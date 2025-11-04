Įspūdinga sukaktis: žmonija jau ketvirtį amžiaus gyvena orbitoje

Taigi, praeitą savaitę minėjome ketvirtį amžiaus, kai žmonės be perstojo gyvena orbitoje. Per tą laiką būta visko: gausybė eksperimentų, išėjimų į atvirą kosmosą, gedimų, hermetiškumo pažeidimų, problemų atvykti į stotį ir grįžti iš jos.
Ir visgi stotis išbandymus atlaikė. Net ir politinius: nepaisant dabartinių santykių tarp JAV (bei kitų normalaus pasaulio šalių) ir rusijos, TKS tebeveikia ir skrydžiai į ją vyksta tiek iš JAV, tiek iš Baikonuro kosmodromo.
Stotis dar turėtų veikti iki 2030 metų – o vėliau bus deorbituota ir nuskęs Ramiajame vandenyne. Tada ją turėtų pakeisti bent kelios komercinės stotys Žemės orbitoje, o NASA galės susitelkti į kosminės stoties šalia Mėnulio vystymą.