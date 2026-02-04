Saulėje – neįprastai daug sprogimų: pateikė prognozes, kaip jau šią savaitę tai atsilieps Žemei

Aktyvi sritis, žinoma kaip 4366, šios savaitės pradžioje per 24 valandas išsiveržė 27 Saulės pliūpsniais ir pasiuntė į Žemę srautą įkrautų dalelių.
Tačiau kaip rodo JAV Nacionalinės Vandenynų ir Atmosferos Administracijos (NOAA) Kosminių orų prognozių centro duomenys, artimiausiomis dienomis sulauksime paties mažiausio įmanomo stiprumo geomagnetinės audros – ir ji turėtų trukti itin trumpai.
Kaip rodo NOAA duomenys, geomagnetinė audra turėtų prasidėti ketvirtadienį 23 val. Lietuvos laiku, o baigtis anksti ryte, apie 5 val.
Visos audros metu jos stipris neturėtų būti didesnis nei G1, kai geomagnetinės audros skirstomos skalėje, kur G1 yra silpniausia, o G5 – stipriausia.
Tokio stiprio geomagnetinės audros neturi visiškai jokios įtakos objektams, esantiems ant Žemės paviršiaus ar arti jo.