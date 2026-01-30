Virš Lietuvos – daug klausimų sukėlę vaizdai: kaip įvertinti, ar įamžintas kosminis įvykis

Daugumoje nuotraukų užfiksuota vingiuojanti dūmų juosta, besidriekianti danguje. Keliomis tokių nuotraukų serijomis su portalu Lrytas sutiko pasidalinti vilniečiai Martynas Stanionis ir ir Eglė D.
Iš tiesų vienareikšmiško atsakymo pateikti šiuo metu neįmanoma – nes viskas priklauso nuo to, kuria kryptimi vyko nuotraukose įamžintas judėjimas. Kaip portalui Lrytas patvirtino FTMC astrofizikas dr. Kastytis Zubovas, „ZQ-3 R/B“ antrosios pakopos kritimas vyksta iš šiaurės vakarų–vakarų į rytus–pietryčius.
Vertinti galima ir pagal tai, kad ilgainiui vėjai labiausiai išdraiko dūmus ar kondensacinį pėdsaką matomos trajektorijos pradžioje, ir jie tiesesni bei ryškesni būna judėjimo pabaigoje. Tačiau dr. K. Zubovas atkreipia dėmesį, kad įtakos gali turėti skirtingi vėjai skirtingame aukštyje.
M. Stanionis kartu su portalui Lrytas perduotomis nuotraukomis pateikė ir iliustraciją, kurioje pažymėjo, kur ir kokia kryptimi buvo nukreiptas nuotrauką dariusio objektyvo kampas. Pastarasis sutampa su minėta šiaurės vakarų–vakarų į rytus–pietryčius kryptimi.