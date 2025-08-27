Lietuvos padangėje užfiksuotas įspūdingas vaizdas – paaiškino, kas tai

„Išeinu į naktį… Susižavėjusi tamsiu dangumi, rankose telefonas. Pakeliu akis – ir staiga! Baltas ruožas švyti danguje… Spėkit, ką padariau – fotkinu! Kamera užfiksuoja stulbinantį vaizdą: toks, kurį pamatai gal tik kartą gyvenime. Grįžtu namo, širdis daužosi – reikia išsiaiškinti čia ir dabar. Įdomu kas tai ?“, – „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“ rašė Neringa Kugrienė, kartu prisegdama užfiksuotą kadrą.
Taip pat buvo nurodyta, kad nuotrauka padaryta Viekšniuose (Mažeikių rajone), 23 val. 14 min.
Kaip portalui Lrytas nurodė Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto astrofizikas dr. Vidas Dobrovolskas, šiose nuotraukose yra užfiksuotas „SpaceX“ kompanijos raketos „Falcon 9“ skrydis.
„Falcon 9“ startavo 21 val. 53 min. (Lietuvos laiku) iš Vandenbergo oro pajėgų bazės Kalifornijoje ir paleido keletą palydovų į polinę (einančią per Žemės ašigalius) orbitą“, – nurodė mokslininkas.
Jo teigimu, po sėkmingo palydovų paleidimo iš antrosios pakopos išleidžiamas perteklinis kuras, kad jis vėliau nesukeltų sprogimo ir nesukurtų kosminių šiukšlių. „Tai yra įprasta kosminių skrydžių procedūra. Nuotraukose užfiksuotas švytintis debesis ir yra išleidžiamo kuro likučiai, apšviesti Saulės spindulių“, – nurodė dr. V. Dobrovolskas.
Skrydis į kosmosąSpaceXFalcon 9
