Po raketos su rusų ir JAV įgula starto pranešta, kad buvo apgadintas Rusijos kosmodromas

Rusijos kosmoso programa, dešimtmečius buvusi nacionalinio pasididžiavimo šaltiniu, jau kelerius metus kenčia nuo chroniško finansavimo trūkumo, be to, ją nuolat krečia korupcijos skandalai.
„Buvo nustatyta, kad apgadinta keletas paleidimo platformos elementų“, – patikrinus Kazachstane esantį Baikonūro kosmodromą– vienintelę pilotuojamųjų misijų paleidimo vieta Rusijoje – socialiniuose tinkluose pranešė „Roskosmos“.
Kol atliekamas paleidimo platformos būklės įvertinimas, agentūra paskelbė, kad „visos remontui reikalingos atsarginės dalys yra gautos, o žala bus pašalinta artimiausiu metu“.
Pasak Rusijos kosmoso tinklaraštininkų, dėl avarijos „Roskosmos“ kurį laiką negalės vykdyti kosminių skrydžių, nes, kaip teigia jie, Kazachstane esančiam objektui buvo padaryta nemenka žala.
Kosminis laivas „Sojuz MS-28“, kuriuo skrido agentūros „Roskosmos“ kosmonautai Sergejus Kud-Sverčkovas ir Sergejus Mikaevas bei NASA astronautas Chrisas Williamsas, iš Baikonūro kosmodromo pakilo ketvirtadienį 4 val. 27 min. (11 val. 27 min. Lietuvos laiku).
Pasak agentūros „Roskosmos“, tą patį ketvirtadienį kosminis laivas sėkmingai prisijungė prie Tarptautinės kosminės stoties.
Kosmosas yra viena iš nedaugelio sričių, kuriose, nepaisant dėl karo Ukrainoje beveik visiškai nutrūkusių Maskvos ir Vašingtono santykių, JAV ir Rusija toliau tęsia bendradarbiavimą.
Po to, kai 2022 m. Ukrainą užpuolusiai Rusijai buvo pritaikyta įvairių sankcijų, daugelis Vakarų šalių nutraukė partnerystę ir su agentūra „Roskosmos“.
Skrydis į kosmosąRusijaraketa
Rodyti daugiau žymių