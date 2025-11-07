Žemę užgriuvo geomagnetinė audra – pateikė prognozes, ko galima būtų tikėtis

Nuo penktadienio vidurnakčio iki daugmaž penktos valandos ryto Lietuvos laiku Žemė patyrė G3 audros stiprį.
Nuo penktos ryto iki aštuntos audra buvo susilpnėjusi iki G2 stiprio, nuo aštuntos valandos – iki G1 stiprio, bet nuo 11 iki 14 val. audros stiprumas vėl turėtų padidėti iki G3.
Vėliau geomagnetinė audra turėtų rimti, ir baigtis apie 20 val. Lietuvos laiku.
Pasak NOAA, audra atsikartos nuo šeštadienio vidurnakčio iki aštuntos valandos ryto G1 stipriu, o nuo 20 iki 23 val. pasieks G2 stiprį. Likusį savaitgalį turėtų būti ramu.
G3 stipris apibūdinamas kaip „stipri geomagnetinė audra“ (angl. strong), G2 – kaip „vidutinė“ (angl. moderate), G1 – kaip „silpna“ (angl. minor). Iš viso egzistuoja penkti geomagnetinių audrų stipriai, aukščiausiasis yra G5, jis vadinamas „ekstremaliu“ (angl. extreme).
Esant G1 stipriui gali atsirasti silpni elektros tinklo svyravimai, gali atsirasti nežymus poveikis palydovų veikimui, tokia audra gali turėti šiokios tokios įtakos migruojantiems gyvūnams (kurie orientuojasi pagal magnetinius laukus).
Esant G2 stipriui, aukštos įtampos elektros energijos sistemose gali kilti įtampos pavojaus signalai, ilgai trunkanti audra gali sugadinti transformatorius. Kalbant apie kosminius aparatus, antžeminė kontrolei gali tekti imtis korekcinių veiksmų dėl orientacijos, galimi pasipriešinimo pokyčiai gali turėti įtakos orbitos prognozėms, o kalbant apie situaciją arčiau Žemės paviršiaus, aukštesnėse platumuose gali silpnėti aukšto dažnio radijo bangų sklidimas, taip pat pašvaistės gali matytis kiek toliau nuo įprastų platumų ašigaliuose.
Esant G3 stipriui, elektros tinkluose gali prireikti įtampos koregavimo, kai kuriuose apsaugos įrenginiuose gali suveikti klaidingi pavojaus signalai. Kosminių palydovų paviršiuje gali susidaryti statinis krūvis, gali padidėti pasipriešinimas palydovams, skriejantiems žemoje Žemės orbitoje. Taip pat gali atsirasti palydovinės navigacijos ir žemo dažnio radijo navigacijos sutrikimų, aukštų dažnių radijas gali veikti su pertrūkiais, o aukštose platumose gali matytis pašvaistė.