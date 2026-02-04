Mokslas ir ITVisata

Saulėje – neįprastai daug sprogimų: pateikė prognozes, kaip jau šią savaitę tai atsilieps Žemei

2026 m. vasario 4 d. 20:56
Didžiulė Saulės dėmė nukreipta į Žemę – ir kaip skelbia „Postimess“, savaitės pradžioje iš jos išsiveržė dešimtys galingų Saulės pliūpsnių, įskaitant galingiausią saulės pliūpsnį nuo 2017 m.
Aktyvi sritis, žinoma kaip 4366, šios savaitės pradžioje per 24 valandas išsiveržė 27 Saulės pliūpsniais  ir pasiuntė į Žemę srautą įkrautų dalelių.
Tačiau kaip rodo JAV Nacionalinės Vandenynų ir Atmosferos Administracijos (NOAA) Kosminių orų prognozių centro duomenys, artimiausiomis dienomis sulauksime paties mažiausio įmanomo stiprumo geomagnetinės audros – ir ji turėtų trukti itin trumpai.
Kaip rodo NOAA duomenys, geomagnetinė audra turėtų prasidėti ketvirtadienį 23 val. Lietuvos laiku, o baigtis anksti ryte, apie 5 val.
Visos audros metu jos stipris neturėtų būti didesnis nei G1, kai geomagnetinės audros skirstomos skalėje, kur G1 yra silpniausia, o G5 – stipriausia.
Tokio stiprio geomagnetinės audros neturi visiškai jokios įtakos objektams, esantiems ant Žemės paviršiaus ar arti jo.
