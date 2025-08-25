Prieš pat pakilimą atidėtas dešimtojo bandomojo raketos „Starship“ skrydžio startas

„Stabdome šiandien turėjusį įvykti dešimtąjį „Starship“ skrydį, kad turėtume laiko išspręsti antžeminių sistemų problemą“, – platformoje „X“ pranešė Elono Musko vadovaujama „SpaceX“.
Daugiau informacijos „SpaceX“ kol kas nepateikė ir naujos bandymų datos nenurodė.
„Starship“ – didžiausia kada nors sukonstruota raketų sistema – turėjo pakilti iš bendrovės kosmodromo JAV Teksaso valstijoje ir atlikti maždaug valandos trukmės bandomąjį skrydį.
Ši raketų sistema yra aukštesnė už Niujorke stovinčią Laisvės statulą.
Raketą „Starship“ sudaro dvi dalys, kurios po paleidimo atsiskiria viena nuo kitos: maždaug 70 metrų ilgio raketos nešimo sistema „Super Heavy“ ir maždaug 50 metrų ilgio viršutinė pakopa, taip pat vadinama „Starship“. Jos paskirtis – vykdyti pilotuojamas misijas į Mėnulį ir Marsą.
Sistema sukurta taip, kad sugrįžus į Žemę būtų galima pakartotinai panaudoti ir erdvėlaivį, ir nešimo sistemą.
JAV kosmoso agentūra NASA tikisi, kad „Starship“ padės nuskraidinti astronautus į Mėnulį, na o E. Muskas siekia, kad žmonės pasiektų Marsą.
Pirmą kartą sistema buvo išbandyta 2023 m. balandį, bet anuomet po kelių minučių sprogo. Vėlesnių bandymų metu viršutinė pakopa pasiekė kosmosą ir kontroliuojama nusileido Indijos vandenyne. Tačiau keli pastarieji bandomieji skrydžiai lūkesčių nepateisino.