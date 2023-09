Prie asteroido mėginių surinkimo prisidėjo ir roko žvaigždė

Kapsulė su maždaug 250 g uolienų ir dulkių, surinktų iš asteroido Bennu, sekmadienį nusileido Jutos dykumoje netoli Solt Leik Sičio (JAV).

Anksčiau tą pačią dieną erdvėlaivis „Osiris-Rex“ praskrisdamas pro Žemę maždaug 100 000 kilometrų atstumu paleido mėginių kapsulę.

Grupės „Queen“ gitaristas ir astrofizikas seras Brianas May prisidėjo prie misijos padėdamas parinkti vietą, iš kurios „Osiris-Rex“ galėtų paimti asteroido mėginį.

Per NASA televiziją parodytoje žinutėje seras Brianas sakė: „Sveiki, NASA žmonės, kosmoso gerbėjai ir asteroidų aistruoliai. Čia Brianas May iš „Queen“, ir be galo didžiuojuosi, kad esu „Osiris-Rex“ komandos narys. Labai norėčiau, bet šiandien negaliu būti su jumis – nes repetuoju „Queen“ gastrolėms. Bet mano širdis su jumis, šiuo metu, kai surenkamas šis svarbus mėginys. Sveikinu visus su mėginio pasiėmimo diena – ir visus tuos, kurie taip sunkiai dirbo prie šios misijos“.

Muzikantas ypač gyrė savo „brangų draugą“ Dantę Laurettą, su kuriuo kartu parašė knygą „Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid“ – kuri yra asteroido 3D atlasas.

Ketvirtadalis mėginio bus atiduota daugiau kaip 200 žmonių iš 38 visame pasaulyje pasiskirsčiusių institucijų, įskaitant Mančesterio universiteto ir JAV Gamtos istorijos muziejaus mokslininkų komandas.

Asteroidas Bennu yra 4,5 mlrd. metų senumo ankstyvosios Saulės sistemos liekana, todėl mokslininkai mano, kad jis gali padėti atskleisti, kaip formavosi ir vystėsi planetos.

Specialistai teigia, kad daug anglies turintis, netoli Žemės skriejantis asteroidas tarnauja kaip laiko kapsulė iš ankstyviausios Saulės sistemos istorijos.

Parengta pagal „Sky News“.