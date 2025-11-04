Žinios, kurios šviečia.
Įspūdinga sukaktis: žmonija jau ketvirtį amžiaus gyvena orbitoje

2025 m. lapkričio 4 d. 10:18
2000 metų lapkričio 2 dieną trijų žmonių įgula atvyko į Tarptautinę kosminę stotį ir tapo pirmaisiais jos gyventojais. Nuo tada ten lankėsi 73 ekspedicijos ir kone 300 žmonių, ir visą šį laiką joje gyveno bent trys darbuotojai.
Taigi, praeitą savaitę minėjome ketvirtį amžiaus, kai žmonės be perstojo gyvena orbitoje. Per tą laiką būta visko: gausybė eksperimentų, išėjimų į atvirą kosmosą, gedimų, hermetiškumo pažeidimų, problemų atvykti į stotį ir grįžti iš jos.
Ir visgi stotis išbandymus atlaikė. Net ir politinius: nepaisant dabartinių santykių tarp JAV (bei kitų normalaus pasaulio šalių) ir rusijos, TKS tebeveikia ir skrydžiai į ją vyksta tiek iš JAV, tiek iš Baikonuro kosmodromo.
Stotis dar turėtų veikti iki 2030 metų – o vėliau bus deorbituota ir nuskęs Ramiajame vandenyne. Tada ją turėtų pakeisti bent kelios komercinės stotys Žemės orbitoje, o NASA galės susitelkti į kosminės stoties šalia Mėnulio vystymą.
Tarptautinė kosminė stotis (TKS)orbitasukaktis

