Paslaptingas Kinijos zondas ką tik pasiekė vieną iš neįprastų Žemės palydovų

Kinijos nacionalinės kosmoso agentūros (CNSA) zondas, pavadintas „Tianwen-2“, 2025 m. gegužės 28 d. buvo paleistas iš Sičango palydovų paleidimo centro pietų Kinijoje. Automobilio dydžio erdvėlaivis po kelių savaičių atsiuntė pirmuosius vaizdus, leidžiančius pirmą kartą pamatyti jo paslaptingą konstrukciją, o po kelių mėnesių – ir „asmenukę“ su Žeme.
Pagrindinis misijos tikslas – 469219 Kamo’oalewa (taip pat žinomas kaip 2016 HO3)) – Žemei artimas asteroidas, kurį 2016 m. atrado Havajų Haleakala observatorijos astronomai. Jo skersmuo greičiausiai svyruoja nuo 40 iki 100 metrų, o pats asteroidas yra mūsų planetos „kvazipalydovas“ – tai reiškia, kad jis skrieja aplink Saulę šalia Žemės, sudarydamas su ja laikiną partnerystę (havajiečių kalba „Kamo'oalewa“ reiškia „svyruojantį dangaus fragmentą“.)
Remiantis nepatvirtintais duomenimis, kuriuos paskelbė vienas iš pagrindinių Kinijos kosmoso programos ekspertų – laisvai samdomas žurnalistas Andrew Jonesas – manoma, kad „Tianwen-2“ birželio 7 d. pasiekė asteroidą Kamo’oalewa ir įskriejo į orbitą šalia jo. Maždaug po mėnesio, liepos 4 d., zondas turėtų nusileisti ant kosminio akmens, kad paimtų mėginius nuo jo paviršiaus, galbūt naudodamas tam dar niekada nematytą gręžimo techniką (Kinijos nacionalinė kosmoso agentūra nėra paskelbusi oficialaus misijos tvarkaraščio ir nepateikė jokių naujausių duomenų apie jos eigą.)
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Jei misija bus sėkminga, mėginiai turėtų būti pargabenti į Žemę 2027 m. lapkričio 29 d. Tuomet „Tianwen-2“ apskries mūsų planetą ir nukeliaus toliau į Saulės sistemą, kad 2035 m. pabandytų įvykdyti antrinę misiją: susitikti su 311P/PanSTARRS – keistu objektu už Marso ribų, turinčiu tiek kometos, tiek asteroido savybių – ir jį ištirti.
Mėginiai iš Kamo'oalewos galėtų padėti atsakyti į daugelį įdomių klausimų, įskaitant tikrąją šio objekto kilmę – nes kai kurių ekspertų nuomone, šis asteroidas galėjo atsiskirti nuo Mėnulio.
„Tai, kas daro [šią misiją] išskirtinę, yra tai, kad mes dar nežinome [objekto] sudėties ar kilmės, – teigia Kinijos mokslų akademijos Nacionalinių astronomijos observatorijų tyrėjas ir „Tianwen-2“ antžeminės valdymo sistemos vyriausiasis vadas Li Chunlai. – Galutinius atsakymus gausime tik užbaigę tyrinėjimus.“
Kas yra Kamo’oalewa?
Šiuo metu žinomi aštuoni kvazimėnuliai, kurie kartu su Žeme skrieja aplink Saulę– įskaitant naujausią kvazimėnulį, atrastą 2025 m. rugsėjį. Skirtingai nuo panašiai vadinamų „minimėnulių“ – asteroidų, kuriuos Žemės gravitacija trumpam sulaiko keliems mėnesiams ar metams – kvazimėnuliai yra laikini palydovai, kurie lėtai skrieja aplink mūsų planetą, tačiau niekada nėra gravitaciškai su ja susieti.
Toks ryšys gali trukti dešimtmečius ar net šimtmečius. Pavyzdžiui, ekspertai mano, kad Kamo’oalewa mūsų planetą lydi jau mažiausiai 100 metų ir gali likti šalia jos dar 300 metų – kol pradės atsilikti nuo mūsų Saulės sistemos orbitos.
„Būdas, kuriuo Kamo'oalewa juda kartu su Žeme, primena šunį, kuris gali kurį laiką eiti kartu su jumis ilgo pasivaikščiojimo po mišką metu, tačiau tai nėra jūsų šuo, – aiškina planetų mokslininkas ir asteroidų ekspertas Richardas Binzelis iš MIT .
Šis apžvalgos rato dydžio kosminis akmuo yra vienas iš mums artimiausių kvazimėnulių – mažiausias atstumas nuo Žemės siekia apie 4,6 milijono kilometrų, kas yra maždaug 12 kartų toliau nei mūsų tikrasis Mėnulis. Be to, tai vienas iš greičiausiai besisukančių kvazimėnulių – jis apsisuka aplink savo ašį kas 30 minučių. Tačiau skirtingai nuo kitų kvazimėnulių, kurie, tikėtina, kilę iš pagrindinio Saulės sistemos asteroidų žiedo, esančio tarp Marso ir Jupiterio, šiuo metu labiausiai tikėtina, kad Kamo’oalewa iš tiesų yra Mėnulio fragmentas.
Ši hipotezė grindžiama 2021 m. stebėjimais, kurie parodė, kad Kamo'oalewa sugeria ir atspindi šviesą panašiai kaip Mėnulis – o tai leidžia manyti, kad šis kosminis akmuo gali būti Mėnulio medžiagos gabalas, išmestas seniai įvykusio meteorito smūgio metu. Neseniai, 2024 m., mokslininkai susiaurino labiausiai tikėtiną smūginį kraterį, iš kurio galėjo kilti šis asteroidas: tai galėjo būti 22 km Giordano Bruno krateris, esantis Mėnulio tolimajame pusėje. Vis dėlto vis dar yra tikimybė, kad Kamo'oalewa yra pagrindinio asteroidų žiedo asteroidas, kuris tiesiog labai primena Mėnulio medžiagą.
„Man įdomu sužinoti atsakymą apie jo kilmę, nes diskusijos dėl jo [galimos] Mėnulio kilmės vis dar labai atviros“, – teigia Europos kosmoso agentūros Artimų Žemei objektų koordinavimo centro matematikas Marco Fenucci, kuris yra daugelio tyrimų apie Kamo’oalewą bendraautorius. Ši misija tikrai turėtų mums duoti atsakymą į šį klausimą, sako jis.
Mokslininkai taip pat nėra tikri, ar Kamo'oalewa yra tvirta monolitinė uoliena, kaip pvz. Psyche, ar „griuvėsių krūvos tipo asteroidas“, pavyzdžiui, Bennu ar Ryugu, kuriuos abu pastaraisiais metais tyrinėjo mėginių pargabenimo misijos.
Mėginių surinkimas
Pasiekęs Kamo’oalewą, „Tianwen-2“ artimiausias kelias savaites praleis kartografuodamas asteroido paviršių nuo 300 m iki 20 km aukštyje virš jo paviršiaus, kaip nurodyta ribotoje misijos informacijoje, kurią kinų mokslininkai atskleidė sausio mėnesio tyrime. Pagal gautą žemėlapį mokslininkai galės įvertinti asteroido tankį ir nustatyti geriausią nusileidimo vietą.
Liepos 4 d. zondas turėtų nusileisti ir paimti apie 100 gramų paviršiaus medžiagos (regolito) – tai šiek tiek mažiau nei NASA misija „OSIRIS-REx“ sugebėjo paimti iš asteroido Bennu. Tačiau šis mėginių ėmimo procesas gali vykti įvairiais būdais.
Jei asteroidas yra „griuvėsių krūva“, zondas taikys „prisilietimo ir atsitraukimo“ metodą, kai zondas pakimba tiesiai virš paviršiaus ir naudodamas robotinę ranką, ištiesęs ją paima mėginį. Šį metodą naudojo „OSIRIS-REx“ misija Bennu ir Japonijos misija „Hayabusa2“, kuri paėmė mėginius iš Ryugu.
Tačiau jei Kamo’oalewos paviršius pasirodys esąs tvirtesnis, „Tianwen-2“ bandys nusileisti tiesiai ant kosminės uolos ir įtvirtinti save vietoje, prieš pradėdamas gręžti į asteroidą. Pasak Planetų draugijos, toks bandymas dar niekada nebuvo vykdytas ir tai galėtų užtikrinti ilgesnį sąlyčio laiką bei geriau kontroliuojamą mėginių ėmimą.
Surinkęs mėginius, zondas liks šalia asteroido ir atliks tolesnę jo dydžio, formos bei trajektorijos analizę.
2027 m. balandžio pabaigoje „Tianwen-2“ paliks Kamo'oalewą ir pradės šešių mėnesių kelionę atgal į Žemę, kur sukraus savo mėginius į grįžimo kapsulę, kuri nukris ant mūsų planetos paviršiaus, o zondas pradės ilgą kelionę susitikti su 311P/PanSTARRS.
Sugrįžimo kapsulė įskries į Žemės atmosferą maždaug 43 500 km/h greičiu, sausio mėnesio tyrime nurodė mokslininkai. Tai šiek tiek greičiau nei balandžio mėnesį į Žemę grįžusi „Orion“ kapsulė, kurioje skrido „Artemis II“ astronautai.
Ką galėtume sužinoti iš „Tianwen-2“?
Be to, kad galutinai išspręstų diskusijas dėl Kamo’oalewos kilmės, „Tianwen-2“ mėginiai galėtų atskleisti daugiau informacijos apie Saulės sistemą ir mūsų vietą joje.
Pavyzdžiui, anksčiau pargabenti asteroidų mėginiai padėjo sužinoti, iš kur atsirado vanduo Žemėje, kaip sudėtingos organinės molekulės buvo pasiskirsčiusios ankstyvojoje Saulės sistemoje ir kaip paviršiaus procesai – tokie kaip kosminis irimas – laikui bėgant keičia asteroidų savybes, sako M. Fenucci. Šie mėginiai taip pat gali būti naudojami siekiant nustatyti ryšį su Žemėje rastais žinomais meteoritais ir padėti mums daugiau sužinoti apie šias kosmines uolienas.
Kvazimėnulių ir minimėnulių artumas Žemei taip pat daro juos vertingais ištekliais būsimoms kosmoso tyrinėjimo misijoms. Kai kurie mokslininkai siūlo juos naudoti kaip laikinas bazes ar degalų papildymo stotis, kurios galėtų tarnauti kaip sustojimo vietos kelyje į Marsą ar kitas tolimas vietas. Šie objektai galėtų tapti tikrais tramplinais žmonių misijoms, siekiančioms išbandyti, kaip atrodo išvykimas iš Žemės ir Mėnulio lopšio, sako R. Binzelis.
Viena iš idėjų, kurią mokslininkai nori ištirti, yra tai, ar iš šių objektų galima išgauti vandenį. O jei Kamo’oalewa yra Mėnulio dalis, tai galėtų turėti reikšmės NASA planuojamai Mėnulio bazei. „Kada nors galbūt pavyks išgauti tą vandenį, kad aprūpintume ištroškusius astronautus, arba net pagaminti iš vandenilio tinkamą raketinį kurą, aiškina R. Binzelis.
Kai kurie Žemei artimi objektai taip pat kelia potencialią grėsmę mūsų planetai. Ir nors Kamo’oalewa greičiausiai niekada į mus neatsitrenks (o jei ir atsitrenktų, tikriausiai padarytų tik lokalius nuostolius), yra daug didesnių netoliese esančių kosminių uolų, kurios, susidūrusios su mūsų planeta, galėtų sukelti pasaulines katastrofas.
„Per šimtmečius tokie objektai turi tikimybę susidurti su Žeme“, – aiškina B. Binzelis, kuris sukūrė Turino skalę, naudojamą Žemės artimų objektų smūgio potencialui įvertinti. Todėl geresnis kosminių uolų – tokių kaip Kamo'oalewos – supratimas gali mus paruošti, kaip elgtis su grėsmingu objektu, jei toks kada nors būtų aptiktas“, sako mokslininkas.
Galiausiai ši misija greičiausiai suteiks dar vieną progą įvertinti Kinijos kosmoso tyrinėjimo pajėgumus – o tai galėtų duoti užuominą, ar šalis galėtų aplenkti JAV kaip pirmaujančią kosmoso valstybes, kaip prognozuoja kai kurie ekspertai, rašo „Live Science“.
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