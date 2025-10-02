Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Mokslas ir ITVisata

Žemę užgriuvo geomagnetinė audra – štai ką rodo skaičiai

2025 m. spalio 2 d. 15:24
Lrytas.lt
Ketvirtadienį Žemę vėl užgriuvo geomagnetinė audra – tačiau kaip rodo JAV Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracijos (NOAA) duomenys, ji yra pačios žemiausios kategorijos (G1) iš penkių esamų.
Daugiau nuotraukų (2)
Remiantis agentūros prognoze, geomagnetinė audra turėtų baigtis iki ketvirtadienio 21 val.
Ką reiškia G1 stiprio audra? Kaip minėta, tai yra silpniausias audros stiprumas – per tokią audrą nesitikima radijo trikdžių, galimi tik silpni elektros tinklo svyravimai bei galimas nedidelis poveikis palydovų veikimui.
Geomagnetinė audra ištinka tada, kai iš Saulės atskrieję įkrautų dalelių srautai (vadinamasis Saulės vėjas arba vainikinės masės išmetimai) sąveikauja su Žemės magnetosfera, t. y. Saulės išmestos dalelės ir magnetinis laukas stipriai trikdo Žemės magnetosferą.
Geomagnetinė audra paprastai nustatoma pagal Kp indeksą – pasaulinį geomagnetinio aktyvumo rodiklį. Jei Kp prilygsta ar yra didesnis nei 5, laikoma, kad jau vyksta geomagnetinė audra, o kuo Kp indeksas didesnis (nuo 5 iki 9), tuo stipresnė audra.
Artimiausių valandų NOAA prognozė rodo, kad nuo daugmaž 15 valandos pasiektas audros maksimumas Kp 6,7 turėtų kristi ir iki 21 val. laikytis 4,67 – o vėliau sumažėti iki 4,33, kas jau laikytina audros pabaiga.
Remiantis NOAA prognozėmis, kitomis dviejomis artimiausiomis dienomis geomagnetinių audrų nenumatoma.
geomagnetinė audraSaulės audra

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.