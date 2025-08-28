Po įspėjimų apie „ateivių technologiją“ – tarpžvaigždiniame objekte užfiksavo kai ką keisto

Pirmieji stebėjimai teleskopu atskleidė, kad 3I/ATLAS kometoje anglies dioksido (CO2) ir vandens (H2O) santykis yra vienas didžiausių kada nors užfiksuotų. Ši neįprasta cheminė sudėtis, jei ji bus patvirtinta, galėtų padėti atskleisti paslaptingą 3I/ATLAS kilmę už mūsų Saulės sistemos ribų.
Nuo pat kometos aptikimo liepą mokslininkai naudojasi įvairiais teleskopais, kad sužinotų viską, ką gali apie 3I/ATLAS. Ši kometa yra tik trečiasis patvirtintas kada nors užfiksuotas tarpžvaigždinis objektas, todėl tyrėjai nori išnagrinėti jos sudėtį prieš tai, kai spalį ji praskries pro mūsų Saulę ir visam laikui paliks Saulės sistemą.
Pirmieji JWST atlikti stebėjimai vyko rugpjūčio 6 d. Mokslininkai pasinaudojo teleskopo artimosios infraraudonosios spetrografijos galimybėmis, kad nustatytų kometos fizines savybes pagal išskiriamą šviesą. Savo išvadas jie paskelbė pirmadienį (rugpjūčio 25 d.) dar nerecenzuotame straipsnyje.
Kometoms skriejant pro žvaigždes susidaro atmosfera, vadinama koma. Šis dujų ir dulkių debesis didėja ir ryškėja, kuo arčiau žvaigždės kometa praskrieja – nes kometoje esantis ledas ir kitos medžiagos įkaista ir išskiria dujas. JWST nuotraukos parodė, kad 3I/ATLAS koma daugiausia sudaryta iš anglies dioksido, rašoma tyrime.
„Tyrėjai pažymėjo, kad didelis anglies dioksido kiekis gali priklausyti nuo to, kiek kometa buvo veikiama spinduliuotės, arba nuo vietos, kur ji susiformavo.
„Mūsų stebėjimai rodo, kad kometos branduolys natūraliai gausus CO2. Tai gali reikšti, kad 3I/ATLAS turi ledo, kuris buvo veikiamas didesnės spinduliuotės nei Saulės sistemos kometos, arba kad ji susiformavo netoli CO2 užšalimo linijos savo motininiame protoplanetiniame diske“, – rašoma tyrime.
Astronomai su kiekvienu nauju stebėjimu sužino vis daugiau apie šią kometą. Iki šiol surinkti duomenys rodo, kad kometa skrieja didesniu nei 210 000 km/h greičiu neįprastai lygia ir tiesia trajektorija, kuri nepanaši į jokios kitos Saulės sistemos kometos.
Pradiniai kometos dydžio skaičiavimai parodė, kad kometa yra maždaug 11 km pločio. Tačiau vėlesni Hubble'o teleskopo duomenys atskleidė, kad 3I/ATLAS plotis greičiausiai yra ne didesnis nei 5,6 km. Bet kuriuo atveju, tai tikriausiai didžiausias kada nors pastebėtas tarpžvaigždinis objektas. 3I/ATLAS gali būti ir seniausia kada nors pastebėta kometa – viename tyrime teigiama, kad ji yra apie 3 milijardais metų senesnė už mūsų Saulės sistemą. Šiuo metu neaišku, iš kur kometa atkeliavo.
Tai nesustabdė tam tikrų spekuliacijų. Nepaisant to, kad objektas oficialiai klasifikuojamas kaip kometa, fizikos teoretikas, Harvardo universiteto (JAV) profesorius Avi Loebas teigė, kad jį galėjo pasiųsti ateivių civilizacija.
Mokslininkas aiškino, kad objekto trajektorija, dydis ir elgsena rodo, kad tai gali būti ne natūralus gamtos reiškinys, o kažkas kur kas pažangesnio – pavyzdžiui, ateivių laivas arba zondas. „3I/ATLAS retrogradinė orbita aplink Saulę yra per 5 laipsnius nuo Žemės orbitos... Tokio sutapimo tikimybė yra tik 0,2 procento“, – sakė A. Loebas.
Tiesa, galimą ateivišką kilmę jis priskiria nebe pirmą kartą – anksčiau tokią pačią hipotezę kėlė ir apie tarpžvaigždinį asteroidą Oumuamua, mūsų Saulės sistemoje viešėjusį 2017 m.
Numatoma, kad šį rudenį 3I/ATLAS praskris neįprastai arti pro Venerą, Marsą ir Jupiterį – pasak A. Loebo, tikimybė, kad tokia padėtis atsirastų atsitiktinai, yra vos 0,005 proc.
Kometa artimiausią tašką prie Saulės pasieks spalio 29 dieną, kai ji bus nematoma iš Žemės – ši detalė A. Loebui taip pat kėlė įtarimų. „Tai gali būti padaryta sąmoningai, siekiant išvengti detalių stebėjimų iš Žemėje esančių teleskopų, – sakė jis. – Jis galėjo būti nukreiptas į vidinę Saulės sistemos dalį – kaip būtų tikėtina ateivių technologijų atveju.“
Tačiau kiti ekspertai teigia, kad tokios išvados nėra pagrįstos.
Kometos greitis rodo, kad 3I/ATLAS skrieja jau milijardus metų, įgaudama pagreitį dėl gravitacinio poveikio, kai praskrieja pro žvaigždes ir kosminius ūkus, pranešė NASA.
Parengta pagal „Live Science“.