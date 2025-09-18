Marse užfiksavo neįprastą objektą

„Perseverance“ nuotrauką padarė rugpjūčio 31 d. – savo 1610-ąją buvimo Marse dieną. Klajojantis automobilio dydžio robotas nufotografavo kažkur Jezero krateryje – 45 kilometrų skersmens įduboje, kur marsaeigis nusileido 2021 m. Manoma, kad anksčiau čia buvo didelis ežeras.
Nuotrauka buvo padaryta naudojant marsaeigio prietaisus „Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics and Chemicals“ (SHERLOC) ir „Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering“ (WATSON), kurie kartu nuskenavo uolą matomosios ir ultravioletinės šviesos bangų ilgiais. Abu prietaisai yra sumontuoti ant marsaeigio robotinės rankos bokštelio.
Nufotografuota uoliena sulaukė palyginimų su vėžliu dėl panašumo į galvą su dviem akimis, kurios atrodo tarsi išsikišusios iš apsauginio šarvo su pora priekinių kojų abiejose pusėse. Šiuo metu nėra aišku, kokie geologiniai procesai suformavo uolieną į šią neįprastą formą.
Marsą tyrinėjantys marsaeigiai yra užfiksavę dešimtis tūkstančių Marso paviršiaus nuotraukų, kurių daugumoje matyti įvairūs akmenys ar kiti geologiniai objektai, kurių unikalias formas sukūrė senovės vandens šaltiniai ar tūkstantmečius pučiantys stiprūs vėjai. Kartais vienas iš šių akmenų primena kažką, ką galime pamatyti Žemėje – pavyzdžiui, mėlynes, žmogaus pirštų atspaudus, paslaptingas duris ar net „Star Trek“ simbolį – ir tai tik keletas pavyzdžių.
Šios asociacijos dažnai atsiranda dėl pareidolijos – psichologinio reiškinio, kai žmogaus protas atpažįsta pažįstamą modelį (pavyzdžiui, veidą ar vaizdą) atsitiktiniuose objektuose ar struktūrose (pavyzdžiui, debesyse).
Per penkerius savo misijos metus „Perseverance“ ypač gerai sekėsi aptikti tokias keistas uolienas. Tarp kitų jo naujausių radinių – keistas viduramžių „šalmas“, kurį jis pravažiavo rugpjūtį, ir netinkamoje vietoje esanti „kaukolė“, nufotografuota balandį.
Marsietiškas vėžlys nėra vienintelis „gyvūnas“, pastebėtas Raudonojoje planetoje. Pastaraisiais metais Marso orbitoje skriejantys erdvėlaiviai taip pat pastebėjo didesnius geologinius objektus, turinčius zoologinį išvaizdą – įskaitant šuns formos dėmę planetos Šiaurės ašigalyje, šypsantį animacinį meškiuką ir sezoninius „vorų“ spiečius, ropojančius Marso paviršiumi, rašo „Live Science“.
