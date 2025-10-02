Žemę užgriuvo geomagnetinė audra – štai ką rodo skaičiai

Remiantis agentūros prognoze, geomagnetinė audra turėtų baigtis iki ketvirtadienio 21 val.
Ką reiškia G1 stiprio audra? Kaip minėta, tai yra silpniausias audros stiprumas – per tokią audrą nesitikima radijo trikdžių, galimi tik silpni elektros tinklo svyravimai bei galimas nedidelis poveikis palydovų veikimui.
Geomagnetinė audra ištinka tada, kai iš Saulės atskrieję įkrautų dalelių srautai (vadinamasis Saulės vėjas arba vainikinės masės išmetimai) sąveikauja su Žemės magnetosfera, t. y. Saulės išmestos dalelės ir magnetinis laukas stipriai trikdo Žemės magnetosferą.
Geomagnetinė audra paprastai nustatoma pagal Kp indeksą – pasaulinį geomagnetinio aktyvumo rodiklį. Jei Kp prilygsta ar yra didesnis nei 5, laikoma, kad jau vyksta geomagnetinė audra, o kuo Kp indeksas didesnis (nuo 5 iki 9), tuo stipresnė audra.
Artimiausių valandų NOAA prognozė rodo, kad nuo daugmaž 15 valandos pasiektas audros maksimumas Kp 6,7 turėtų kristi ir iki 21 val. laikytis 4,67 – o vėliau sumažėti iki 4,33, kas jau laikytina audros pabaiga.
Remiantis NOAA prognozėmis, kitomis dviejomis artimiausiomis dienomis geomagnetinių audrų nenumatoma.