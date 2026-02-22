Lietuvių telefonai išdavė netikėtas kelionių kryptis: kai kurios šalys – itin egzotiškos

„Pernai Lietuvos žmonės aktyviai keliavo – iš viso užfiksavome daugiau kaip 8,6 mln. tarptinklinio ryšio (angl. roaming) naudojimo atvejų. Tai reiškia, kad žmonės užsienyje telefonu naudojasi taip pat aktyviai kaip ir Lietuvoje – naviguoja, bendrauja su artimaisiais, pramogauja ar dirba. Geras ryšys kelionėje tapo tokia pat būtinybe kaip pasas ar kelionės bilietas“, – sako Mindaugas Rauba, „Bitė Lietuva“ technologijų direktorius.
Pasak jo, tarptinklinio ryšio statistikoje skaičiuojami ne unikalūs „Bitės“ ir „Labas“ klientai ar jų kelionės, bet tarptinklinio ryšio naudojimosi laikotarpiai. Jei žmogus vienoje šalyje praleidžia kelis mėnesius, kiekvienas jų fiksuojamas atskirai, tad duomenys atspindi ryšio naudojimo intensyvumą.
Tarp praėjusiais metais dažniausiai lankytų krypčių – Centrinės ir Vakarų Europos šalys.
„Populiariausia kryptimi išliko Vokietija, iš kurios ir į kurią vis daugiau keliauja vokiečių brigados kariai ir jų šeimos nariai. Per metus šioje šalyje užfiksuota daugiau kaip 1,2 mln. tarptinklinio ryšio naudojimo atvejų. Toliau penketuke rikiuojasi kaimyninė Lenkija su daugiau kaip 930 tūkst. „roaming“ atvejų, Prancūzija (885 tūkst.), Belgija (virš 760 tūkst.) ir Nyderlandai (apie 700 tūkst.)“, – vardija M. Rauba.
Dešimtuko pabaigoje – kiek mažiau intuityvios kryptys. Pavyzdžiui, Liuksemburge per metus užfiksuota 282 tūkst. tarptinklinio ryšio naudojimo atvejų – tai itin aukštas rodiklis mikrovalstybei, kurios gyventojų skaičius prilygsta Vilniui. Tokį kelionių aktyvumą greičiausiai lemia Europos Sąjungos institucijų, finansinių bei tarptautinių bendrovių darbuotojų judėjimas.
Tuo metu Čekijoje fiksuota 266 tūkst. „roaming“ atvejų – daugiau nei Jungtinėje Karalystėje, Turkijoje ir net du kartus daugiau nei Estijoje. Šios krypties augimą galėjo paskatinti pernai atsiradęs tiesioginis skrydis į Prahą.
Didžiausią „Bitės“ klientų kelionių šuolį pernai fiksavo Ispanija – tarptinklinio ryšio naudojimo atvejų čia padaugėjo daugiau kaip 45 tūkst., palyginti su 2024 metais. Taip pat sparčiai populiarėjo Italija, Šveicarija ir Austrija. Egiptas išsiskyrė beveik 40 proc. „roaming“ atvejų augimu, rodančiu didėjantį susidomėjimą poilsiu šiltesniuose kraštuose.
Tarptinklinio ryšio naudojimo statistikoje atsispindi ir pavienės kryptys, kurios dažniau siejamos ne su turizmu, o su darbu ar specialiomis išvykomis. Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Kinijoje užfiksuota po 9 tūkst. „roaming“ atvejų, Irane – apie tūkstantį, Taivane – apie 500. Net tokiose šalyse, kaip Kuba ar Afganistanas, registruota po beveik 200 ryšio naudojimo epizodų, nuo diktatoriaus išsilaisvinusioje Sirijoje – virš 60.
Tarp tolimiausių „Bitės“ ir „Labas“ klientų aplankytų šalių – Naujoji Zelandija ir Kuko salos, nutolusios daugiau kaip 17 tūkst. kilometrų nuo Lietuvos ir esančios beveik priešingoje pasaulio pusėje.