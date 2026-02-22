NASA dar kartą atidėjo misiją aplink Mėnulį: paaiškino, kodėl

Šeštadienį NASA savo pareiškime nurodė, kad reikia išspręsti problemą, susijusią su helio tiekimu vienoje iš raketos pakopų. Dėl to neseniai paskelbta preliminari jos paleidimo data – kovo 6-oji – bus atidėta bent iki balandžio pradžios.
Dėl remonto darbų raketą ir „Orion“ kapsulę reikės perkelti iš Kenedžio kosminių skrydžių centro paleidimo aikštelės Floridos valstijoje atgal į angarą, todėl pradinių planų nepavyks įgyvendinti.
Misija iš pradžių buvo numatyta vasario pradžioje, tačiau buvo atidėta dėl vandenilio nuotėkio bandymų metu. Po to, kai buvo atlikta išsami paleidimo sekos repeticija, išskyrus pakilimą. NASA penktadienį pažymėjo, kad pasiekta pažanga yra reikšminga.
Tolesni galimo paleidimo laikotarpiai numatomi vėliau šiais metais, įskaitant balandžio pradžią.
Neseniai paskelbtame pareiškime NASA kalbėjo atsargiai, pabrėždama, kad pirmiausia turi būti užbaigti remonto ir vertinimo darbai. Agentūra teigė, kad, atsižvelgiant į pažangą, galbūt bus galima planuoti paleidimą balandį.
Misijoje „Artemis 2“ turėtų dalyvauti keturis įgulos nariai – JAV astronautai Christina Koch, Victoras Gloveris ir Reidas Wisemanas, taip pat kanadietis Jeremy Hansenas.
Jų maždaug 10 dienų trukmės misija neapima nusileidimo Mėnulyje, tačiau bus skrendama aplink Mėnulio tolimąją pusę, o po to grįžtama į Žemę.
Pastarąjį kartą JAV astronautai Mėnulyje lankėsi 1972 m., įgyvdendinant „Apollo“ programą.