D. Trumpas NASA administratoriumi paskyrė amerikietį, kosmose išskleidusį Lietuvos vėliavą

Gegužės pabaigoje D. Trumpas paskelbė, kad nusprendė atšaukti J. Isaacmano kandidatūrą po „nuodugnaus jo ankstesnių ryšių patikrinimo“. Praėjus kelioms savaitėms po atšaukimo, D. Trumpas dar labiau išreiškė susirūpinimą dėl J. Isaacmano respublikoniškų pažiūrų.
Tuo metu Trumpas pripažino, kad manė, jog J. Isaacmanas „yra labai geras“, bet „buvo nustebęs sužinojęs“, kad jis yra „grynakraujis demokratas, kuris niekada anksčiau nėra rėmęs respublikonų“.
J. Isaacmaną rėmė D. Trumpo buvęs DOGE patarėjas ir technologijų verslininkas Elonas Muskas. JAV prezidentas ir E. Muskas šių metų pradžioje viešai susipyko, bet dabar jų santykiai pagerėjo.
Trumpas savo antradienio vakaro pranešime apie pakartotinį kandidato paskyrimą savo „Truth Social“ platformoje nepaminėjo savo ankstesnio sprendimo paskirti, o vėliau atšaukti J. Isaacmano kandidatūrą. Baltieji rūmai iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti J. Trumpo sprendimo pokytį.
„Šį vakarą man malonu paskelbti Jaredą Isaacmaną, patyrusį verslo lyderį, filantropą, pilotą ir astronautą, NASA administratoriumi, – parašė D. Trumpas. – Jaredo aistra kosmosui, astronauto patirtis ir atsidavimas tyrinėjimų ribų plėtimui, visatos paslapčių atskleidimui ir naujos kosmoso ekonomikos plėtrai daro jį idealiu kandidatu vadovauti NASA drąsioje naujoje eroje.“
Kredito kortelių apdorojimo bendrovės „Shift4“ generalinis direktorius ir įkūrėjas J. Isaacmanas nuo tada, kai įsigijo savo pirmąjį užsakomąjį skrydį su „SpaceX“, yra artimas E. Musko bendradarbis. Jis taip pat įsigijo keletą kosminių skrydžių iš „SpaceX“ ir atliko pirmąjį privatų išėjimą į atvirą kosmosą. „SpaceX“ yra sudariusi didelius kontraktus su NASA.
2021 m. rugsėjį J. Isaacmanas kapsulėje „Crew Dragon“ 585 km aukštyje išskleidė Lietuvos trispalvę, kurią jam perdavė ir paprašė kosmose išskleisti „Shift4 Payments Lithuania“ vadovas Tadas Vizgirda.
„Kaip padėką ir pagarbą mūsų šaliai bei čia dirbantiems įmonės „Shift4 Payments Lithuania“ darbuotojams, rugsėjo 15 dieną vėliavą į kosmosą išskraidino saugių apmokėjimo sprendimų lyderės JAV kompanijos „Shift4 Payments“ įkūrėjas, verslininkas Jaredas Isaacmanas“, – buvo teigiama tuometiniame pranešime žiniasklaidai.
Savo antradienio socialinių tinklų įraše J. Isaacmanas padėkojo D. Trumpui už kandidatūrą ir „kosmosą mylinčiai bendruomenei“. Jis neužsiminė apie ankstesnius neramumus, rašo NPR.