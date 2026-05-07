Nuo idėjos Kaune iki Silicio slėnio: paskutinė galimybė registruotis į inovacijų parodą „Technorama 2026“

Ryškėja naujos inovacijų tendencijos
Šių metų dalyvių paraiškos atskleidžia aiškią kryptį – dirbtinis intelektas (DI) inovacijose vis dažniau naudojamas kaip įrankis kasdieniams iššūkiams spręsti. Dalyviai kuria asmeninius asistentus, edukacines sistemas, sveikatos stebėsenos algoritmus ir kitas technologijas, orientuotas į konkrečius vartotojų poreikius. KTU Nacionalinio inovacijų ir verslo centro (NIVC) vadovas Mindaugas Bulota pabrėžia, kad šių metų parodos turinys puikiai atspindi globalius rinkos pokyčius, o kūrėjai vis labiau orientuojasi į brandų praktinį technologijų pritaikymą.
„Jei anksčiau DI daugeliui siejosi tik su visiems gerai žinomais pokalbių asistentais, šiandien „Technoramos“ dalyviai jį naudoja kaip realų instrumentą kasdieniams iššūkiams spręsti. Matome tendenciją, kad inovacijos tampa labiau prieinamos, orientuotos į galutinį vartotoją ir jo gyvenimo kokybės gerinimą – tai yra būtent tai, ko šiandien reikia rinkai“, – teigia M. Bulota.
„Pitch Battle powered by Nordclinic“ – scena komandoms, pasiruošusioms žengti toliau
Viena laukiamiausių renginio dalių šiemet bus kaip niekad įtempta, nes kūrėjams teks įrodyti ne tik savo idėjos unikalumą, bet ir jos komercinį potencialą bei naudą visuomenei. Ši parodos dalis vyks pagrindinio partnerio – chirurgijos klinikos „Nordclinic“, vardu pavadintoje idėjų pristatymo scenoje „Pitch Battle powered by Nordclinic“.
„Šiais metais dalyvių lauks ne tik vertingas ekspertų grįžtamasis ryšys, prizai – laimėtojai bus apdovanoti piniginiu prizu bei bilietais į didžiausią startuolių renginį Lietuvoje „Startup Fair“, bet ir galimybe dalyvauti „Plug&Play“ programoje „GOAL“ (angl. Global Overseas Acceleration & Learning), kurios finišas rudenį vyks žymiajame Silicio slėnyje, JAV“, – kalba viena renginio organizatorių, KTU „Startup Space“ verslumo ugdymo projektų vadovė Vaida Morkūnaitė-Mačiulienė.
Verslo atstovų ir investuotojų dėmesys parodai patvirtina, kad „Technorama“ jau seniai peržengė akademinio renginio ribas ir tapo tramplinu į realią rinką. Pavyzdžiui, praėjusių metų dalyviai „Thunderclap Labs“ šiandien ne tik sėkmingai vysto inovaciją, bet ir testuoja ją realiomis sąlygomis bei sulaukia investuotojų susidomėjimo.
„Dalyviams tai gali tapti reikšmingu postūmiu – galimybe išgirsti tarptautinių ekspertų įžvalgas, geriau suprasti, ko tikisi globali rinka, ir įvertinti, kaip jų kuriamas sprendimas galėtų būti vystomas už Lietuvos ribų. Tokios patirtys ypač svarbios ankstyvos stadijos komandoms, kurios dar tik formuoja savo verslo modelį, ieško pirmųjų partnerių ar ruošiasi platesniam produkto testavimui“,– programos naudas dėstė M. Bulota.
Renginio sėkmę ir prizinį fondą užtikrina platus partnerių ratas
Šiais metais prie renginio sėkmės prisideda ir vertingus prizus geriausiems darbams steigia programinės įrangos kūrimo įmonė „Aardvark“, viena didžiausių augintinių maisto gamintojų Baltijos ir Skandinavijos šalyse „Mars Lietuva“, gynybos technologijų įmonė „Unmanned Defense Systems“, pasaulinė automatizavimo technologijų lyderė „Festo Lietuva“ ir elektronikos ekspertai „LEMONA electronics“. Piniginiais prizais jaunuosius kūrėjus taip pat skatina partneriai – Europos kosmoso agentūros verslo inkubavimo centras „ESA BIC Lithuania“, KTU alumnų asociacija, KTU Dirbtinio intelekto kompetencijų centras „SustAInLivWork“, papildomais prizais apdovanos – Lietuvos startuolių ekosistemos koordinatorius „Startup Lithuania“, Lietuvos inovacijų bendruomenė „Rockit“ ir naujienų portalas Lrytas. Pagrindinį prizą laimėjusiai komandai įsteigia KTU.
Papildomais skatinamaisiais prizais bus apdovanotas ir pagrindinį prizą laimėjusios komandos bei aktyviausiais projektų vadovas. „Technorama 2026“ vyks gegužės 27 dieną KTU „Santakos“ slėnyje (K. Baršausko g. 59, Kaune). Registracija dalyviams vyksta iki gegužės 11 dienos vidurnakčio adresu: https://technorama.ktu.edu/registracija/
