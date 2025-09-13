Mokslininkai: daugėja vilties, kad šioje planetoje yra gyvybei tinkamos sąlygos

TRAPPIST-1 yra maža raudona žvaigždė nykštukė, turinti mažiausiai septynias planetas. Ji buvo atrasta 2016 m. ir iš karto tapo astronomų, besitikinčių aptikti nežemišką gyvybę, taikiniu – nes trys iš jos planetų yra vadinamojoje gyvybinėje zonoje, kurioje vanduo išlieka skystas.
Ryanas MacDonaldas iš Šv. Andriaus universiteto Jungtinėje Karalystėje sako, kad TRAPPIST-1 po jos atradimo sukėlė didžiulį susidomėjimą tarp astronomų. Tačiau vėlesnis trijų jos egzoplanetų, įskaitant dvi, esančias gyvybinėje zonoje, vaizdinis tyrimas sukėlė nusivylimą, nes aplink nė vieną iš jų nebuvo aptikta atmosfera. Tačiau jis ir jo kolegos jau seniai domisi TRAPPIST-1e, esančia pačioje gyvybinės zonos viduryje – ir dabar mano, kad turi priežasčių optimizmui.
R. MacDonaldas ir jo kolegos 2023 m. Jameso Webbo kosminiu teleskopu (JWST) nuskenavo TRAPPIST-1e ir nuo tada dirba, kad gautų geresnį šio pasaulio vaizdą. Astronomai renka informaciją apie tai, ar tolimoje egzoplanetoje yra atmosfera, fiksuodami pasaulio vaizdus, kai jis praskrieja priešais savo žvaigždę. Analizuojant subtilius žvaigždės šviesos pokyčius, galima nustatyti, kokios cheminės medžiagos yra atmosferoje – ir ar tarp jų yra tokių, kurios gali būti palankios gyvybei.
Tačiau kadangi TRAPPIST-1 yra raudonoji nykštukė, ji yra daug šaltesnė už mūsų Saulę, todėl matavimai yra sudėtingesni. Pavyzdžiui, cheminės medžiagos (tokios kaip vanduo) kurios galėtų rodyti palankią atmosferą, iš tiesų gali būti pačioje žvaigždėje – o tai reiškia, kad TRAPPIST-1e atmosferos požymiai turėtų būti atskirti nuo TRAPPIST-1 žvaigždės šviesos, kuri perėjo per planetą. Tam reikėjo naujų modelių ir daugelio metų darbo. Preliminarūs rezultatai jau yra – ir jie rodo, kad TRAPPIST-1e turi gyvybei palankią atmosferą, o tai gali būti svarbus momentas ieškant gyvybei palankių sąlygų už Žemės ribų.
„Atrodo, kad duomenyse yra tam tikrų svyravimų ir iškraipymų, kurie, remiantis mūsų atmosferos modeliavimu, gerai atitinka azotu turtingą atmosferą ir galbūt molekules – pavyzdžiui, metaną, – sako R. MacDonaldas. – Iš visų spektrų, kuriuos iki šiol gavome apie TRAPPIST-1 sistemos planetas, šis yra pats perspektyviausias, rodantis, kad ten galbūt kažkas yra. Žinoma, tikiuosi, kad planeta, esanti pačiame šios žvaigždės gyvybinės zonos viduryje, turi atmosferą, nes tai turėtų neįtikėtinų pasekmių astrobiologijai, mūsų paieškoms gyvybės ir gyvybei tinkamų vietų.“
Mokslininkas sako, kad jei azotu turtingos atmosferos buvimas bus patvirtintas vėlesniais duomenimis, kitas žingsnis būtų ieškoti dujų – tokių kaip metanas ar anglies dioksidas – ir pasirėmus klimato modeliais apskaičiuoti, kokia galėtų būti paviršiaus temperatūra, ir ar tai leistų susidaryti skystam vandeniui – tai padidintų planetos galimybes būti tinkama gyvybei.
Tačiau mokslininkai pabrėžia, kad šiuo metu turimi duomenys ir modeliai negali visiškai atmesti galimybės, kad TRAPPIST-1e yra plika uoliena – reikia daugiau duomenų. Iki šiol jie turi duomenis iš keturių JWST stebėjimų, bet artimiausiu metu tikisi atlikti dar 15. „Mums reikia sumažinti paklaidos ribas“, – sako R. MacDonaldas.
Imperatoriškojo Londono koledžo universiteto mokslininkas Matthew Genge’as sako, kad atrandamų egzoplanetų netrūksta, tačiau astronomai nori rasti tokias, kuriose būtų tinkamos sąlygos gyvybei.
„Tikrasis sudėtingumas yra tas, kad planeta gali būti tinkamu atstumu nuo savo žvaigždės, bet jei joje yra netinkama atmosfera, ji gali būti karšta pragaro duobė kaip Venera, arba šalta kaip Marsas, – sako tyrėjas. – Astronomai tiria daugybę skirtingų egzoplanetų ir anksčiau ar vėliau mes rasime tokią, kurios atmosfera turtinga azotu ir deguonimi. O tikriausiai vienintelis būdas gauti deguonimi turtingą atmosferą yra augalai, fotosintezė.“
„Jei [TRAPPIST-1e] yra tinkama gyvybei, įsivaizduokite, kas vyko toje planetoje per pastaruosius 7,6 milijardus metų, – sako M. Genge’as. – Kuo planeta senesnė, tuo didesnė tikimybė, kad joje iš tikrųjų išsivystė protinga gyvybė.“
Tyrimas paskelbtas žurnale „The Astrophysical Journal Letters“.
Parengta pagal „New Scientist“.