Kinija atidėjo trijų taikonautų sugrįžimą, nes jų erdvėlaivį tikriausiai apgadino kosminė šiukšlė

Nauja Chen Dongo, Chen Zhongrui ir Wang Jie grįžimo data kol kas nenurodoma. Juos pakeisianti trijų narių įgula jau praėjusią savaitę erdvėlaiviu „Shenzhou-21“ pasiekė kosminę stotį. Kinų valstybinė žiniasklaida šią savaitę paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip abiejų įgulų nariai orbitinėje stotyje valgo keptus vištų sparnelius.
Kosminė stotis „Tiangong“ yra ambicingos Kinijos kosmoso programos širdis. Trijų narių įgula keičiasi kas šešis mėnesius.
Kinija ir kosmonautikos srityje siekia tapti didžia šalimi. Vadovaujant Xi Jinpingui, ji dideles sumas investuoja į kosmoso programą. Iki 2030 m. Kinija nori nusiųsti pilotuojamą misiją į Mėnulį.