ir šiandien vis dar nėra visiškai patikimi, todėl priėmėme sprendimą sukurti savarankiškas sistemas. Todėl „Lidar Pro“ šeima vadovaujasi lidaru, o sprendimus priima DI“, – sakė vadovas pabrėždamas, kad visa navigacija vyksta pačiame įrenginyje (angl. on device), todėl pačiam žolės pjovimui, navigavimui ir objektų teritorijoje atpažinimui jam nereikalingas ir interneto ryšys.
Kaip patikslino „Ecovacs“ patekimo į rinką rinkodaros specialistas Senthooranas Rajenranas, iš tiesų „Lidar Pro“ modeliuose veikia dvigubo lidaro sistema, kuri apima mechaninį 360 lidarą ir trimatį ToF puslaidininkinį lidarą (3D-ToF solid-state lidar). Pastarasis yra svarbus tuo, kad yra atsparus mechaniniam nusidėvėjimui – dėl vibracijų, smūgių – o kaip galima suprasti, žoliapjovės darbe tai yra nuolatinė aplinka. O visą šią sistemą dar ir papildo DI kamera.
Dar vienas gamintojų deklaruojamas „Lidar Pro“ serijos privalumas – įmontuotas trimeris, skirtas paties vejos kraštams. „Ecovacs“ teigimu, daugumos robotinių žoliapjovių savininkai, jei nori ir nupjautų pačių vejos kraštų, turi imtis rankinio trimerio – nes reguliacijos dėl saugumo sumetimų draudžia naudoti trimerį, išsikišantį už žoliapjovės ribų – tačiau „Lidar Pro“ serijoje trimeris yra, jis yra apsaugotas iš išorės ir gali sėkmingai pasiekti pačius vejos kraštus.
Teigiama, kad A serijos žoliapjovės per 12 val. gali nupjauti 3000 m2 plotą, įveikti 50 proc. įkalnę, o reguliuojamas pjovimo aukštis yra nuo 3 iki 9 cm. „O1200“ per 15 val. gali nupjauti 1200 m2 plotą, įveikti 45 proc. įkalnę, o reguliuojamas pjovimo aukštis yra nuo 3 iki 8 cm. Lygiai taip pat ir su pačia paprasčiausia „O600 RTK“ – tik ji per 12 val. gali nupjauti 600 m2 plotą.
Visoms „Lidar Pro“ serijos žoliapjovėms įmanoma sukurti žolės pjovimo tvarkaraštį, taip pat skirtingoms zonoms parinkti skirtingus nustatymus.
Dar vienas pristatytas bendrovės gaminys – baseinų valymo robotas „Ultramarine P1“. Tai – žoliapjovę kiek primenantis, bet povandeniniam baseino valymui sukurtas robotas, per valandą persiurbiantis 18 m3 vandens. Robote įrengta trijų pakopų valymo sistema: 4 guminiai voleliai, vandens siurblys ir dviejų sluoksnių (180 ir 3 mikronų) filtras. Taip, siurblys surenka ne tik didesnių gabaritų šiukšles (tarkime, prikritusius lapus), bet ir filtruoja baseino vandenį. Paprašytas patikslinti, Y. Liu nurodė, kad toks įrenginys gali rūpintis iki 5x25 m dydžio baseinu.
Teigiama, kad šis baseinų valymo robotas yra atsparus chloro ir ultravioletinių spindulių poveikiui, ir buvo testuojamas temperatūrose nuo -20 iki -60. Įrenginio kaina – apie 550 eurų.
Robošunys
Tie, kas domisi robotika, turbūt jau yra matę bent kelis robotų-šunų modelius. Tačiau „Ecovacs“ iš tiesų taikosi į kitą nišą – ne darbinius asistentus ar eksperimentines platformas, o emocinę pagalbą.
Kol kas tik į Azijos rinką taikomas „Lil Milo“ „geba matyti, girdėti ir jausti vartotojo pasaulį“ – ir kaip teigiama, ne yra užprogramuotas, bet mokosi pasitelkęs DI. Skelbiama, kad toks mielas šuniukas gali išvystyti 5 skirtingas asmenybės kryptis, ir pasitelkdamas 21 būdą (inkštimas, kiauksėjimas, uodegos vizginimas ir t.t.) gali reikšti 7 emocijas.
Vis dėlto galima suprasti, kad tai yra ankstyvoji prototipo stadija, nes pristatymo metu robošuneliai tiesiog sėdėjo guolyje ir nosyje įtaisytomis kameromis sekė prieinančius pristatymo dalyvius, amsėjo, sukiojo galvą ir vizgino uodegas, o taip pat mirksėjo LCD akimis. Tačiau tokio pobūdžio robotai pasaulyje jau seniai naudojami emocinio intelekto lavinimui, psichologinių problemų gydymui ar tiesiog komunikacijai, emociniam ryšiui su sunkiau bendraujančiais žmonėmis.
Viską apibendrinant
Apibendrinant visą renginį, „Ecovacs“ pristatė ne platų ir įvairialypį, bet į kelias konkrečias problemas nukreiptą ir konkrečiais būdais jas sprendžiančių įrenginių spektrą. Pokalbiai su kompanijos atstovais sukūrė įspūdį, kad kompanijos devizas – ne pasiūlyti visko kuo daugiau, bet padaryti tai, kas daroma, kuo geriau. „Ecovacs“ taikosi ne į verslus, ne įmones, o paprastus, privačius namų vartotojus – bent jau šiame renginyje pristatytų įrenginių segmente. Kaip jiems sekasi tai sukurti? O tai jau parodys testai, kuriuos Lrytas tikisi pradėti netrukus.
dulkių siurblys-robotaslangų valymasrobotika
