Lietuvių sukurtas palydovas dalyvaus Veneros tyrimuose

Ši ilgalaikė Veneros stebėjimo programa vadinama trumpiniu CLOVE (Chasing the Long-term Variability of Our Nearest Neighbor Planet Venus). Pirmasis palydovas „CLOVESat-1“, kurį gamins „NanoAvionics“, bus paleistas į kosmosą 2026 metais. IBS planuoja paleisti po naują palydovą kas trejus metus per 15 metų laikotarpį, kad Veneros stebėjimai apimtų bent vieną pilną saulės aktyvumo ciklą (11 metų).

„CLOVESat-1“ tirs Veneros atmosferos pokyčius ilguoju laikotarpiu: debesų viršūnių aukštį, debesų vertikalią struktūrą, dujinio sieros dioksido kiekį ir kitas atmosferines medžiagas.

Palydovo duomenys padės tyrėjams sekti sunkiai pastebimus atmosferos pokyčius ir per 15 metų suteiks vertingų įžvalgų apie Veneros klimato raidą. Šie duomenys gali padėti mokslininkams geriau suprasti vulkaninį aktyvumą, saulės ir atmosferos sąveiką bei planetų klimato pokyčius, bei kaip planeta, kuri kadaise buvo panaši į Žemę, tapo nepalanki gyvybei.

„Šios misijos tyrimų įranga buvo sukurta Pietų Korėjoje ir parodo mūsų šalies augančius gebėjimus planetų mokslų srityje. Su NanoAvionics pagalba ir jų patikima mažųjų palydovų platforma, mes rinksime nuolatinius duomenis, kurių nebuvo galima surinkti ankstesnių misijų metu. Tyrimai padės mums geriau suprasti Veneros atmosferos pokyčius, jos klimatą ir kaip jis skiriasi nuo Žemės. Kviečiame kosmoso tyrimuose ir duomenų analizėje bendradarbiauti ir kitus mokslininkus. CLOVE misijų surinkti duomenys bus paskelbti viešai“, – sako IBS planetų atmosferų grupės vyriausioji tyrinėtoja Lee Yeon Joo.

„CLOVESat-1“ palydovas turės prietaisus, kurie fiksuos šviesą nuo ultravioletinių iki artimųjų infraraudonųjų spindulių keturiuose pasirinktuose bangos ilgiuose ir iš viso aštuoniuose kanaluose, įskaitant poliarizacijos filtrus. Duomenys bus lyginami su žemės observatorijų duomenimis.

„Ši misija yra dar vienas kosmoso tyrimų pavyzdys, kur maži palydovai vaidina vis svarbesnį vaidmenį papildant didžiųjų misijų veiklas. Mes jau matėme tai rentgeno spinduliuotės astronomijoje, kur NanoAvionics sukurti mažieji palydovai teikia vertingus duomenis kartu su pagrindinėmis observatorijomis, užpildydami svarbius stebėjimų plyšius ir suteikdami daugiau duomenų.

„Mūsų palydovų platformos jau naudojamos daugiau nei 20-yje mokslinių misijų visame pasaulyje – nuo medžiagų savybių tyrimų kosmose iki Žemės mokslų ir astrofizikos. CLOVESat-1 išplės mūsų palydovų pritaikomumą planetų tyrimuose“, – teigia „Kongsberg NanoAvionics“ generalinis direktorius Atle Wøllo.

Nuoseklus ir ilgalaikis stebėjimas su tolesniais CLOVESat palydovais sutaps su būsimomis NASA ir ESA Veneros misijomis „DAVINCI“, „VERITAS“ ir „EnVision“. Kol šios misijos rinks aukštos raiškos duomenis apie planetą iš arti, „CLOVESat“ stebėjimai suteiks duomenų apie planetą globaliu mastu.

Apie „Kongsberg NanoAvionics“

„Kongsberg NanoAvionics“ – pirmoji lietuviška kosmoso technologijų įmonė ir viena lyderių pasaulyje, kurianti mažuosius palydovus. Palydovus ir jų misijų integracijos paslaugas „NanoAvionics“ tiekia NASA, ESA, „Thales Alenia Space“, MIT ir kt. organizacijoms, įsikūrusioms daugiau kaip 50 pasaulio valstybių.

Bendrovė į kosmosą jau yra paleidusi daugiau nei 45 palydovus, 3 jų – 2025 m. Šiuo metu „NanoAvionics“ biuruose Lietuvoje, Didžiojoje Britanijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose dirba virš 200 žmonių.

Apie Korėjos Bazinių Mokslų Institutą

IBS buvo įkurtas 2011 metais. Jį įkūrė Korėjos Respublikos vyriausybė. Instituto tikslas – plėtoti bazinius mokslus Pietų Korėjoje.

2025 metų sausio mėnesį IBS turėjo 7 mokslo institutus ir 32 mokslo centrus, tarp kurių aštuoni fizikos centrai, trys matematikos centrai, penki chemijos centrai, septyni gyvybės mokslų centrai, du žemės mokslų centrai ir septyni tarpdisciplininiai mokslo centrai.