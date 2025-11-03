Netrukus nušvis didžiausia ir ryškiausia šių metų superpilnatis

Tuo metu Mėnulis bus maždaug 356 980 kilometrų atstumu nuo Žemės – ir tai bus mažiausias atstumas šiais metais, nurodo „AstroPixels“. Tai pat tai bus bus didžiausia superpilnatis nuo 2019 m. vasario.
Bebrų pilnatimi Šiaurės Amerikoje paprastai vadinama lapkričio pilnatis. Pavadinimas kildinamas pagal metų laiką, kai bebrai JAV šiaurės rytuose ir Kanadoje naktimis stato savo žiemos užtvankas pilnaties šviesoje.
Šių metų Bebrų pilnatis yra antroji iš trijų 2025 m. superpilnačių – po spalio Derliaus pilnaties ir prieš gruodžio Šaltąją pilnatį, kuris taip pat turėtų atrodyti didesnė nei įprastai.
Superpilnatis nutinka dėl to, kad Mėnulio orbita yra elipsinė, todėl kartais pilnaties fazėje jis pasiekia artimiausią Žemei tašką – perigėjų. NASA duomenimis, perigėjaus metu pilnatis atrodo apie 14 proc. didesnė ir 30 proc. ryškesnė nei tolimiausiame nuo Žemės taške (apogėjuje). Sausio „Vilkų pilnatis“ taip pat bus superpilnatis.
Nors oficialiai pilnatis nušvis trečiadienį, geriausias vaizdas bus ketvirtadienį, lapkričio 6 d. Pilnatis paprastai atrodo gražiausia, kai pasirodo rytiniame horizonte anksti sutemus, netrukus po saulėlydžio. Tai ypač pasakytina apie superpilnatį, nes tuo metu jis atrodo labai didelis horizonte. Norint pamatyti pilną pilnatį – ypač superpilnatį – svarbu žinoti tikslų mėnulio patekėjimo laiką vietovėje. Pavyzdžiui, Vilniuje Bebrų pilnatis patekės trečiadienį, 15 val. 19 min. Tikslius laikus pagal vietovę galima susirasti svetainėje timeanddate.com.
Lapkričio 6 d. mėnulis pasirodys Tauro žvaigždyne – labai arti Plejadžių. Mėnulis taip pat bus ryškus ir beveik pilnas ir antradienį (lapkričio 4 d.), rašo „Live Science“.
