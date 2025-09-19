Perspėja: Saulė bunda, mūsų laukia dešimtmečiai potencialiai pavojingų kosminių orų

Saulė seka maždaug 11 metų Saulės aktyvumo ciklą, kuris prasideda ilgu ramiu laikotarpiu, žinomu kaip Saulės minimumas, ir auga iki piko, žinomo kaip Saulės maksimumas – kai mūsų gimtoji žvaigždė dažnai paleidžia į mus galingas Saulės audras. Šis modelis žinomas kaip „Saulės dėmių ciklas“ – nes tamsių dėmių skaičius saulės paviršiuje didėja ir mažėja kartu su saulės aktyvumu. Saulės dėmių ciklą savo ruožtu reguliuoja ilgesnis 22 metų ciklas, žinomas kaip Hale’o ciklas, kurio metu Saulės magnetinis laukas visiškai apsiverčia ir vėl grįžta į pradinę padėtį.
Tačiau be Saulės dėmių ir Hale’o ciklų, Saulė taip pat patiria ilgalaikius Saulės aktyvumo svyravimus, kurie gali trukti kelis dešimtmečius ir yra daug sunkiau nuspėjami ar paaiškinami. Pavyzdžiui, žinomi laikotarpiai nuo 1645 iki 1715 m., žinomi kaip Maunderio minimumas, ir nuo 1790 iki 1830 m., žinomi kaip Daltono minimumas, kai Saulės aktyvumas buvo išvis daug mažesnis per kelis Saulės dėmių ciklus iš eilės.
2000-ųjų pradžioje mažėjantis Saulės aktyvumas kai kuriuos mokslininkus paskatino manyti, kad galbūt artėja naujas „gilus Saulės minimumas“. Ši teorija įgavo pagreitį po paskutinio Saulės maksimumo 2013–2014 m., kuris buvo daug silpnesnis nei ankstesni ciklai. Tačiau dabartinis Saulės dėmių ciklas, kuris ką tik pasiekė aukščiausią tašką, šią teoriją visiškai paneigė.
Naujame tyrime, paskelbtame rugsėjo 8 d. žurnale „The Astrophysical Journal Letters“, mokslininkai išanalizavo keletą saulės aktyvumo rodiklių, įskaitant Saulės vėją, magnetinio lauko stiprumą ir Saulės dėmių skaičių – ir nustatė, kad nuo 2008 m. jie rodo augimo tendenciją ir ateityje gali dar labiau padidėti. O tai reiškia, kad gilaus Saulės minimumo teorija yra visiškai paneigta.
„Visi požymiai rodė, kad Saulė įžengė į ilgą mažo aktyvumo fazę“, – teigia tyrimo vadovas, NASA Reaktyvinės laboratorijos Pietų Kalifornijoje plazmos fizikas Jamie Jasinskis. – Taigi, buvo netikėta pamatyti, kad ši tendencija pasikeitė. Saulė pamažu bunda.“
Šiuo metu artėja prie pabaigos naujausias Saulės maksimumas, kuris oficialiai prasidėjo 2024 m. pradžioje – tačiau jis nesusiklostė taip, kaip buvo tikėtasi.
Kai dabartinis Saulės dėmių ciklas prasidėjo 2019 m. pabaigoje, Kosminių orų prognozės centro (SWPC) ekspertai, tarp kurių yra NASA ir Nacionalinės okeanografijos ir atmosferos administracijos (NOAA) mokslininkai, prognozavo, kad Saulės maksimumas greičiausiai prasidės 2025 m. ir bus panašus į ankstesnį silpnesnį ciklą.
Tačiau, artėjant dabartiniam ciklui, greitai paaiškėjo, kad taip nėra ir kad Saulės maksimumas bus pasiektas anksčiau ir bus daug aktyvesnis nei iš pradžių buvo prognozuota. SWPC mokslininkai vėliau pripažino savo klaidą ir paskelbė pirmą kartą atnaujintą prognozę, kuri pasirodė kaip tik prieš Saulės maksimumo pasiekimą.
Nuo tada Saulė pasiekė didžiausią Saulės dėmių skaičių per daugiau nei 20 metų ir išmetė rekordiškai daug galingų X klasės pliūpsnių – galingiausių sprogimų, kuriuos Saulė gali sukelti.
Dabartinio maksimumo metu Žemę taip pat ištiko keletas didelių geomagnetinių audrų. Labiausiai dėmesio vertas buvo „ekstremalus“ įvykis 2024 m. gegužę, kuris sukėlė vienus iš ryškiausių pašvaisčių per šimtmetį ir padarė daugiau nei 500 milijonų dolerių žalą.
Dabar naujasis tyrimas įspėja, kad tai, ką matėme per pastaruosius kelerius metus, per ateinančius kelis dešimtmečius greičiausiai taps „status quo“. Tai gali būti ypač problematiška, nes žmonija tapo daug labiau priklausoma nuo technologijų, kurios yra jautrios kosminių orų įtakai – pavyzdžiui, elektros tinklų, GPS valdomų mašinų ir Žemės orbitoje skriejančių palydovų, kuriuos Saulės audros gali numušti iš dangaus.
Šiuo metu nėra aišku, kodėl per pastaruosius kelis dešimtmečius Saulės aktyvumas sumažėjo ir kas gali būti dabartinio jo atsibudimo priežastis: „Ilgalaikės tendencijos yra daug mažiau nuspėjamos ir mes jų dar iki galo nesuprantame“, – sako J. Jasinskis.
Kitas šių metų pradžioje atliktas tyrimas parodė, kad neseniai padidėjęs aktyvumas gali būti mažiau žinomo ir mažai ištirto 100 metų saulės ciklo, vadinamo Šimtmetinio Gleissbergo ciklo, dalis. Tačiau naujausiame tyrime apie tai visiškai neužsimenama, rašo „Live Science“.
AstrofizikaSaulėSaulės audra
