Įspėja dėl artėjančių geomagnetinių audrų: štai ko galime sulaukti

2026 m. gegužės 14 d. 12:17
Remiantis JAV Nacionalinės vandenų ir atmosferos administracijos (NOAA) Kosminių orų prognozių centro, tikėtina, penktadienio rytą susiformuos geomagnetinė audra.
Remiantis NOAA prognozėmis, ji turėtų prasidėti apie 6 val. Lietuvos laiku ryte ir baigtis apie vidurdienį.
Lygiai to paties, tuo pačiu laiku galima tikėtis ir šeštadienį.
Remiantis pateikiamais duomenimis, penktadienio audra gali pasiekti G2 stiprį, šeštadienio – G1.
Remiantis NOAA Kosminių orų prognozių centro, tikėtina, penktadienį ir šeštadienį siautės nestiprios geomagnetinės audros.
Reiškinys priskiraiams geomagnetinei audrai tada, kai pasaulinis geomagnetinio aktyvumo indeksas, žymimas Kp ir pagrįstas 3 valandų matavimais iš antžeminių magnetometrų visame pasaulyje, pasiekia 5.
NOAA geomagnetines audras skirsto į 5 stiprius: G1 žymi „nedidelę“ (angl. minor), G2 – „vidutinę“ (angl. moderate), G3 – stiprią (angl. strong), G4 – smarkią (angl. severe), o G5 – ekstremalią (angl. extreme).
Kaip nurodo NOAA, esant G2 stipriui, aukštos įtampos elektros energijos sistemose gali kilti įtampos pavojaus signalai, ilgai trunkanti audra gali sugadinti transformatorius. Kalbant apie kosminius aparatus, antžeminė kontrolei gali tekti imtis korekcinių veiksmų dėl orientacijos, galimi pasipriešinimo pokyčiai gali turėti įtakos orbitų prognozėms, o kalbant apie situaciją arčiau Žemės paviršiaus, aukštesnėse platumuose gali silpnėti aukšto dažnio radijo bangų sklidimas, taip pat pašvaistės gali matytis kiek toliau nuo įprastų platumų ašigaliuose.
Esant G1 stipriui gali atsirasti silpni elektros tinklo svyravimai, gali atsirasti nežymus poveikis palydovų veikimui, tokia audra gali turėti šiokios tokios įtakos migruojantiems gyvūnams (kurie orientuojasi pagal magnetinius laukus).
Tačiau vienareikšmiškų mokslinių duomenų, kad tokio stiprio geomagnetinės audros veiktų ant Žemės paviršiaus esančių žmonių sveikatos būklę, nėra.
