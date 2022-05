Buvęs NASA pareigūnas teigia, kad Rusijos kosmoso vadovas yra aklavietėje

„Jis niekada nenorėjo šio darbo“, – „Ars Technica“ žurnalistui Ericui Bergeriui sakė anoniminis NASA šaltinis. – Jis iš esmės buvo pažemintas pareigose ir visą laiką praleido „Roskosmos“ stengdamasis susigrąžinti Vladimiro Putino palankumą. Taigi, tai buvo tiesiog nepaprastai skirtingas vadovavimo būdas, nei buvome matę anksčiau – ir tai pakenkė visiems“.

D.Rogozino elgesys ir bendravimo stilius „Roskosmos“ buvo toks keistas, kad kartais ekspertai nesutardavo, ką jis išvis norėdavo pasakyti.

Tai akivaizdžiausiai išryškėjo pastarosiomis dienomis, kai Vakarų žiniasklaidos priemonės, įskaitant „Bloomberg“ ir „Axios“, naujausią R. Rogozino išsišokimą apie tai, kad Rusija „informuos savo partnerius apie darbo TKS pabaigą prieš metus“ interpretavo kaip grasinimą visiškai pasitraukti iš Tarptautinės kosminės stoties programos, reaguojant į Rusijai taikomas sankcijas.

Tokio agresyvaus kalbėjimo kosmoso mokslinių tyrimų bendruomenėje dar nėra buvę – net per patį didžiausios įtampos momentus Šaltojo karo metu.

„Šaltojo karo metais galiojo nerašyta taisyklė, kad [TSRS kosmoso pareigūnai] ir NASA nekritikuoja vieni kitų, – „Ars Technika“ sakė buvęs NASA pareigūnas. – Kad ir kaip blogai būtų Žemėje, abi kosmoso agentūros niekada nepasakydavo blogo žodžio. Priešingai, jos ir toliau dirbdavo kartu, o politikams leisdavo kovoti tarpusavyje“.

„Bet prie D.Rogozino tai labai pasikeitė“, – pridūrė šaltinis, teigdamas, kad Rusijos kosmoso vadovas tiesiog stumia laiką „Roskosmos“, bandydamas susigrąžinti Putino palankumą“.

Naujausias susipriešinimas kilo dėl to, kad D.Rogozinas per Rusijos valstybinę televiziją pareiškė, jog sprendimas dėl TKS ateities „jau priimtas, bet mes neprivalome apie tai viešai kalbėti“.

Tačiau atidžiau pažvelgus į keistus D.Rogozino nurodymus, kurie dažnai ištransliuojami „Twitter“ tinkle, šie gali pasirodyti dviprasmiškais.

Pavyzdžiui, atidžiau perskaičius naujausius jo komentarus, galima suprasti, kad jis galbūt tiesiog sako, jog „Roskosmos“ informuos tarptautinius partnerius apie galimus Rusijos planus palikti stotį prieš metus iki paties įvykio – ką Rogozinas yra užsiminęs ir anksčiau.

Trumpai tariant, tai ne klausimas, ar Rusija paliks TKS, o kada. O bandyti iššifruoti iš Rusijos valstybinės žiniasklaidos gaunamus tendencingus ir painius pranešimus greičiausiai yra toks pats kvailas užsiėmimas, kaip ir burti iš kavos tirščių.

Be to, „Roskosmos“ gali daug ką prarasti. Pasitraukimas iš TKS reiškia, kad šalis bent jau artimiausiais metais nebeturės nuolatinių atstovų kosmose. Be to, Rusija neseniai paleido ir prie TKS prijungė visiškai naują segmentą – modulį, kuris buvo kuriamas dešimtmečius.

Pasak E.Bergerio šaltinio, šios negrįžtamos sąnaudos reiškia, kad „net „Roskosmos“ vadovybė“ vis dar „desperatiškai nori ir turi tęsti šią veiklą“ – nes „jei jie pasitrauks iš TKS, praras savo kosmoso programą. Galima tiesiog kalbėti apie Rusijos civilinės kosmoso programos mirtį“.

Beveik neįmanoma perskaityti tarp eilučių ir suprasti, ką tiksliai pasakė D.Rogozinas. O ką apie tai mano E.Bergeris?

„Pastarąjį dešimtmetį susidurdamas su Dmitrijumi Rogozinu išmokau, kad geriausia politika jo atžvilgiu yra ignoruoti tai, ką jis sako viešai“, – teigia žurnalistas.

Parengta pagal „Futurism“.