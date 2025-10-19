Vienas gražiausių šių metų reginių nakties danguje – jau netrukus: kaip ir kada jį pamatyti

Šis meteorų lietus, kurį sukelia kometa 1P/Halley, matomas nuo šių metų spalio 2 d. iki lapkričio 7 d. – tačiau didžiausią aktyvumą jis pasieks spalio 22 d. (trečiadienį) anksti ryte.
Todėl spalio 21 ir 22 d. naktimis bus geriausia proga stebėti šiuos itin greitus nakties dangumi skriejančius meteorus, kurių lietų NASA apibūdina kaip „vieną gražiausių metuose“.
Kaip stebėti Orionidų meteorų lietų
Geriausiai matomi meteorai bus nuo vidurnakčio iki aušros, o idealiomis sąlygomis per valandą per patį piką galima pamatyti nuo 10 iki 20 meteorų.
Norint pamatyti meteorų lietų, svarbiausia yra giedras dangus, minimali šviesos tarša ir kantrybė. Šiemet sąlygos tam gana dėkingos – Mėnulio pilnaties šviesa meteorų žybsnių nenustelbs.
„Susiraskite vietą, esančią atokiau nuo miesto ar gatvių apšvietimo. Pasiruoškite miegmaišį, antklodę arba kėdę. Jei esate Šiaurės pusrutulyje, atsisukite į pietryčius ir žiūrėkite į viršų, kad pamatytumėte kuo daugiau dangaus, – aiškina NASA. – Per mažiau nei 30 minučių jūsų akys prisitaikys prie tamsos ir pradėsite matyti meteorus.“
Orionidų meteorai pasižymi itin dideliu greičiu – per dangų jie skrieja maždaug 66 km per sekundę greičiu.
Kas sukelia Orionidų meteorų lietų
Orionidų meteorų lietų sukelia kometa 1P/Halley, skriejanti elipsine orbita aplink Saulę ir savo kelionės metu praskriejanti arti Saulės bei Žemės. Kiekvieną kartą, kai kometa priartėja prie Saulės, dėl karščio iš jos išsiskiria dujos ir dulkės, todėl jos orbitoje išsibarsto kosminių nuolaužų pėdsakas.
Du kartus per metus Žemės orbita kerta šį nuolaužų lauką, dalelės patenka į Žemės atmosferą ir dėl trinties su oru nušvinta kaip meteorų lietus. Spalio mėnesį dėl to kyla orionidų meteorų lietus, o gegužę tas pats nuolaužų takas sukelia eta akvaridų meteorų lietų.
1P/Halley aplink Saulę apskrieja per 76 metus. Paskutinį kartą vidinėje Saulės sistemoje ji pasirodė 1986 m., o kitą kartą pasirodys 2061 m. Nors kometa stebima ir fiksuojama jau tūkstantmečius, ji buvo pavadinta britų astronomo Edmondo Halley garbei, kuris 1758 m. teisingai numatė jos sugrįžimą. Jis suprato, kad 1531 m., 1607 m. ir 1682 m. pastebėtos kometos buvo viena ir ta pati kometa – ir apskaičiavo jos orbitą.
Parengta pagal „Newsweek“.
astronomijaMeteorų lietusorionidų meteorai
