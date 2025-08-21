Virš Japonijos salų – įspūdingai nušvitęs naktinis dangus

Pasak Japonijos transliuotojo NHK, šis reiškinys, buvo pastebėtas netrukus po 23 val., ekspertų buvo identifikuotas kaip ypač šviesus meteoras. Socialiniai tinklai buvo užtvindyti vaizdo įrašais, kuriuose užfiksuota šviečiantis kamuolys, skriejantis nakties dangumi, praneša News.az.
„Iš viršaus nusileido balta šviesa, kokios aš dar niekada nebuvau matęs, ir ji tapo tokia ryški, kad galėjau aiškiai matyti aplinkinių namų kontūrus, – pasakojo Yoshihiko Hamahata, kuris šio įvykio liudininku tapo važiuodamas automobiliu Miyazaki prefektūroje. – Akimirką atrodė, kad tai dienos šviesa – aš nesupratau, kas įvyko, ir buvau labai nustebęs.“
Sendai kosmoso muziejaus direktorius Toshihisa Maeda paaiškino, kad ugnies kamuolys greičiausiai susidėjo iš dulkių dalelių arba asteroido fragmentų, kurie sudegė įskridę į Žemės atmosferą. „Jis buvo toks ryškus kaip Mėnulis, ir žmonės pranešė, kad jautė oro vibraciją. Jis galėjo nukristi į vandenyną kaip meteoritas“, – AFP sakė T. Maeda.
Nors meteorai yra dažni reiškiniai – kasmet nutinka daugiau nei 500 000 tokių „ugnies kamuolių“ – dauguma jų nukrenta į vandenynus arba negyvenamas vietoves, todėl jų stebėjimas apgyvendintose vietovėse yra retas reginys. Dideli „ugnies kamuoliai“ – tokie kaip 2013 m. Čeliabinsko meteoras Rusijoje, gali sukelti sužalojimus ir padaryti žalą. NASA pažymi, kad objektai, sukeliantys šiuos reiškinius, gali būti didesnio nei metras skersmens.
Techniniu požiūriu meteorai, kurie sprogsta atmosferoje, vadinami bolidais – nors šie terminai dažnai vartojami kaip sinonimai, rašo News.az.