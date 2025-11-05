Žinios, kurios šviečia.
Kinija atidėjo trijų taikonautų sugrįžimą, nes jų erdvėlaivį tikriausiai apgadino kosminė šiukšlė

2025 m. lapkričio 5 d. 13:43
Rasa Strimaitytė
Trys kinų taikonautai priversti ilgiau nei planuota likti Kinijos kosminėje stotyje „Tiangong“, nes jų erdvėlaivį veikiausiai apgadino kosminė šiukšlė. Į „Shenzhou-20“ tikriausiai pataikė „mažytė“ kosminė nuolauža, trečiadienį pranešė Kinijos pilotuojamų kosmoso skrydžių agentūra (CMSA). Padarinių ir rizikos vertinimas kol kas nebaigtas. Todėl pradžioje trečiadienį planuotas grįžimas į Žemę atidedamas, kad būtų užtikrintas taikonautų saugumas.
Nauja Chen Dongo, Chen Zhongrui ir Wang Jie grįžimo data kol kas nenurodoma. Juos pakeisianti trijų narių įgula jau praėjusią savaitę erdvėlaiviu „Shenzhou-21“ pasiekė kosminę stotį. Kinų valstybinė žiniasklaida šią savaitę paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip abiejų įgulų nariai orbitinėje stotyje valgo keptus vištų sparnelius.
Kosminė stotis „Tiangong“ yra ambicingos Kinijos kosmoso programos širdis. Trijų narių įgula keičiasi kas šešis mėnesius.
Kinija ir kosmonautikos srityje siekia tapti didžia šalimi. Vadovaujant Xi Jinpingui, ji dideles sumas investuoja į kosmoso programą. Iki 2030 m. Kinija nori nusiųsti pilotuojamą misiją į Mėnulį.
