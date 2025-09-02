Žemei smogė geomagnetinė audra – ir štai kada ji turėtų nurimti

NOAA prognozės skelbia, kad geomagnetinė audra turėtų baigtis šiandien prieš vidurnaktį, Lietuvos laiku.
Geomagnetinės audros vyksta, kai Saulės vėjas, t. y. įkrautų dalelių srautas iš Saulės, pasiekia Žemės magnetosferą ir ją sutrikdo. Šie sutrikimai gali būti ypač stiprūs, kai Žemę pasiekia Saulės išmetamos didelės masės plazmos sankaupos (vainikinės masės išmetimai) arba intensyvūs Saulės žybsniai.
Geomagnetinės audros gali turėti įvairių padarinių: gali būti pažeisti palydovai, sutrikti radijo ryšys, GPS ir navigacijos sistemos, ypač stiprios audros gali sukelti elektros tinklų gedimus.
Geomagnetinės audros sukelia intensyvias ir ryškias šiaurės pašvaistes, kurios gali būti matomos ir žemesnėse platumose. Jos taip pat gali paveikti gyvūnų, kurie orientuojasi pagal magnetinį lauką – pavyzdžiui, paukščių migraciją.