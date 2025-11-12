Žemę užgriuvo geomagnetinė audra – ir sulauksime tokios, kokios jau seniai nebuvo

Remiantis JAV nacionaline vandenynų ir atmosferos administracija (NOAA), kuri stebi kosminius orus, nuo penktos iki daugmaž aštuntos valandos ryto (Lietuvos laiku) siautėjo G3 stiprio audra (kuri jau laikoma stipria), ir ji iki 14 val. turėtų palaipsniui nurimti, bet nuo 17 val. gali nutikti antras smūgis – ir toks, kokio Lietuvoje jau seniai nebuvo.
Pasak NOAA prognozių, nuo 17 iki daugmaž 23 val. Žemę užgrius G4 stiprumo audra (angl. severe, liet. smarki). Tokia geomagnetinė audra paskutinį kartą siautėjo praėjusių metų vasarą, kai net ir virš šviesos tarša pasižyminčių miestų plika akimi buvo galima pamatyti Šiaurės pašvaistę.
Antrasis smūgis turėtų pradėti rimti apie 23 val., o beveik galutinai audra nurimti turėtų ketvirtadienį apie 14 val.
„Beveik“, nes nuo 23 val. iki penktadienio 5 val. ryto galima tikėtis dar ir trečiosios bangos, bet ji jau turėtų būti minimali – siekti vos G1 stiprį, kuris nutinka iš tiesų gana dažnai.
Geomagnetinių audrų stiprumą NOAA skirsto nuo G1 iki G5, kur G1 žymi „nedidelę“ (angl. minor), G2 – „vidutinę“ (angl. moderate), G3 – stiprią (angl. strong), G4 – smarkią (angl. severe), o G5 – ekstremalią (angl. extreme).
G3 ir didesnio stiprio geomagnetinės audros gali lemti rimtesnius radijo ryšių trukdžius, elektros tinklų įtampos svyravimus, problemų gali kilti ir kosminiams palydovams, o dideliame aukštyje skrendančių lėktuvų keleiviai ir įgula gali susidurti su padidinta spinduliuotės rizika.