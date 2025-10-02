Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Mokslas ir ITVisata

Mokslininkai: tokia Merkurijaus kilmė – tikėtina

2025 m. spalio 2 d. 14:39
Mažiausia uolinė planeta Saulės sistemoje – Merkurijus – yra gerokai neįprasta. Jo geležinis branduolys sudaro net 70 proc. planetos masės, tuo tarpu Žemėje šis santykis siekia tik 30 proc., Veneroje ir Marse – panašiai arba mažiau. Siekdami paaiškinti tokią sudėtį, mokslininkai paprastai nagrinėja milžiniško smūgio hipotezę, pagal kurią Merkurijus jaunystėje patyrė katastrofišką susidūrimą, panašų į tą, kuris suformavo mūsų Mėnulį.
Daugiau nuotraukų (1)
Susidūrimas galėjo nulupti didelę dalį planetos plutos ir mantijos, o branduolį paveikti menkai. Dauguma ankstesnių tyrimų nagrinėjo susidūrimus tarp labai skirtingų masių kūnų – vėlgi, panašiai kaip Tėjos smūgis į Žemę, sukūręs Mėnulį.
Iš kitos pusės, N-kūnų modeliai, kuriais nagrinėjamas planetų formavimasis Saulės ir kitose sistemose, rodo, kad tokie įvykiai kosmose yra gana reti, o susidūrimai dažniau vyksta tarp panašios masės kūnų.
Dabar mokslininkai ištyrė scenarijų, kuriame Merkurijaus atsiradimui pradžią davė panašių masių kūnų susidūrimas. Tyrėjai pasitelkė hidrodinaminius modelius ir suskaičiavo tūkstančius skirtingų susidūrimo variantų, keisdami smūgio kampus ir greičius, aprėpdami visą realistišką jų įvairovę.
Paaiškėjo, kad tinkamai parinkus parametrus, galima sukurti planetą, kurios charakteristikos – masė ir branduolio dalis joje – atitinka Merkurijų su mažesne nei 5 proc. paklaida. Geriausiame scenarijuje susidūrimas įvyksta pakankamai lėtai – 22 km/s greičiu – ir pražulniai, maždaug 32 laipsnių kampu. Priešingai nei ankstesniuose modeliuose, smūgio metu išmesta medžiaga pabėga nuo planetos, o ne nukrenta atgal į ją, todėl susiformavęs Merkurijus išlaiko santykinai masyvų branduolį.
Šie rezultatai išplečia galimų Merkurijaus formavimosi scenarijų spektrą ir parodo, kad planetai susidaryti nereikėjo tokių išskirtinių sąlygų, kaip manyta anksčiau.
Tyrimo rezultatai publikuojami „Nature Astronomy“.
AstrofizikaMerkurijussusidūrimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.