Artimiausiomis naktimis dangus vėl pažirs krentančiomis žvaigždėmis – ir šįkart bus dar viena patogi aplinkybė

Meteorų lietūs vyksta maždaug tuo pačiu metu kiekvienais metais – nes jie sutampa su Žemės skriejimu aplink Saulę, per kurį mes praskriejame per kometų ir asteroidų paliktas nuolaužų sankaupas. Dėl to į mūsų atmosferą patenka daugiau dulkių nei įprastai, kur jos sudega ryškiais meteorų blyksniais.
Leonidų lietus kyla iš dulkių, paliktų kometos Tempel-Tuttle, kurios skersmuo yra 3,6 kilometro ir kuri aplink Saulę apskrieja kas 33 metus. Kai ji priartėja, leonidai tampa ne meteorų lietumi, o tikra meteorų audra – per valandą matoma tūkstančiai meteorų. Paskutinė tokia „audra“ buvo 2002 m., todėl kitos galime tikėtis tik po 10 metų.
Nepaisant to, jei pasiseks ir dangus bus giedras, turėsime puikią progą pamatyti tokius meteorus, kaip pavaizduotas nuotraukoje. Leonidų lietus prasideda lapkričio 6 d. ir tęsis iki mėnesio pabaigos, tačiau jo pikas bus lapkričio 17 d. vakare ir 18 d. ryte. Lapkričio jaunatis bus 20 dieną, taigi meteorų lietaus piką pasiekusios nakties metu jis bus labai plonas pusmėnulis ir nenustelbs nakties dangaus savo šviesa.
Geriausias laikas stebėti meteorus bus iškart po vidurnakčio vietos laiku – nesvarbu, kurioje pasaulio dalyje gyvenate. Palyginti su kitais meteorų lietumis, leonidai paprastai pasiekia piką palaipsniui, todėl verta stebėti meteorus dienomis, artimomis 17 d. – jei naktys bus giedros.
Leonidų lietus pavadintas pagal Liūto žvaigždyną, iš kurio meteorai, atrodytų, atskrieja. Kasmet jis į mūsų planetą pažeria apie 12–13 tonų dalelių. Prognozuojama, kad šiemet piko metu zenite per valandą galima pamatyti iki 10–15 meteorų.
Norėdami geriausiai pasimėgauti meteorų lietumi, pirmiausia pasirūpinkite, kad būtų šilta ir patogu. Norint pamatyti įspūdingų vaizdų, gali tekti pabūti ilgiau lauke nejudant, todėl rekomenduotina pasiimti termosą šilto gėrimo. Taip pat verta pasitraukite kuo toliau nuo šviesos taršos. O jei norite žiūrėti iš savo namų – išjunkite šviesas ir leiskite akims prisitaikyti. Linkime gražių vaizdų!
astronomijameteoritų lietusleonidų meteorai
