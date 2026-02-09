Paaiškėjo, kad tamsioji energija yra dar keistesnė – ir todėl Visata gali baigtis dar kitaip

Pietų Korėjos mokslininkų komandos atlikta analizė rodo, kad Visata ne tik toliau plečiasi, bet galaktikos gali būti traukiamos atgal gravitacijos jėgos – o tai baigsis tuo, ką astronomai vadina „Didžiuoju suspaudimu“ (angl. „Big Crunch“).
Tyrime dalyvavę mokslininkai mano, kad jie gali būti ant vieno iš didžiausių astronomijos atradimų per visą kartą slenksčio.
Kiti astronomai abejoja šiais atradimais – tačiau kritikai negali visiškai atmesti Pietų Korėjos mokslininkų komandos teiginių.
Kas yra tamsioji energija?
Anksčiau astronomai manė, kad Visatos plėtimasis, prasidėjęs Didžiojo sprogimo metu maždaug prieš 13,8 milijardų metų, turėtų palaipsniui sulėtėti dėl gravitacijos.
Tačiau 1998 m. buvo atrasta tamsioji energija – jėga, kuri pagreitina Visatos plėtimąsi. Labai ryškių sprogstančių žvaigždžių, vadinamų supernovomis, tyrimai parodė, kad tolimos galaktikų judėjimas tolyn viena nuo kitos ne tik nesulėtėjo, bet netgi pagreitėjo.
Kai kurios teorijos teigė, kad šis vis greitėjantis Visatos plėtimasis galiausiai gali išsklaidyti žvaigždes taip toli viena nuo kitos, kad naktiniame danguje beveik nieko nebebus matyti – o dar labiau šokiruoja tai, kad galiausiai gali netgi išardyti pačius atomus „Didžiajame plyšime“ (angl. „Big Rip“).
Kontroversija prasidėjo kovo mėnesį, kai Arizonos dykumoje esantis teleskopas, vadinamas Tamsosios energijos spektroskopiniu instrumentu (Desi), pateikė netikėtus rezultatus.
Desi buvo sukurtas tam, kad būtų galima daugiau sužinoti apie tamsiąją energiją. Jis labai tiksliai sekė milijonų galaktikų greitėjimą, tačiau astronomai nesitikėjo tokių rezultatų.
Duomenys rodė, kad galaktikų greitėjimas laikui bėgant pasikeitė – o tai neatitiko standartinio vaizdo, teigia Desi projekte dalyvaujantis Londono universiteto koledžo profesorius Oferas Lahavas. „Dabar, kai ši kintanti tamsi energija kyla ir vėl krinta, mums reikia naujo mechanizmo. Tai gali būti sukrėtimas visai fizikai“, – sako jis.
Tada lapkričio mėnesį JK Karališkoji astronomų draugija (RAS) paskelbė Pietų Korėjos mokslininkų komandos tyrimą, kuris, atrodo, patvirtina nuomonę, kad tamsiosios energijos keistumas yra dar neįprastesnis.
Seulo Yonsei universiteto profesorius Youngas Wookas Lee ir jo komanda grįžo prie supernovų duomenų, kurie prieš 27 metus pirmą kartą atskleidė tamsiosios energijos egzistavimą. Vietoj to, kad šiuos žvaigždžių sprogimus traktuotų kaip turinčius vienodą standartinį ryškumą, tyrėjai pakoregavo juos pagal galaktikų, iš kurių jos kilo, amžių ir apskaičiavo, koks iš tiesų buvo supernovų ryškumas.
Šis koregavimas parodė, kad tamsioji energija laikui bėgant ne tik pasikeitė, bet ir – kas šokiruoja– jos pagreitis sulėtėjo.
„Visatos likimas pasikeis, – „BBC News“ nurodė Y. W. Lee. – Jei tamsioji energija nėra pastovi ir silpnėja, tai pakeis visą šiuolaikinės kosmologijos paradigmą.“
Jei, kaip rodo prof. Y. W. Lee rezultatai, jėga, kuri stumia galaktikas viena nuo kitos – tamsioji energija – silpnėja, tuomet viena iš galimybių yra ta, kad ji taps tokia silpna, kad gravitacija pradės traukti galaktikas atgal.
„Dabar yra galimybė, kad vietoj Didžiojo plyšimo įvyks Didysis suspaudimas. Koks rezultatas bus, priklauso nuo tikrosios tamsiosios energijos prigimties, kurios mes vis dar nežinome“, – sako mokslininkas.
Profesoriaus darbas buvo patikrintas kolegų ekspertų ir paskelbtas respektabiliame RAS žurnale. Tačiau jo teiginiai visiškai nesulaukė palankaus daugelio šioje srityje dirbančių kitų astronomų – pavyzdžiui, Kembridžo universiteto Astronomijos instituto profesoriaus George'o Efstathiou, vertinimo.
„Manau, kad tai tiesiog atspindi sudėtingas supernovų detales, – sako jis. – Koreliacija su amžiumi nėra labai glaudi, todėl manau, kad taikyti „korekciją“ yra pavojinga. Man tai atrodo silpna.“
Vyraujanti nuomonė yra ta, kad Visata vis dar greitėja – dėl beveik nesikeičiančios tamsiosios energijos.
Tačiau prof. Lee stipriai atmeta tokią kritiką.
„Mūsų duomenys pagrįsti 300 galaktikų. Statistinė reikšmė yra maždaug viena iš trilijono tikimybė, kad tai atsitiktinumas. Todėl esu tvirtai įsitikinęs, kad mūsų tyrimai jau yra labai, labai reikšmingi“, – sako jis.
Nuo Pietų Korėjos rezultatų paskelbimo dvi komandos iš naujo įvertino kai kurių supernovų ryškumą. Jos peržiūrėjo ankstesnį tyrimą, kuris buvo panaudotas kovo mėnesio Desi rezultatams, kurie ir sukėlė visą šį triukšmą. Mokslininkai tai padarė, kad dar kartą patikrintų kovo mėnesio rezultatus – nes teiginys, kad tamsi energija keičiasi, buvo labai kontroversiškas.
Abi komandos šiek tiek atsitraukė nuo pirminių užuominų, tačiau net ir po išsamaus tyrimo užuominos neišnyko. Todėl ir toliau vyks aistringos, kartais prieštaringos diskusijos dėl to, ar kosmosas mums švelniai šnabžda apie savo tikrąją prigimtį, ar astronomai persekioja dangaus vaiduoklius.
Parengta pagal BBC.