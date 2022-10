Astronomai sukruto: kosmose užfiksuotas ypatingo stiprumo sprogimas – tokio dar niekas nėra matęs

Manoma, kad tokio tipo gama spindulių žybsnis (angl. gamma ray burst, GRB) įvyksta, kai masyvi žvaigždė sprogsta kaip supernova. Sprogimas sukuria nepaprastą šviesos srautą, kuris sudaro patį GRB, o po to supernova sukelia silpnesnį pošvytį. Būtent šis GRB atrodo toks ryškus iš dalies todėl, kad yra maždaug už 2,4 mlrd. šviesmečių nuo Žemės – todėl yra ne tik ryškiausias, bet ir vienas iš artimiausių kada nors pastebėtų GRB.

„Jei pažvelgtume į visus aptiktus gama spindulių žybsnius, šis išsiskiria iš kitų, – sako Jillian Rastinejad iš Šiaurės vakarų universiteto (JAV). – Neoficialiai mes jį vadiname BOAT (ang. The brightest of all time) – visų laikų ryškiausiu“.

Ji ir kolegos apskaičiavo, kad toks ryškus GRB turėtų įvykti tik kartą per maždaug tūkstantį metų.

Tačiau tiksliai nežinome, kiek galingas šis sprogimas – nors jį ir stebi daugybė teleskopų visame pasaulyje. Iš dalies taip yra todėl, kad jis toks ryškus, jog prisotina gama spindulių teleskopų detektorius, todėl jie mato tik visiškai baltus taškus be jokių detalių, sako Andrew Levanas iš Radboudo universiteto Nyderlanduose (bei vienas iš J.Rastinejad kolegų). „Jei turėtumėte gama spindulius matančias akis, būtume apakinti“, – teigia jis.

Mokslininko teigimu, dabartiniais skaičiavimais GRB energija yra 1054–1055 ergų – palyginimui, tikimasi, kad bendra Saulės per visą jos gyvavimo laiką išskiriama energija sieks apie 1051 ergų.

GRB221009A yra toks ryškus, kad veikia Žemę net ir iš už milijardų šviesmečių. Karinio jūrų laivyno radijo siųstuvai užfiksavo keistą viršutinių atmosferos sluoksnių sutrikimą, kurį, regis, sukėlė į ją atsimušusi galinga GRB šviesa. Detektoriai, ieškantys didelės energijos fotonų – šviesos dalelių – taip pat pastebėjo neįprastų dalelių, kurių energija yra daug didesnė už bet kokią, sukurtą Didžiajame hadronų greitintuve.

Tai sukėlė ažiotažą tarp astronomų. „Atrodo, kad beveik visi pasaulio teleskopai pradeda į tai žiūrėti“, – sako J.Rastinejad.

Tačiau norint daugiau sužinoti apie pačią supernovą ir jos gimtąją galaktiką, teks palaukti, kol ryški srovė išnyks – o tai gali užtrukti kelis mėnesius. Kai tai įvyks, turėtume geriau suprasti, kodėl šis GRB buvo toks nepaprastai ryškus.

Parengta pagal „New Scientist“.