Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Mokslas ir ITVisata

Prieš pat pakilimą atidėtas dešimtojo bandomojo raketos „Starship“ skrydžio startas

2025 m. rugpjūčio 25 d. 07:08
Sekmadienį prieš pat pakilimą atidėtas suplanuotas dešimtasis bandomasis raketos „Starship“ skrydžio startas.
Daugiau nuotraukų (1)
„Stabdome šiandien turėjusį įvykti dešimtąjį „Starship“ skrydį, kad turėtume laiko išspręsti antžeminių sistemų problemą“, – platformoje „X“ pranešė Elono Musko vadovaujama „SpaceX“.
Daugiau informacijos „SpaceX“ kol kas nepateikė ir naujos bandymų datos nenurodė.
„Starship“ – didžiausia kada nors sukonstruota raketų sistema – turėjo pakilti iš bendrovės kosmodromo JAV Teksaso valstijoje ir atlikti maždaug valandos trukmės bandomąjį skrydį.
Ši raketų sistema yra aukštesnė už Niujorke stovinčią Laisvės statulą.
Raketą „Starship“ sudaro dvi dalys, kurios po paleidimo atsiskiria viena nuo kitos: maždaug 70 metrų ilgio raketos nešimo sistema „Super Heavy“ ir maždaug 50 metrų ilgio viršutinė pakopa, taip pat vadinama „Starship“. Jos paskirtis – vykdyti pilotuojamas misijas į Mėnulį ir Marsą.
Sistema sukurta taip, kad sugrįžus į Žemę būtų galima pakartotinai panaudoti ir erdvėlaivį, ir nešimo sistemą.
JAV kosmoso agentūra NASA tikisi, kad „Starship“ padės nuskraidinti astronautus į Mėnulį, na o E. Muskas siekia, kad žmonės pasiektų Marsą.
Pirmą kartą sistema buvo išbandyta 2023 m. balandį, bet anuomet po kelių minučių sprogo. Vėlesnių bandymų metu viršutinė pakopa pasiekė kosmosą ir kontroliuojama nusileido Indijos vandenyne. Tačiau keli pastarieji bandomieji skrydžiai lūkesčių nepateisino.
raketaSpace XElonas Muskas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.