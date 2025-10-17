F. Šopeno muzika pasiekė kosmosą: neįtikėtina lenkų astronautų dovana

Ketvirtadienį Slawoszas Uznanskis-Wisniewskis – antrasis į kosmosą pakilęs lenkas per visą šalies istoriją – perdavė Frideriko Šopeno institutui originalaus „Mazurkos As-dur“ rankraščio kopiją, kurią turėjo su savimi ekspedicijos Tarptautinėje kosminėje stotyje (TKS) metu birželio ir liepos sandūroje.
„Lenkijos kosmoso agentūros atstovai paskambino man ir paklausė, ar būtų įmanoma į kosmosą paimti F. Šopeno kūrinį. Paklausiau savo viršininko, ką jis apie tai galvoja, ir jis iš karto sutiko“, – iškilmingo renginio metu pasakojo S. Uznanskis-Wisniewskis, pridūręs, kad iš ties jaudinosi, kuomet būdamas kosmose išsitraukė rankraštį.
Astronautas pabrėžė, kad jam buvo garbė atstovauti Lenkijai ne tik mokslo, bet ir kultūros srityje.
„Mes tai laikome simboliu to, kas svarbu mums, lenkams, bet taip pat ir visai žmonijai, nes F. Šopenas yra svarbus klausytojams visame pasaulyje“, – sakė dr. Arturas Szkleneris, šiuo metu Varšuvoje vykstančio F. Šopeno pianistų konkurso vadovas ir instituto direktorius, apibūdinęs iniciatyvą kaip „pirmąjį metafizikos ir fizikos susidūrimą“.
Daugiausia Paryžiuje 1825–1849 m. laikotarpiu gyvenęs ir kūręs F. Šopenas parašė mažiausiai 59 mazurkas – fortepijonui skirtas kompozicijas, kurias įkvėpė tradicinis lenkų liaudies šokis (lenkiškai mazur).
Kartu su F. Šopeno mazurka lenkų astronautas į TKS nugabeno Lenkijos vėliavą, daiktus, siejamus su bene žymiausiais lenkų mokslininkais Maria Sklodowska-Curie ir Mikalojumi Koperniku, Baltijos jūros gintaro gabaliuką ir keletą kitų suvenyrų.
ELTA primena, kad komercinės „Axiom-4“ misijos erdvėlaivis, kurio įgulą sudarė pirmieji Lenkijos, Vengrijos ir Indijos astronautai po kelių dešimtmečių pertraukos, pakilo į kosmosą birželio 25 d. Astronautai į Žemę grįžo liepos 15 d.
